Pierwsze hity Netfliksa: 10 seriali, od których wszystko się zaczęło

Netflix, dziś znany jako jeden z największych graczy w świecie streamingu, swoje początki miał w 1997 roku jako internetowa wypożyczalnia płyt DVD. Przełom przyszedł w drugiej dekadzie XXI wieku, kiedy firma postanowiła postawić na własne produkcje i zacząć tworzyć oryginalne treści. W 2013 roku zadebiutował pierwszy serial wyprodukowany przez Netflix, który nie tylko zachwycił widzów, ale też zapoczątkował nową erę w historii platformy.

Od tego momentu serwis nieustannie rozwijał ofertę oryginalnych produkcji, eksperymentując z gatunkami, formatami i językami. Niektóre z tych tytułów zapisały się złotymi literami w historii telewizji, inne były odważnymi próbami pokazania czegoś zupełnie nowego. Poniżej przedstawiamy 10 pierwszych oryginalnych seriali Netfliksa, które zapoczątkowały jego drogę do pozycji globalnego lidera w produkcji treści. Jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, zdecydowanie warto je nadrobić.

„Marco Polo”

Opowieść o świecie pełnym żądz, zdrad, intryg seksualnych i rywalizacji, dla której kanwą są losy słynnego podróżnika na dworze Kubilaj-chana w XIII-wiecznych Chinach.

„House of Cards”

Bezwzględny i przebiegły kongresman Francis Underwood (Kevin Spacey) służy społeczeństwu, jeśli ono służy jemu. Ten kongresman doprowadza rzeczy do końca. On i jego żona Claire (Robin Wright) nie cofną się przed niczym, aby zdobyć wszystko. Ten znakomity dramat polityczny ukazuje mroczny świat chciwości, seksu i korupcji we współczesnym Waszyngtonie.

„Bloodline”

Serial opowiada historię rodziny Rayburnów, których życie zostaje zakłócone przez powrót ich czarnej owcy, Danny'ego. Danny, po latach nieobecności, powraca na uroczystość rodzinną, odsłaniając skrywane przez rodzinę tajemnice i wystawiając na próbę lojalność rodzeństwa.

„Grace i Frankie”

Siedem lat temu życie Grace i Frankie stanęło na głowie, gdy ich mężowie zostawili je, aby… być ze sobą. Mimo że nigdy nie darzyły się przesadną sympatią, Grace i Frankie muszą wspólnie zmierzyć się z niepewną przyszłością. Razem się śmieją, razem płaczą, razem próbują halucynogennych grzybków i razem zakładają odnoszącą sukcesy firmę. 94 przełomowe odcinki później nadal udowadniają sobie samym, swoim rodzinom i fanom, że nigdy nie jest za późno, aby żyć pełnią życia — bez skrupułów i konwenansów. Ten serial to niezawodny wyzwalacz śmiechu, wyciskacz łez i środek na poprawę nastroju. Wyzwala też całą masę pozytywnych wibracji. Chociaż siódmy sezon jest ich ostatnim, Grace i Frankie dopiero się rozkręcają.

„Unbreakable Kimmy Schmidt”

Po 15 latach przynależności do sekty Kimmy (Ellie Kemper) postanawia przeprowadzić się do Nowego Jorku, by odzyskać swoje życie.

„Sense8”

Ósemka rówieśników została obdarzona nadprzyrodzonymi zdolnościami. Każda osoba tworzącą tzw. gromadę (tytułowa ósemka) może telepatycznie kontaktować się z pozostałymi członkami. Członek gromady może także w sytuacji kryzysowej przywołać do swojego ciała inną postać, aby skorzystać z jej zdolności. Wszystkich bohaterów dzieli odległość geograficzna (trójka mieszka w Ameryce Północnej, dwójka w Azji, dwójka w Europie, a jedna osoba w Afryce), ale dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom nawiązują przyjaźnie i pomagają sobie nawzajem.

„The OA”

Po siedmiu latach od zaginięcia, odnajduje się młoda dziewczyna Prairie. Sprawa jest o tyle dziwniejsza, że kobieta przez ten czas odzyskała wzrok. Prairie nie przyznaje się nikomu co działo się z nią przez ten długi okres. Zamiast tego prosi o nazywanie się pseudonimem „OA” i rozpoczyna działania, które mają na celu zebranie pięciu osób, które pomogą jej w niejasnym dla innych celu.

„Narcos”

Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata – kokainy.

„Orange Is The New Black”

Produkcja śledzi losy szczęśliwie zaręczonej Piper Chapman (Taylor Schilling), którą dopada jej dzika przeszłość, co w rezultacie kończy się aresztowaniem i skazaniem na pobyt w więzieniu federalnym. By spłacić swój dług wobec społeczeństwa, Piper zamienia swoje wygodne życie w Nowym Jorku na więzienną celę i pomarańczowy więzienny uniform. Pośród grupy ekscentrycznych współwięźniarek, musi zmierzyć się z wrogością i niespodziewanymi konfliktami, ale także przyjaźniami, lojalnością i koleżeństwem.

„Lilyhammer”

Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.

