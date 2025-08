Jest finał polskiego hitu HBO Max! Od dziś wszystkie odcinki!

Mowa oczywiście o serialu „Pati”, którego drugi sezon zadebiutował na HBO Max 27 czerwca i liczył sześć epizodów. Każdy z nich pojawiał się na platformie co piątek i to właśnie od dziś oglądać możecie już finał najnowszej odsłony, w której bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, po odsiadce w więzieniu.

Co w finale polskiego hitu HBO Max? Wszystkie odcinki już w sieci!

Pati odrzuca zaloty świeżo poznanego absztyfikanta i nietrzeźwa zwala się na noc do Natalki. Poalkoholowa otwartość pozwala dotknąć tematów, których dotąd unikały. O więzieniu, powodach zerwania kontaktu, o tym że Pati czuje się bezwartościowa, zwłaszcza jako siostra. Natalka myśli o tym inaczej. Pati też należy się coś od życia. Powinna o siebie zawalczyć, może przyjechać do Kanady, poszukać pracy. Zacząć od nowa. Pati obśmiewa te pomysły, ale widać, że słowa siostry w niej rezonują. Może coś jeszcze czeka ją w życiu?

Po powrocie do domu odkrywa, że Krystian wyprowadził się, ale niezbyt daleko, bo nocuje w swoim samochodzie. Pati informuje go, że umówiła go z Mają i Maćkiem. Najwyższa pora, żeby poznał swojego syna, żeby stał się odpowiedzialnym ojcem.

Natalia organizuje pożegnalną kolację. Ku zaskoczeniu Pati, Krystian i Alina też zostali zaproszeni. Rozmowę przerywa im telefon od Antka. Lena błaga o pomoc, chcą odebrać jej dziecko. Nie podała adresu, tylko charakterystyczny punkt. To wystarczy by Pati zlokalizowała miejsce jej pobytu. Pati urywa się z niewygodnej kolacji, żeby ratować Lenę. Krystian czując, że dzieje się coś niedobrego decyduje się jej towarzyszyć, do kompletu zabierają jeszcze Antka.

Wszystkie odcinki zarówno pierwszego, jak i drugiego sezonu serialu „Pati” można już oglądać w serwisie HBO Max.

Czytaj też:

