Zatrzęsienie nowości na Netflix! Ten 6-odcinkowy thriller rozbije bank

W tym tygodniu Netflix dorzucił 14 nowości, z czego najbardziej rzucają się w oczy thrillery i kryminały – zarówno w formie filmów, jak i seriali. Jest kilka mocnych historii, w których głównym motywem jest zbrodnia, zaginięcie albo śledztwo prowadzone na własną rękę. W jednej z produkcji bohater wraca do domu i odkrywa, że jego żona straciła pamięć. W innej – mężczyzna kupuje mieszkanie i od razu trafia w środek koszmaru z dziwnymi odgłosami i podejrzanymi sąsiadami. Są też dokumenty: o dziewczynie, która zniknęła ze statku wycieczkowego bez śladu, i o tym, jak w Brazylii religia zaczęła przejmować władzę. Pojawia się też kilka klasycznych wątków policyjno-kryminalnych – od lokalnych gangów po brutalne morderstwo w głębi parku narodowego.

Sprawdź, co czeka cię w tym tygodniu na Netflix i znajdź swoją nową obsesję. Oto 14 nowości, które będą miały premiery w najbliższych dniach na platformie.

14 nowości w tym tygodniu na Netflix. Thrillery i kryminały rozbiją bank!

„Apokalipsa w tropikach”



Kiedy kończy się demokracja, a zaczyna teokracja? Reżyserka Petra Costa zabiera nas w trwającą dekadę podróż przez duchowe i polityczne wstrząsy Brazylii. To, co zaczyna się jako poszukiwanie oznak życia w kruchej demokracji, przeradza się w głębsze śledztwo dotyczące proroctwa, wiary i pokus władzy. Costa uzyskuje niezwykły dostęp do obecnego prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro oraz charyzmatycznego teleewangelisty Silasa Malafaia. Apokalipsa w tropikach to więcej niż krytyka politycznych przemian. To filmowe śledztwo ukazujące linie podziału, które pojawiają się, gdy religia staje się paliwem dla politycznych ambicji.

Premiera: 14/07/2025



„The Chosen. Wybrani”, sezony 1-4



Jezus, rozpoczyna swoją misję dokonując wielu cudów. Ludzie, którzy go spotykają, jeszcze nie wiedzą, że to początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii i na zawsze zmieni świat.

Premiera: 14/07/2025



„Sakamoto Days”, część 2.



Napisana i zilustrowana przez Yuto Suzukiego historia „Sakamoto Days” to ciesząca się ogromną popularnością manga wydawana w tygodniku wydawnictwa Shueisha „Weekly Shonen Jump” od 2020 roku. Śledź pełną akcji historię legendarnego byłego zabójcy Taro Sakamoto, który wraz z przyjaciółmi stawia czoła wrogom, aby móc w spokoju żyć z ukochaną rodziną. Sakamoto i jego ekipa wymiatają w ostrych, bezkompromisowych walkach, które porwały widzów z całego świata.

Premiera: 14/07/2025



„Totalna katastrofa: Zrobieni w balona”



15 października 2009 r. ojciec z Fort Collins w Kolorado dzwoni pod numer alarmowy, twierdząc, że jego własnoręcznie skonstruowany latający talerz urwał się z uwięzi, unosząc ze sobą jego sześcioletniego syna. To niewiarygodne zgłoszenie zostaje potwierdzone nagraniem z helikoptera informacyjnego, który dogania balon i transmituje pościg na żywo. Lokalną akcją ratunkową wkrótce zaczyna żyć cały kraj. Wszyscy, od Gwardii Narodowej po szeryfa i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, starają się wymyślić plan bezpiecznego uratowania „Balonowego Chłopca”.

Premiera: 15/07/2025



„Co się stało z Amy Bradley?”



