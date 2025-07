Miniserial sprzed lat niespodziewanie nowym hitem HBO Max. O czym jest?

Miniserial HBO "Od nowa" (ang. "The Undoing"), który swoją premierę miał w 2020 roku, niespodziewanie ponownie trafił do TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów na HBO Max w Polsce. Co sprawiło, że widzowie znów po niego sięgają?

Nowy-stary hit HBO Max. Serialowy thriller wrócił do łask

„Od nowa” to trzymający w napięciu thriller psychologiczny oparty na powieści Jean Hanff Korelitz pt. „You Should Have Known”. Akcja skupia się na Grace Fraser (w tej roli Nicole Kidman) – odnoszącej sukcesy terapeutce mieszkającej na Manhattanie, która wiedzie pozornie idealne życie: udane małżeństwo, syn w elitarnej szkole, elegancki dom i stabilna kariera. Wszystko jednak zaczyna się rozpadać, gdy w okolicy dochodzi do brutalnego morderstwa, a jej mąż – Jonathan (grany przez Hugh Granta) – znika bez śladu, zostawiając za sobą szereg pytań i... podejrzeń.

Grace staje w centrum medialnego i policyjnego zamieszania, zmuszona do walki o swoją reputację, przyszłość syna i zrozumienie, kim tak naprawdę był człowiek, z którym dzieliła życie. Serial pełen jest zwrotów akcji, niedopowiedzeń i atmosfery niepokoju, którą podkreśla stylowa, zimna estetyka Nowego Jorku.

Powrót „Od nowa” do czołówki popularności może wynikać z tego, że widzowie – także w Polsce – chętnie nadrabiają ostatnio wszystkie miniseriale. Ten ma sześć odcinków i można go pochłonąć nawet w jeden wieczór. A po drugie wciaż najbardziej doceniamy dobre aktorstwo – duet Nicole Kidman i Hugh Granta przyciąga uwagę nawet po latach. Warto dodać, że serial wyreżyserował Susanne Bier, zdobywczyni Oscara za film „W lepszym świecie”, a za scenariusz odpowiada David E. Kelley, znany z takich tytułów jak „Wielkie kłamstewka” czy „Ally McBeal”.

Jeśli jeszcze nie widziałeś tego serialu na HBO Max – teraz jest idealny moment

„Od nowa” to pozycja, która nie tylko zaskakuje historią, ale i przypomina, że pozory mogą bardzo mylić. Jeśli przegapiłeś ten serial w momencie premiery albo po prostu szukasz mocnego thrillera z klasą – warto dać mu szansę.

