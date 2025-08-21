Serial, który pokochali widzowie, powraca. Mocna zapowiedź

Apple TV+ prezentuje zwiastun 4. sezonu serialu „The Morning Show”, wielokrotnie nagradzanego, globalnego hitu z Reese Witherspoon i Jennifer Aniston w rolach głównych, które pełnią również funkcje producentek wykonawczych. Showrunnerką i producentką wykonawczą jest także Charlotte Stoudt, a reżyserką i producentką wykonawczą Mimi Leder.

Serial nagradzany na całym świecie. Jakie zwroty akcji przyniesie kontynuacja?

Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 roku, niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA – NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfake'i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?

W gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy Billy'ego Crudupa, Marka Duplassa, Nestora Carbonella, Karen Pittman, Gretę Lee, Nicole Beharie, a także nagrodzonego Emmy Jona Hamma, Aarona Pierre'a, Williama Jacksona Harpera, Boyda Holbrooka oraz laureatów Oscara Marion Cotillard i Jeremy'ego Ironsa.

Wielkie sukcesy amerykańskiego serialu. To jeden z największych hitów ostatnich lat

Obecnie dostępny na Apple TV+, trzeci sezon „The Morning Show” zdobył aż 16 nominacji do nagrody Emmy i przyniósł Billy'emu Crudupowi zwycięstwo w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym za rolę Cory'ego Ellisona. Aktor otrzymał również nagrodę Critics Choice za tę samą rolę. Trzeci sezon został także wyróżniony przez American Film Institute jako jeden z dziesięciu najlepszych seriali telewizyjnych 2023 roku.

Drugi sezon serialu otrzymał m.in. nominacje do Emmy dla Reese Witherspoon (Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym), Billy'ego Crudupa (Najlepszy aktor drugoplanowy), Marcii Gay Harden (Najlepsza gościnna rola kobieca). Crudup zdobył nagrodę Emmy i Critics Choice już za pierwszy sezon, a Jennifer Aniston za swoją rolę Alex Levy otrzymała nagrodę SAG dla Najlepszej aktorki w serialu dramatycznym. Leder była dwukrotnie nominowana do Emmy za reżyserię finałów sezonów pierwszego i trzeciego, które także współprodukowała.

Czwarty sezon serialu „The Morning Show” zadebiutuje jednym odcinkiem w środę, 17 września 2025 roku. Kolejne będą udostępniane co tydzień, aż do 19 listopada. Pierwsze trzy sezony hitu dostępne są na Apple TV+.