23 marca 1998 r. 23-letnia Amy Bradley znika bez śladu ze statku wycieczkowego, na którym spędza wakacje z rodziną. Przeszukanie statku, który tymczasem cumuje w kolejnym porcie, nie przynosi rezultatów. W Curaçao na ląd schodzi 2400 pasażerów — czy jednym z nich mogła być Amy? Czy mogła wypaść za burtę? Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Poszukiwania Amy nabierają tempa, gdy FBI i lokalne władze rozpoczynają śledztwo, w którym każdy może być podejrzany. Trzyczęściowy serial dokumentalny reżyserów i producentów wykonawczych Ariego Marka i Phila Lotta (Ample Entertainment) przygląda się tej nierozwiązanej od dziesięcioleci sprawie. Lata mijają, a kolejne osoby twierdzą, że widziały Amy w różnych zakątkach świata. Czy to naprawdę ona? Czy na statku doszło do tragicznego wypadku — czy raczej do zbrodni? Wszystko jest możliwe. Dla rodziny Amy liczy się jednak tylko jedno — sprowadzić córkę żywą do domu.

Premiera: 16/07/2025



„Czas mroku”



Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.

Premiera: 16/07/2025



„Porady Aminy”



Niedawno owdowiały pracoholik usiłuje wychowywać dzieci, kierując się filmami, które nagrała jego zmarła żona. Czy uda mu się zdać ten kurs z rodzicielstwa?

Premiera: 17/07/2025



„Straż cywilna”, sezon 2.



Straż Miejska rośnie w siłę — a wraz z nią chaos. W samym środku kampanii wyborczej dzielnica staje się bardziej niebezpieczna niż kiedykolwiek. Aby zbadać działalność gangu przestępczego operującego z kawiarni Cuero Café, Służby Wywiadowcze rekrutują Felipe Rozenfelda. Miasto nie jest gotowe. Straż cywilna — tym bardziej.

Premiera: 17/07/2025



„Dzikość”



Thriller kryminalny ze świetnie nakreślonymi postaciami o losach Kyle’a Turnera (w tej roli Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

Premiera: 17/07/2025



„Jestem gwiazdą”



Na przełomie wieków kometa przecina hiszpańskie niebo, unieważniając przywileje związane ze sławą i sukcesem oraz zacierając granice między głównym i alternatywnym nurtem. Przez kilka lat na pierwszych stronach gazet królują celebryci z innego wymiaru – istoty do tej pory skazane na szyderstwa i pogardę, które przykuły uwagę świata bez przystosowywania się do jakiejkolwiek normalności. W tej magicznej opowieści znalazło się miejsce dla ezoterycznych spisków, wiecznych nocy, kwantowych cegieł, barwnych superzłoczyńców i gwiazdy stworzonej z nieprawdopodobieństwa — Tamary.

Premiera: 18/07/2025



„Delirium”



Kiedy wykładowca uniwersytecki wraca z podróży, zastaje swoją młodą żonę w stanie załamania nerwowego, które uniemożliwia jej zapamiętanie czegokolwiek. Profesor musi przeprowadzić śledztwo i odkryć, co wydarzyło się w weekend. Jak w kalejdoskopie na jaw wychodzą traumy z przeszłości rodziny, które doprowadziły jego żonę do szaleństwa.

Premiera: 18/07/2025



„Od ściany do ściany”



Mężczyzna, któremu w końcu udaje się kupić mieszkanie, przeżywa koszmar z powodu tajemniczych hałasów dochodzących z sąsiednich pięter.

Premiera: 18/07/2025



„Tak jakby rodzina”



Gdy brazylijski ojciec poznaje argentyńskich teściów swojej córki, okazuje się, że trafił swój na swego — a podróż do Bariloche przeradza się w komedię o lokalnej dumie i rywalizacji.

Premiera: 18/07/2025



„Niezłomny”



Podczas II wojny światowej biegacz olimpijski, Louis Zamperini, zostaje wzięty do niewoli przez siły japońskie.

Premiera: 18/07/2025Czytaj też:

Dwa polskie seriale wśród topki serialowej na Netflix! Tych 6 tytułów teraz rządziCzytaj też:

Ten miniserial Netfliksa to jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat