Ten polski film to ostrzeżenie dla Rosji. Masa gwiazd w zwiastunie

Atak Rosjan na Polskę we wrześniu 1939 roku doprowadził do pierwszej masowej próby indoktrynacji tysięcy przedstawicieli polskich elit. „Pojedynek” sięga po nieopowiedzianą część tej historii Polski, a Łukasz Palkowski, autor sukcesu m.in. filmu „Bogowie”, przedstawia ją z charakterystycznymi dla siebie autentyzmem, tempem i energią.

„Pojedynek”. O czym będzie nowy thriller Łukasza Palkowskiego?

„Pojedynek” to pokazana z wielkim rozmachem historia o bohaterach, których widz natychmiast obdarza sympatią i śledzi ich losy z zapartym tchem. To również historia o rosyjskich oprawcach, którzy – w kontekście wydarzeń we współczesnym świecie – zmieniają tylko rodzaj munduru, ale nie metody. Filmowe postaci wzorowane są na autentycznych oficerach i żołnierzach, których dramat rozpoczął się po 17 września 1939 roku – w czasach, w których człowieczeństwo wystawiono na najcięższą próbę.

Mentalność i metody działania Rosjan, które są fundamentem i katalizatorem wydarzeń „Pojedynku”, nie zmieniły się przez ostatnie dziesięciolecia i znów budzą sprzeciw, ale i strach. Fabularna intryga tego thrillera historycznego osadzona jest w momencie, w którym Rosjanie aresztują dziesiątki tysięcy przedstawicieli polskiej elity i przez sześć miesięcy przetrzymują m.in. najwybitniejszych naukowców, lekarzy i artystów, aby poddać ich indoktrynacji i stworzyć posłusznych rosyjskich agentów. Nie mają jednak pojęcia, z jak wielkim hartem ducha i oporem przyjdzie im się zmierzyć.

W filmie, który niepokojąco łączy wydarzenia sprzed lat z aktualną sytuacją międzynarodową, wystąpiła plejada wybitnych aktorów. Na ekranie, oprócz Jakuba Gierszała, zobaczymy gwiazdę „Gry o tron” Aidana Gillena. Towarzyszą im m.in. Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Antoni Pawlicki, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, a także Tomasz Kot.

– Mieliśmy ambicję by pokazać to, co nie jest powszechną wiedzą. Dlaczego Rosjanie więzili wtedy polską elitę przez 6 miesięcy? Co się wtedy działo i jaki miało cel? Czy Rosjanie ten cel osiągnęli? – mówi reżyser Łukasz Palkowski.

„Pojedynek” zadebiutuje w kinach od 27 lutego 2026 roku.

