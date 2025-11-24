Klasyki na Netflix, które się nie zestarzały. To wciąż petardy

Niektóre filmy mijają jak sezonowe hity — głośne przez chwilę, po czym giną w odmętach katalogów streamingowych. Ale są też takie, które mimo upływu lat wciąż mają w sobie energię większą niż niejeden współczesny blockbuster. To właśnie te tytuły, które po raz kolejny potrafią przyprawić o dreszczyk, wzruszyć, rozbawić albo po prostu wciągnąć tak, że zapominamy o całym świecie. Filmy z naszej listy to produkcje pełne charakteru, stylu i niezapomnianych momentów — takie, do których wracamy jak do ulubionej piosenki, bo za każdym razem uruchamiają w nas coś nowego.

W erze błyskawicznie zmieniających się trendów i niekończących się premier łatwo przeoczyć produkcje, które ukształtowały popkulturę na lata. A jednak, gdy tylko odpalimy jeden z tych filmów, szybko przypominamy sobie, dlaczego stały się ikonami. Sprawdź, które klasyki dostępne obecnie na Netfliksie wciąż są absolutnymi petardami i dlaczego warto do nich wrócić.

Klasyki, które warto nadrobić. Tylko filmy, które znajdziesz na Netflix

„Jak stracić chłopaka w 10 dni”



Andie pisze artykuł i w ciągu 10 dni ma sprawić, aby nowo poznany facet ją rzucił. Wybór pada na Bena, który założył się z szefem, że jego kolejny związek przetrwa dłużej.



„Czas mroku”



Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.



„Czas zabijania”



Grupa adwokatów, broniąc w sądzie czarnoskórego mężczyznę, który zabił gwałcicieli swojej córki, ściąga na siebie poważne niebezpieczeństwo.



„Moneyball”



Manager Oakland Athletics, Billy Beane, postanawia zrezygnować z tradycyjnych metod prowadzenia drużyny i wykorzystać nowe analizy komputerowe.



„Niezłomny”



Podczas II wojny światowej biegacz olimpijski, Louis Zamperini, zostaje wzięty do niewoli przez siły japońskie.



„Żona na niby”



Dr Danny Maccabee, chcąc uwieść młodziutką Palmer, prosi swoją asystentkę, aby udawała jego żonę.



„Trener”



Nowy trener koszykarskiej drużyny z Richmond zaczyna stosować kontrowersyjne metody, by przywrócić dyscyplinę w zespole. Niektórym zawodnikom wyraźnie się to nie podoba.



„Bez litości”



Uznany za zmarłego były żołnierz sił specjalnych wiedzie spokojne życie. Kiedy decyduje się pomóc Teri, wchodzi w konflikt z rosyjskimi gangsterami.



„Lepiej późno niż później”



Harry spotyka się tylko z dużo młodszymi kobietami do czasu, aż poznaje Erikę, matkę jednej z nich.



„Wichry namiętności”



Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.



„Szpieg”



Ekranizacja powieści Johna le Carré. Trwa zimna wojna, emerytowany agent zostaje przywrócony do służby i dostaje zadanie zdemaskowania sowieckiego szpiega w szeregach MI6.



„Nagi instynkt”



Znany muzyk rockowy zostaje zamordowany. Policjant prowadzący śledztwo wdaje się w romans z główną podejrzaną.



„Vanilla Sky”



Milioner zadurza się w dziewczynie przyjaciela. Tym samym ściąga na siebie gniew swojej dotychczasowej kochanki.



„American Hustle”



Agent FBI wciąga w swoją grę parę sprytnych oszustów, chcąc razem z nimi demaskować skorumpowanych polityków.



„Donnie Brasco”



Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.



„Człowiek w ogniu”



Amerykanin po przejściach podejmuje się w Meksyku ochrony kilkuletniej córki bogatego biznesmena.



„Wyznania Gejszy”



Dziewięcioletnia Chiyo zostaje sprzedana do domu gejsz. Jako dorosła i sławna jest świadkiem drugiej wojny światowej, która zmienia świat, w którym się wychowywała.



„Duma i uprzedzenie”



Ekranizacja powieści Jane Austen. Życie pięciu sióstr w georgiańskiej Anglii odmienia się, gdy do sąsiedztwa sprowadza się dwóch kawalerów.



„Nowy początek”



Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.



„Gorączka”



Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.



„Przebudzenia”



Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o lekarzu, który za pomocą eksperymentalnego leku przywracał do świadomości pogrążonych w śpiączce pacjentów.



„Dziennik Bridget Jones”



Ekranizacji powieści Helen Fielding. 32-letnia Bridget Jones zaczyna prowadzić intymny dziennik, który pomaga jej odmienić swoje życie.



„Kocha, lubi, szanuje”



Idealne życie Cala Weavera rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob.



„Mroczny rycerz powstaje”



Po ośmiu latach nieobecności Batman wraca, by uratować Gotham City przed zamaskowanym terrorystą Bane'em.



„Snajper”



Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs.



„American Psycho”



Adaptacja powieści Breta Eastona Ellisa. Patrick Bateman to typowy amerykański yuppie, który zaczyna mordować ludzi, chcąc oderwać się od rutyny.



„The Social Network”



Historia powstania Facebooka. Komputerowy geniusz z Harvardu zakłada stronę thefacebook.com, która nieoczekiwanie bije rekordy popularności.



„Whiplash”



Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej.



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.



„W pogoni za szczęściem”



Film oparty na faktach. Chris, samotny ojciec pozbawiony domu, stara się mimo przeciwności losu o posadę w biurze maklerskim.



„Przekręt”



Historia złożona z kilku gangsterskich opowieści, które splatają się wokół kradzieży drogocennego diamentu.



„Django”



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego.



„Kod Leonarda da Vinci”



Ekranizacja powieści Dana Browna. Tajemnicze morderstwo w Luwrze staje się kluczem do rozwiązania jednej z największych zagadek strzeżonych przez tajemnicze stowarzyszenie.



„Zapach kobiety”



Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.



„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Stowarzyszenie umarłych poetów”



Charyzmatyczny nauczyciel języka angielskiego w konserwatywnym liceum stara się wpoić uczniom miłość do poezji i ideę „carpe diem”.



„Buntownik z wyboru”



Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.



„Piękny umysł”



Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba.



„Siedem Dusz”



Mężczyzna przedstawiający się jako urzędnik podatkowy pojawia się w domach siedmiu śmiertelnie chorych dłużników, by sprawdzić jakimi są ludźmi. Ma dla nich niezwykły dar.



„Szeregowiec Ryan”



W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.



„Forrest Gump”



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.



„Skazani na Shawshank”



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie. Czytaj też:

