Mroczny skandynawski serial trafi do telewizji! Bił rekordy na całym świecie

Mroczna, brutalnie szczera, pełna napięcia i emocji seria „Millennium”, na podstawie bestsellerów Stiega Larssona, ponownie zagości w telewizji. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego świat oszalał na punkcie Lisbeth Salander i Mikaela Blomkvista.

„Millennium”: fenomen na ekranie

Trzy kolejne soboty lipca to trzy intensywne seanse w gęstej, skandynawskiej atmosferze. A wszystko pod okiem duńskiego reżysera Nielsa Ardena Opleva i Szweda Daniela Alfredsona, którzy podjęli się zadania ekranizacji jednej z najbardziej wpływowych serii XXI wieku. Stieg Larsson, autor książek, zanim stał się literacką ikoną, był cenionym dziennikarzem śledczym. W swoich powieściach odważnie krytykował system, obnażał społeczne tabu i piętnował nadużycia – od przemocy wobec kobiet, przez cyberprzestępczość, po korupcję i hipokryzję elit. Według wydawnictwa Norstedts, łączna sprzedaż trylogii przekroczyła 100 milionów egzemplarzy, czyniąc ją jednym z największych globalnych hitów literackich ostatnich dekad.

Lisbeth Salander – ikona popkultury i przełomowa rola Noomi Rapace

W centrum opowieści znajduje się duet głównych bohaterów: Mikael Blomkvist, dziennikarz śledczy i wydawca magazynu „Millennium”, oraz Lisbeth Salander – introwertyczna geniuszka komputerowa, outsiderka, ofiara systemu i jednocześnie jego najgroźniejsza przeciwniczka.

To właśnie rola Lisbeth przyniosła Noomi Rapace światową sławę i otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery. Aktorka była nominowana do prestiżowych nagród, m.in. BAFTA, Saturnów i Critics' Choice Awards. Dziś znów o niej głośno – niedawno zakończyła zdjęcia do nowego filmu „Hotspot” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, gdzie zagrała u boku Andrzeja Konopki. Akcja thrillera science fiction rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w świecie kontrolowanym przez sztuczną inteligencję.

Trzy odsłony „Millennium” – kiedy oglądać?

Seria „Millennium” to trzy pełnokrwiste thrillery. Możemy je oglądać kolejno na antenie Stopklatki. „Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” – 12 lipca, godz. 00:50. Blomkvist i Salander łączą siły, by rozwikłać sprawę zaginięcia 16-letniej dziewczyny sprzed czterdziestu lat. „Millennium 2: Dziewczyna, która igrała z ogniem” – 19 lipca, godz. 00:00. Lisbeth zostaje oskarżona o podwójne morderstwo. Mikael staje w jej obronie, ryzykując własne bezpieczeństwo. „Millennium 3: Zamek z piasku, który runął” – 26 lipca, godz. 00:00. Dziennikarz walczy o oczyszczenie imienia Lisbeth, odkrywając szokującą prawdę o jej przeszłości.

Trzy noce z „Millennium” to uczta dla miłośników inteligentnego kina z pazurem. Brak tu hollywoodzkiego lukru – jest za to brud, przemoc i prawdziwa walka z systemem. Skandynawski chłód i bezkompromisowa narracja trzymają w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Nie przegap tej serii w Stopklatce!

