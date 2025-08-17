Serial, który pochłonie Polaków. Wielki powrót na ekran!

Już we wrześniu widzowie Romance TV przeniosą się do świata, w którym eleganckie kreacje skrywają mroczne sekrety, a krawieckie atelier staje się frontem szpiegowskiej walki.

„Krawcowa z Madrytu” powraca na ekrany

Serial kostiumowy „Krawcowa z Madrytu”, oparty na bestsellerze Maríi Dueñas, zabierze nas w podróż przez Madryt, egzotyczne Maroko i tętniącą spiskami Lizbonę. Sira Quiroga, młoda i utalentowana krawcowa, wiedzie spokojne życie w madryckiej pracowni, w której pracuje również jej matka, Dolores. Zaręczona z urzędnikiem Ignaciem, niespodziewanie ulega urokowi Ramira – sprzedawcy maszyn do pisania. Zakochana bez pamięci porzuca dotychczasowe życie i ucieka z nim do Maroka. Tam jednak jej świat wywraca się do góry nogami – traci wszystko i zostaje zmuszona, by radzić sobie w obcym kraju.

W Tetuánie trafia pod opiekę Candelarii, właścicielki pensjonatu, i otwiera pracownię krawiecką, która szybko przyciąga najznamienitsze osobistości. To początek drogi, która zaprowadzi ją do roli kluczowej agentki alianckiego wywiadu. Wykorzystując swoją pozycję w świecie mody, Sira przenika do środowiska wysoko postawionych członków frankistowskiego reżimu.

Płomienny romans z intrygą w tle

Akcja rozgrywa się na tle burzliwych lat 30. i 40. XX wieku – od hiszpańskiej wojny domowej po II wojnę światową. Twórcy wiernie oddają klimat epoki, od mody po architekturę, a serial łączy elementy dramatu historycznego, romansu i thrillera szpiegowskiego. Zdjęcia powstawały w autentycznych plenerach w Hiszpanii, Maroku i Portugalii, co dodaje całości realizmu i wyjątkowego klimatu.

W głównej roli występuje Adriana Ugarte, znana z produkcji „Fatamorgana”, a obok niej m.in. Alba Flores, gwiazda „Domu z papieru”. Ich obecność gwarantuje emocje od płomiennych romansów po napięcie rodem z najlepszych filmów szpiegowskich. „Krawcowa z Madrytu” powraca 6 września. Emisja w każdą sobotę o godzinie 20:00 i 21:00 na antenie Romance TV.

