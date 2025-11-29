Te gwiazdy grały w filmach dla dorosłych. Teraz są na szczycie

Choć dziś pojawiają się na czerwonych dywanach i zgarniają hollywoodzkie kontrakty, część znanych aktorów i aktorek ma w swojej biografii rozdział, o którym większość widzów nie ma pojęcia.

Gwiazdy Hollywood i branża porno

Dla jednych była to krótka praca przy produkcjach erotycznych przed sukcesem, dla innych świadomy wybór lub etap kariery, do którego wrócili po latach w show-biznesie.

Wart miliardy dolarów rynek filmów dla dorosłych od dekad funkcjonuje tuż obok przemysłu rozrywkowego. Według Yahoo aż 24 proc. światowej pornografii pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a 66 proc. krajowych stron o tej tematyce hostowanych jest w Kalifornii. W takim sąsiedztwie nie dziwią przypadki celebrytów, którzy zetknęli się z branżą porno przed wejściem na szczyt, by po prostu przeżyć, albo też wykorzystali ją jako trampolinę do kariery. Takie epizody mają na swoim koncie gwiazdy kina akcji, gubernator i pewna dama, która zagrała później… królową.

12 gwiazd, o których nie wiedziałeś, że pracowały w filmach dla dorosłych

Jon Hamm



Zanim Jon Hamm trafił na plan „Mad Men”, pracował przy filmach soft porno. W rozmowie z magazynem „Vanity Fair” aktor wspominał także swój żenujący występ w programie randkowym z lat 90., dodając: „Pracowałem wtedy jako dekorator przy filmach soft porno Cinemax. To było druzgocące”. Don Draper zaczynał więc od układania rekwizytów na planach erotycznych produkcji.



Cameron Diaz



Jako 19-letnia modelka Cameron Diaz wzięła udział w sesji zdjęciowej bondage, która została sfilmowana, a później przerobiona na 30-minutowe soft porno. Gdy stała się rozpoznawalna, próbowała uniemożliwić publikację materiału w sieci, bez skutku. Dopiero w filmie „Sex Tape” pojawiła się nago na własnych warunkach. W wywiadzie dla magazynu „Esquire” mówiła: „To dla mnie pierwszy raz. [...] To po prostu część roli. Więc to zrobiłam. Przecież widać wszystko”. Podkreślała jednak, że nagość była elementem fabuły. W rozmowie z Absolute Radio tłumaczyła, że „to historia miłosna”.



David Duchovny



David Duchovny zdobył popularność dzięki „Z Archiwum X” i „Californication”. Ukończył Princeton i Yale, a w połowie lat 90. wielokrotnie pojawiał się w zaliczanym do gatunku soft porno serialu „The Red Shoe Diaries”. Kariera naukowa i hollywoodzka nie wykluczały epizodu w produkcji erotycznej.



Sibel Kekilli



Sibel Kekilli, znana jako Shae z „Gry o tron”, zdobyła wcześniej dwie najważniejsze niemieckie nagrody filmowe za role w „Głowie w mur” (2004) i „Kiedy odejdziemy” (2010). Po sukcesie „Head-On” niemieckie media ujawniły jej wcześniejszy udział w filmach porno pod pseudonimem Dilara. Informacja odbiła się na jej relacjach rodzinnych.W rozmowie z „Variety” w 2018 roku aktorka mówiła: „Podjęłam w życiu pewne decyzje, poszłam pewną ścieżką, bo może nie miałam wyboru… I to było traumatyczne… To wciąż traumatyczne, bolesne. I dlatego nie będę o tym rozmawiać”.



Bella Thorne



Bella Thorne zaczynała w serialach „Dirty Sexy Money”, „My Own Worst Enemy” i „Shake It Up” na Disney Channel. W 2019 roku zadebiutowała jako reżyserka filmu porno „Her & Him”, nagrodzonego przez Pornhub Visionary Review.



Helen Mirren



Helen Mirren, dziś jedna z najbardziej cenionych aktorek, w 1979 roku zagrała w „Kaliguli” – erotycznym filmie historycznym, który został wręcz w niektórych krajach zakazany. W rozmowie z „The New York Times” mówiła, że była to „nieodparta mieszanka sztuki i genitaliów”. „Nigdy nie otworzyłam ust, żeby zniesławić »Kaligulę«” – podkreślała. „Byłam dość młoda, kiedy to zrobiłam… I wiecie co? To było wspaniałe doświadczenie”.



Arnold Schwarzenegger



Zanim został gwiazdą kina akcji i gubernatorem Kalifornii, Arnold Schwarzenegger pozował nago dla gejowskiego magazynu After Dark i pracował jako model w branży erotycznej. „Terminator” miał więc w CV rozdział, o którym nie wszyscy jego fani wiedzą.



Matt LeBlanc



Zanim Matt LeBlanc stał się Joeyem Tribbianim, również wystąpił w „The Red Shoe Diaries”. Kilka lat później zarabiał milion dolarów za każdy odcinek „Przyjaciół”.



Jackie Chan



W 2006 roku okazało się, że Jackie Chan zagrał w komedii erotycznej „All in the Family”. Aktor skomentował to z dystansem: „Musiałem robić wszystko, co mogłem, żeby zarobić na życie 31 lat temu, ale nie sądzę, żeby to była wielka sprawa, nawet Marlon Brando bywał eksponowany w swoich filmach”.



Sasha Grey



Sasha Grey pojawiła się w filmach „The Girlfriend Experience”, „I Melt With You” i „Open Windows”, a także w finałowym sezonie „Entourage”. Wcześniej spędziła pięć lat w branży porno, przechodząc na emeryturę w 2011 roku.



Sylvester Stallone



W 1970 roku 24-letni Sylvester Stallone, by przetrwać finansowo, zagrał w soft-core’owym filmie „The Party at Kitty and Stud’s”. W rozmowie z „Playboyem” w 1978 roku mówił: „Miałem do wyboru albo nakręcić ten film, albo kogoś okraść, bo byłem u kresu sił… Popracowałem dwa dni za 200 dolarów i dzięki temu wydostałem się z dworca autobusowego”.



Maitland Ward



Maitland Ward najbardziej znana jest z kultowego serialu „Moda na sukces”. W 2007 roku odeszła z Hollywood, by pracować wyłącznie w filmach dla dorosłych. W rozmowie z Fox News Digital mówiła: „Szczerze mówiąc, myślę, że ludzie traktują mnie teraz z większym szacunkiem, zwłaszcza w Hollywood”. W 2022 roku wydała autobiografię „Rated X: How Porn Liberated Me From Hollywood”.Czytaj też:

