Nowy polski serial kryminalny na HBO Max. Premiera w tym tygodniu!

Serial w reżyserii Anny Kazejak („Szadź”, „Sortownia”, „Nieobecni”), opowiada o rodzinie Mrozów, która poznajemy, gdy umiera ojciec, nestor rodu i szanowany członek społeczności. Jego odejście uruchomi lawinę wydarzeń, które zaburzą spokój Helu, gdzie rozgrywa się akcja.

„Scheda”. O czym będzie nowy polski kryminał na HBO Max?

Po śmierci Jana Mroza (Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytownego marynarza i bezwględnego patriarchy, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę o spadek, prawdę i wpływy. Wszystko to w dusznej, hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego. Wśród sztormów, rodzinnych żalów i narastających podejrzeń, najważniejsze pytanie brzmi: co tak naprawdę zostaje po ojcu?

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu, udostępniony kilka dni temu przez HBO Max:

Kim są główni bohaterowie serialu „Scheda”?

Hanka (Magdalena Popławska) silna, twardo stąpająca po ziemi kobieta morza, właścicielka kutrów rybackich, która przez lata trwała wiernie przy ojcu – i jego zasadach. Paweł (Grzegorz Damięcki) były piłkarz i lokalny radny, kandydat na burmistrza, który całe życie próbował spełnić oczekiwania ojca, a dziś sam chce rozdawać karty. Maciej (Bartosz Gelner) najmłodszy, „syn marnotrawny”, który jako jedyny odciął się od rodzinnych układów i wybrał życie w Warszawie. Teraz nie tyle wraca w rodzinne strony, co zostaje wciągnięty z powrotem w tryby przeszłości.

Premiera serialu „Scheda” (poprzedni roboczy tytuł „Miasto Mrozów”) już w najbliższy piątek 22 sierpnia tylko w HBO Max.

