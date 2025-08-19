Seriale do obejrzenia w max dwa dni! Perełki serwisów

Nie zawsze mamy czas na wielogodzinne maratony czy kilkanaście sezonów wciągających produkcji. Czasem szukamy czegoś krótkiego, intensywnego i na tyle wciągającego, że można to obejrzeć w jeden weekend albo nawet w dwa wieczory. Właśnie takie są miniseriale z naszej listy, liczące od 4 do 6 odcinków – zwarte, dopracowane i często robiące większe wrażenie niż długie tasiemce. To perełki serwisów streamingowych, które można połknąć niemal na raz, a które zostają w głowie na długo.

Serialowe perełki na maksymalnie dwa wieczory. Lista 35+ krótkich hitów

„Collateral”



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Światło, którego nie widać”



Przełomowy miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem opowiadający historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure oraz jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie. Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w miasteczku Saint-Malo, gdzie zatrzymują się u wiodącego samotniczy żywot wujka, który nadaje tajne audycje radiowe dla ruchu oporu. Lecz w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim miasteczku dochodzi do nieprawdopodobnego spotkania Marie-Laure z bratnią duszą - Wernerem, genialnym nastolatkiem zwerbowanym przez hitlerowców do wyśledzenia nielegalnych transmisji. Odkrywa on jednak, że łączy go z Marie-Laure sekretna więź oraz wiara w ludzkość i nadzieja.



„Unorthodox”



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Jak nas widzą”



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Olive Kitteridge”



Miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



„Halston”



Roy Halston Frowick stworzył na przełomie lat 70. i 80. modowe imperium, ale musiał walczyć o kontrolę nad swoim najcenniejszym atutem... imieniem Halston.



„Bo to grzech”



Rok 1981, początek nowej dekady. Ritchie, Roscoe oraz Colin zaczynają życie od nowa w Londynie. Z początku obcy sobie młodzi geje i ich przyjaciółka Jill szybko stają się sobie bliscy i wspólnie przeżywają liczne wzloty i upadki. Rośnie jednak liczba zakażeń nowym wirusem i wkrótce ich życie zostaje wystawione na próbę, jakiej się nigdy nie spodziewali. W miarę upływu lat, bohaterowie dorastają w cieniu AIDS. Są też zdeterminowani, by żyć i kochać intensywniej niż kiedykolwiek.



„Mildred Pierce”



Miasteczko Glendale w Kalifornii, rok 1931. Mildred Pierce, matka dwóch córek, po rozstaniu z mężem jest zmuszona sama utrzymywać rodzinę. Gdy nie udaje jej się znaleźć pracy w charakterze gospodyni domowej, pełna niespożytej energii i obdarzona talentem do gotowania kobieta zatrudnia się w niewielkiej restauracji. Szybko zaczyna nią zarządzać i mimo szalejącego kryzysu - rozwijać interes. Za sukcesami zawodowymi nie idzie jednak szczęście w życiu prywatnym. Mildred szuka prawdziwej miłości, której nie dał jej mąż, i jednocześnie próbuje być dobrą matką. Nie potrafi porozumieć się z Ved, swoją utalentowaną, lecz samolubną córką.



„Candy. Śmierć w Teksasie”



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Patrick Melrose”



Uzależniony od narkotyków mężczyzna udaje się za ocean po trumnę zmarłego ojca. W Nowym Jorku odżywają traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa w południowej Francji.



„Czarnobyl”



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Para idealna”



Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Mira jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek. Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana - ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.



„Sprawa Asunty”



Rodzice zgłaszają zaginięcie swojej dwunastoletniej córki Asunty. Śledztwo wkrótce obraca się przeciwko nim.



„Dochodzenie”



Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.



„Spisek przeciwko Ameryce”



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Szpieg wśród przyjaciół”



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Świt Ameryki”



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„W głębi lasu”



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Senna”



Od dzieciństwa zafascynowany samochodami brazylijski kierowca wyścigowy Ayrton Senna królował na szczycie - do czasu tragedii, która na zawsze zmieniła Formułę 1.



„Las”



W ardeńskiej wiosce dochodzi do zaginięcia szesnastolatki. Kapitanowi policji i miejscowej funkcjonariuszce, która dobrze zna dziewczynę, pomaga tajemnicza samotniczka.



„Zupełnie normalna rodzina”



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Facet z zasadami”



Charlie Croker, potentat na rynku nieruchomości z Atlanty, z dnia na dzień staje w obliczu bankructwa. Próba ratowania imperium przed osobami chcącymi wzbogacić się na jego nieszczęściu prowadzi do konfliktu interesów na styku biznesu i polityki.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Ukochane dziecko”



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„Miasto jest nasze”



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore - miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



„Alias Grace”



Opowieść o Grace Marks, mieszkającej w Górnej Kanadzie młodej ubogiej służącej o irlandzkich korzeniach, którą w 1843 r. oskarżono, wraz ze stajennym Jamesem McDermottem, o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery. Stajennego ostatecznie powieszono, natomiast Grace skazano na dożywocie. Ze względu na jej rzekomy udział w sensacyjnym podwójnym morderstwie osadzona szybko stała się najbardziej tajemniczą i fascynującą kobietą w Kanadzie lat 40. XIX wieku. Po 30 latach spędzonych w więzieniu Grace została ostatecznie uniewinniona. Jej sprawa wzbudziła wielkie kontrowersje i wywołała gorącą debatę na temat tego, czy kobieta rzeczywiście maczała palce w zabójstwie, czy też była nieświadomym pomocnikiem prawdziwego zbrodniarza.



„Angielka”



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Anioły w Ameryce”



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Eric”



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Zabić ból”



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Griselda”



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została "matką chrzestną" narkotykowego imperium Miami.



„The Spy”



Oparta na faktach historia Eliego Cohena, jednego z najwybitniejszych izraelskich szpiegów, który w latach 60. XX wieku infiltrował rząd Syrii.



„Co kryją jej oczy”



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„Od nowa”



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Ruchome piaski”



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną. Czytaj też:

