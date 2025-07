Dwa polskie seriale wśród topki serialowej na Netflix! Tych 6 tytułów teraz rządzi

Na Netfliksie znów gorąco – i to dosłownie. Wśród aktualnie najchętniej oglądanych seriali aż dwa pochodzą z Polski. Oba zdobyły widzów nie tylko tematyką, ale też świetną realizacją i emocjonalną siłą. To nieczęste, by rodzime produkcje tak skutecznie przebiły się do głównego nurtu – tym bardziej warto to odnotować. Obok nich w topce królują międzynarodowe seriale pełne napięcia, tajemnic i dramatów rodzinnych. Są seriale o rodzinnych imperiach na skraju upadku, o ambicjach sportowców przekraczających granice i o pozornie sielankowych miejscach, w których ktoś zdecydowanie ma coś do ukrycia.

Dla fanów thrillerów, dramatów i opowieści „plot twistem”, to zestaw obowiązkowy. Niektóre z tych tytułów to nowości, inne dopiero teraz zyskały drugie życie. Jedno jest pewne – to produkcje, od których trudno się oderwać i może będą dla was atrakcyjne na weekendowe seanse. Zobacz, które seriale teraz rządzą na Netfliksie – i dlaczego warto je obejrzeć.

Dwa polskie seriale w topce na Netflix. Co warto obejrzeć?

„Na całego”



Jessica (Megan Stalter) jest nowojorską pracoholiczką po trzydziestce, która nie może się pozbierać po zerwaniu z — jak sądziła — partnerem „na całe życie”. Stopniowo izoluje wszystkich bliskich. Każda ulica w Nowym Jorku przywołuje przykre wspomnienia, postanawia więc przeprowadzić się do Londynu, gdzie planuje żyć w samotności jak jedna z sióstr Bronte. Jednak gdy spotyka Feliksa (Will Sharpe) — chodzącą listę ostrzeżeń — odkrywa, że tego, co ich łączy, nie da się zignorować, nawet jeśli stwarza to całe mnóstwo problemów. Teraz muszą zadać sobie pytanie — czy Amerykanie i Brytyjczycy rzeczywiście mówią tym samym językiem?



„Nabrzeże”



Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial przedstawia losy rodziny Buckleyów, która usiłuje zachować kontrolę nad swoim podupadającym imperium rybnym w Karolinie Północnej, sięgając po coraz drastyczniejsze środki, aby utrzymać się na powierzchni.



„Olympo”



W Pirineos High Performance Center trenują najlepsi sportowcy w kraju, tacy jak Amaia, kapitan narodowej drużyny pływania synchronicznego, która stawia sobie niewyobrażalnie wysokie wymagania. W jej przypadku błędy nie wchodzą w grę. Jednak gdy jej koleżanka z drużyny i najlepsza przyjaciółka Núria po raz pierwszy okazuje się lepsza, Amaia zdaje sobie sprawę, że niektórzy sportowcy w niewytłumaczalny sposób poprawiają swoje wyniki... Po latach forsowania swoich ciał do granic możliwości i wyrzeczeń w imię sportu, stają przed dylematem: gdzie leży granica poświęcenia?



„Aniela”



Po szokującym publicznym incydencie z mężem, kobieta żyjąca w świecie blichtru i złotych kart kredytowych traci wszystko. Zmuszona do rozpoczęcia nowego życia od zera, musi zmierzyć się z rzeczywistością rządzącą się zupełnie innymi zasadami.



„Kres niewinności”



Serialowa wersja kinowego hitu. Studenci protestują przeciwko bezprawnemu relegowaniu kolegów z uczelni oraz w obronie zdjętych z afisza "Dziadów". Wśród protestującej młodzieży są także Hania i Janek. Ich rodziny znajdują się po dwóch stronach marcowej barykady. Młodzi, szaleńczo w sobie zakochani, w ogarniętym buntem kraju, walczą o swoje uczucie.



„W mroku słońca”



Młoda matka uciekająca przed przeszłością otrzymuje niespodziewaną szansę na nowy początek, gdy podejmuje pracę zbieraczki na prestiżowej farmie kwiatów w Prowansji. Jednak tajemnicza śmierć właściciela firmy rzuca na nią cień podejrzeń — staje się główną podejrzaną. W miarę jak narastają oskarżenia, odkrywa szokującą prawdę. To ona jest niespodziewaną spadkobierczynią majątku zmarłego, co ujawnia jej głęboko skrywane powiązania z tą zamożną rodziną. Czytaj też:

Te miniseriale zasługują na więcej uwagi. Zobacz, co warto nadrobićCzytaj też:

Mroczny skandynawski serial trafi do telewizji! Bił rekordy na całym świecie