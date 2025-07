Netflix odpala petardy! Te perełki warto obejrzeć w tym tygodniu

Netflix nie zwalnia tempa. Ten tydzień przynosi prawdziwy wysyp nowości, ale to właśnie fani thrillerów i dramatów powinni zarezerwować sobie więcej czasu na oglądanie. Emocje sięgną zenitu: napięcie będzie narastać z każdą minutą, tajemnice będą się piętrzyć, a z pozoru zwykłe historie zamienią się w duszne opowieści o zdradzie, szaleństwie i desperacji. Twórcy nie boją się ryzyka – eksplorują trudne tematy, mieszają gatunki i wciągają nas w historie, z których trudno się otrząsnąć. Przejrzyj pełną listę nowości w serwisie i dodaj tytuły, którę cię zainstesują do swojej listy „do obejrzenia”.

Zabójczo dobre premiery na Netflix. Dramaty i thrillery, o których będzie głośno

„Totalna katastrofa: Mamy detektywki”



W 2010 roku kanał Lifetime zleca produkcję reality show o agencji detektywistycznej prowadzonej przez zaangażowane mamy. Wszyscy są przekonani, że właśnie rodzi się telewizyjny hit — aż do momentu, gdy ekipa zauważa, że coś tu mocno nie gra. Śledztwa coraz częściej kończą się fiaskiem i pojawiają się podejrzenia o sabotaż. W dodatku tajemniczy informator oskarża szefową agencji o handlowanie narkotykami przy cichym wsparciu skorumpowanego gliny. Zarówno program, jak i przestępczy interes to jednak tykające bomby — kwestią czasu jest, kiedy wszystko runie z hukiem.

Premiera: 22/07/2025



„Listy z przeszłości”



W 2003 r. Fatma Ayar, nauczycielka w prywatnym liceum i prowadząca zajęcia Klubu Literatury, zadała jego członkom zadanie napisania listów do samych siebie w ramach organizowanej przez turecką pocztę kampanii „Listy z przeszłości”. Korespondencja miała zostać dostarczona w 2023 r., ale została przypadkowo odkryta przez córkę Fatmy Ayar — Elif. Te zapomniane listy nie tylko wpływają na losy jej pierwotnych adresatów, ale też stawiają Elif w obliczu prawdy, która radykalnie odmieni jej życie.

Premiera: 23/07/2025



„Kwestia życia i śmierci: Londyński system ratunkowy”



Nagradzani twórcy serialu „24 Hours in A&E” zainstalowali 40 kamer w placówkach Londyńskiego Systemu Urazowego na 21 dni. Ten serial dokumentalny zagłębia się w szczegóły, pokazując nie tylko ratujące życie interwencje, ale także osobiste, emocjonalne, a czasami też traumatyczne powody inspirujące pracowników NHS pierwszej linii do wykonywania pracy, w której liczy się każda sekunda.

Premiera: 23/07/2025



„Twórcy hitów”



Za każdym wielkim hitem stoi ktoś, kto go napisał. W tym nowym serialu dokumentalnym śledzimy dwunastu najlepszych autorów tekstów i producentów muzycznych, którzy spotykają się na prawdziwych, pełnych presji campach twórczych, by stworzyć przeboje dla największych gwiazd współczesnej sceny — takich jak John Legend, Shaboozey czy Lisa z BLACKPINK. Widzowie zostają świadkami jak w atmosferze napięcia i ograniczonego czasu rodzi się kreatywny chaos, emocjonujące stawki i przełomowe momenty. To nie tylko pisanie muzyki… to droga do zostania twórcą hitów.

Premiera: 24/07/2025



„Sandman”, sezon 2., część 2.



Sen — po pamiętnym spotkaniu z rodziną — musi podejmować jedną niewyobrażalnie trudną decyzję za drugą, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i cały świat przed konsekwencjami swoich uczynków. Aby naprawić popełnione błędy, Sen musi skonfrontować się z odwiecznymi wrogami i przyjaciółmi, bogami, potworami i śmiertelnikami. Droga do przebaczenia pełna jest jednak przeszkód i podstępnych zakrętów, a za pełnię rozgrzeszenia może mu przyjść zapłacić najwyższą cenę. Drugi sezon serialu „Sandman”, opartego na serii wielokrotnie nagrodzonych komiksów DC, domknie historię Snu i zaprezentuje jej emocjonujące zakończenie.

Premiera: 24/07/2025



„Zwykła kobieta”



Gdy 36-letnia Milla, niepracująca żona z towarzystwa, popada w przekonanie, że zapadła na tajemniczą, nieuleczalną chorobę i zaczyna pogrążać się w obłędzie. Jej własne ciało się buntuje, a najbliżsi reagują na jej wymysły z niedowierzaniem i odrzuceniem. Dopiero gdy zaczyna sabotować mityczną doskonałość swojego usłanego różami życia, może w końcu przeistoczyć się w uleczoną, nową, choć nieczystą wersję siebie.

Premiera: 24/07/2025



„Palec na spuście”



Dotychczas wolna od podobnych problemów Korea zostaje zalana przez nielegalną broń i wciąż dochodzi tam do strzelanin. W tej sytuacji dwóch mężczyzn postanawia, że i oni muszą położyć palec na spuście — choć każdy z innego powodu.

Premiera: 25/07/2025



„The Winning Try”



Skompromitowany gwiazdor rugby odnajduje sens życia w trenowaniu drużyny swojej dawnej szkoły - prowadząc zarówno ją, jak i siebie ku rozwojowi i odkupieniu.

Premiera: 25/07/2025



„Farciarz Gilmore 2”



Farciarz Gilmore nie żegna się jeszcze z golfem. Znany z wybuchowości legendarny zawodnik wraca do gry, aby spełnić marzenie swojego dziecka.

Premiera: 25/07/2025



„Matrix”



Haker komputerowy Neo dowiaduje się od tajemniczych rebeliantów, że świat, w którym żyje, jest tylko obrazem przesyłanym do jego mózgu przez roboty.Premiera: 22/07/2025



„World Trade Center”



W jedną z wież World Trade Center uderza samolot. Grupa strażaków wyrusza na ratunek uwięzionym ludziom.

Premiera: 22/07/2025



„Harriet”



Harriet Tubman ucieka z niewoli i zaczyna działać w podziemiu jako abolicjonistka.

Premiera: 22/07/2025



„Dalej jazda”



Józiek i Elżbieta wyruszają skradzioną nyską w góry, gdzie śmiech, ryzyko i miłość prowadzą ich ku spełnieniu marzeń.

Premiera: 23/07/2025



„Lekarstwo na życie”



Młody mężczyzna przyjeżdża do ośrodka odnowy biologicznej, aby zabrać stamtąd swojego szefa. Nie wie, że miejsce skrywa mroczny sekret.

Premiera: 23/07/2025



„Yesterday”



Młody mężczyzna budzi się w świecie, gdzie nikt oprócz niego nie zna piosenek Beatlesów.

Premiera: 25/07/2025



„Księga Clarence'a”



Jerozolima, 33 rok n.e. Clarence, zadłużony mężczyzna, który chciałby zapewnić swojej rodzinie lepsze życie, pod wpływem rosnącej sławy Jezusa postanawia samemu obwołać się mesjaszem.

Premiera: 26/07/2025Czytaj też:

