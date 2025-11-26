Podobała ci się „Bestia we mnie” na Netflix? To 10 seriali w podobnym klimacie

„Bestia we mnie”, jeden z najnowszych serialowych thrillerów Netfliksa, zadebiutował na platformie 13 listopada i od razu zaciekawił widzów w Polsce. Teraz, dokładnie 13 dni po premierze, jest w czołówce najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa w naszym kraju.

Serial opowiada o popularnej autorce Aggie Wiggs, któa wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna. Główne role w serialu grają Claire Danes („Romeo i Julia”, „Homeland”) i Matthew Rhys („Zawód: Amerykanin”, „Perry Mason”).

Jeżeli macie już za sobą seans tej perełki i szukacie podobnych klimatów, mamy dla was kilka propozycji!

Seriale podobne do „Bestia we mnie” na Netflix

„The Stranger”



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„Obserwator”



Rodzinna Brannocków przeprowadza się do wymarzonego domu na przedmieściach, ale wkrótce życie w nim staje się piekłem na ziemi. Niepokojące listy od kogoś, kto zwie siebie „Obserwatorem”, to zaledwie początek, a na jaw szybko zaczynają wychodzić ponure sekrety okolicznych mieszkańców.



„Już mnie nie oszukasz”



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Od nowa”



Odnosząca sukcesy terapeutka Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonathanem (Hugh Grant) oraz uczęszczającym do elitarnej prywatnej szkoły synem (Noah Jupe). Ich z pozoru idealne życie z dnia na dzień wywraca się jednak do góry nogami za sprawą gwałtownej śmierci i łańcucha zaskakujących wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona sama sobie, konfrontuje się z narastającą w jej w życiu katastrofą, która na dodatek ma charakter publiczny. Przerażona sytuacją, musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna.



„Sprostowanie”



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Pacjent”



Alan Strauss jest terapeutą uwięzionym przez pacjenta, który okazuje się seryjnym mordercą. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku.



„Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„Dziewczyna przede mną”



Jane zakochuje się w niezwykłym minimalistycznym domu, ale kiedy odkrywa, że trzy lata wcześniej zginęła tam inna kobieta, zastanawia się czy historia się nie powtórzy.



„Pełne koło”



Thriller Stevena Soderbergha śledzi skutki nieudanego porwania, które ujawnia długo skrywane sekrety we współczesnym Nowym Jorku.



„Spod powierzchni”



Traumatyczne obrażenia głowy powodują u Sophie ekstremalny przypadek utraty pamięci. Próbując na nowo poskładać w całość swoje życie z pomocą męża i przyjaciół, zaczyna kwestionować prawdę na temat swojej pozornie idealnej egzystencji.Czytaj też:

