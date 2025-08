Nowy film na HBO Max to jazda bez trzymanki. Nie da się od niego oderwać

W maju tego roku do kin trafił nowy rozdział kultowej, krwawej serii, która od lat wzbudza emocje wśród fanów horrorów na całym świecie. Mowa oczywiście o „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi” – prequelu słynnej franczyzy, który właśnie zadebiutował na platformie HBO Max. To świetna okazja, by wrócić do mrocznego uniwersum, w którym śmierć nigdy nie zapomina, a próba jej oszukania niesie ze sobą śmiertelne konsekwencje.

Nowy horror już na HBO Max. Śmierć nie zapomina – nawet po latach

Nowa odsłona cyklu zabiera widzów do samych korzeni przerażającej opowieści o tym, jak śmierć zaczęła realizować swoje nieuchronne, makabryczne przeznaczenie. Główną bohaterką filmu jest młoda studentka Stefanie, która od jakiegoś czasu zmaga się z powracającym koszmarem. Sny są tak realistyczne i przerażające, że zaczynają wpływać na jej codzienne życie. Wkrótce okazuje się, że nie są to tylko wytwory wyobraźni, lecz ostrzeżenie. Stefanie odkrywa, że jej rodzina nosi na sobie piętno przeszłości – przed laty jej babcia oszukała przeznaczenie, wymykając się z rąk śmierci. Ale coś takiego nigdy nie pozostaje bez echa.

Kiedy złowroga siła zaczyna po kolei upominać się o członków jej rodziny, Stefanie nie ma wyjścia – musi wrócić do rodzinnego miasta i odnaleźć jedyną osobę, która zna prawdę i może pomóc przerwać ten przeklęty cykl. Zaczyna się walka z czasem, w której każde kolejne „przypadkowe” zdarzenie może być sygnałem nadchodzącej tragedii.

W filmie występują m.in.: Tony Todd, który powraca w swojej kultowej roli, a także Rya Kihlstedt, Brec Bassinger, Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner oraz Anna Lore. Reżyserami produkcji są Zach Lipovsky oraz Adam B. Stein, znani z umiejętności budowania napięcia i tworzenia intensywnej, mrocznej atmosfery.

Na HBO Max można obejrzeć nie tylko najnowszą odsłonę, ale również wszystkie poprzednie części „Oszukać przeznaczenie”. To idealna propozycja dla fanów horrorów i widzów szukających pełnych napięcia historii, w których los igra z ludzkim życiem w bezlitosny sposób.

