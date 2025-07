Te miniseriale zasługują na więcej uwagi. Zobacz, co warto nadrobić

Miniseriale zyskują na popularności – i nic dziwnego. To idealny kompromis między pełnometrażowym filmem a wielosezonowym serialem. Wciągają od pierwszego odcinka, ale nie wymagają długiego zaangażowania – więc idealnie na weekend! Coraz więcej osób sięga po miniseriale, szukając historii, które można pochłonąć w dwa, trzy wieczory – bez ryzyka cliffhangera, który nie doczeka się kontynuacji. Twórcy serialowi też pokochali tę formę – bo w kilku odcinkach mogą opowiedzieć zamkniętą, dopracowaną i intensywną historię.

Zbliża się weekend, więc jeśli szukasz czegoś nowego do obejrzenia, a nie masz ochoty rozpoczynać kilkusezonowej epopei – dobrze trafiłeś. Przygotowaliśmy listę prawie 40 miniseriali, które być może przegapiłeś, a które naprawdę warto nadrobić.

Zaparz herbatę, przygotuj koc, zarezerwuj wieczór. Czas na świetne, ale nieoczywiste miniseriale.

Kapitalne miniseriale, których (prawie) nikt nie widział. Propozycje na weekend

„Ucieczka z Dannemory”



Akcja miniserialu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z 2015 i dotyczy niecodziennej ucieczki dwóch mężczyzn z więzienia Dannemora w stanie Nowy Jork. W realizacji planu pomogła osadzonym zamężna pracownica więzienia, która przez wiele miesięcy miała romans z oboma mężczyznami. Poszukiwania zbiegów, którzy odsiadywali tam wyroki za morderstwo, prowadzono na terenie całego stanu. Skazany za morderstwo Richard Matt (Benicio Del Toro) opracowuje plan ucieczki. W realizacji zamiarów pomaga mu Tilly Mitchell (Patricia Arquette) – pracująca żona i matka, która kieruje więzienną szwalnią. Tilly wdaje się w romans z Mattem, ale także drugim skazanym – Davidem Sweatem (Paul Dano). Ten odsiaduje wyrok za zabicie policjanta i być może darzy Tilly prawdziwym uczuciem. David dość niechętnie zgadza się pomóc Richardowi Mattowi w realizacji jego planu.



„Uczciwa kobieta”



Nessa Stein (Maggie Gyllenhaal) w młodości była świadkiem morderstwa przez Organizację Wyzwolenia Palestyny swojego ojca. Dziś blisko czterdziestoletnia kobieta prowadzi firmę, szefuje fundacji i jest jedną z ważniejszych postaci negocjujących pokój na Bliskim Wschodzie. Nessa jest twarda i błyskotliwa. Pewnego dnia udaje jej się podpisać wielomilionowy kontrakt na instalację szerokopasmowego Internetu w Palestynie. Niestety, ktoś zaczyna kopać pod nią dołki.



„Nocny recepcjonista”



Współczesna adaptacja bestsellerowej powieści szpiegowskiej Johna le Carré. Przedstawia losy byłego brytyjskiego żołnierza Jonathana Pine'a (Tom Hiddleston), który został zrekrutowany przez agentkę wywiadu Angelę Burr (Olivia Colman) do infiltracji najbliższego otoczenia międzynarodowego biznesmena Richarda Onslowa Ropera (Hugh Laurie) i unieszkodliwienia zorganizowanego przez niego sojuszu kręgów szpiegowskich i grupy handlarzy bronią. Aby dostać się do serca ogromnego imperium Ropera, Pine musi stawić czoła pełnym podejrzliwości pytaniom skorumpowanego szefa jego sztabu, majora Corkorana (Tom Hollander) oraz urokowi pięknej dziewczyny biznesmena Jed (Elizabeth Debicki). Aby dokonać tego co słuszne, Pine musi najpierw sam stać się przestępcą.



„Służąca”



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex - samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Będzie bolało”



Adam to lekarz stażysta, który dopiero zaczyna piąć się po szpitalnej hierarchii. Jest równocześnie wystarczająco "młody" by pracować w najgorszych godzinach i wystarczająco "stary" by brać na siebie odpowiedzialność za pacjentów.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Forever”



Małżonkowie June i Oscar prowadzą wygodne, lecz nieco nudne życie na przedmieściach jednego z kalifornijskich miast. Od lat rozmawiają na te same tematy, jedzą wciąż te same posiłki i co roku wypoczywają w tym samym domku nad jeziorem. Gdy June namawia Oscara na wprowadzenie pewnych zmian, nieoczekiwane zdarzenie wpływa na ich związek; muszą zdecydować, czy naprawdę są dla siebie stworzeni.



„Farmaceuta”



Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



„Playlista”



Głównymi bohaterami serialu „Playlista” są Daniel Ek, młody szwedzki przedsiębiorca z sektora nowych technologii, i jego najbliżsi partnerzy, którzy zrewolucjonizowali całą branżę, oferując odbiorcom na całym świecie bezpłatne i legalne piosenki z wykorzystaniem streamingu. To opowieść o tym, jak wierność własnym przekonaniom, żelazna konsekwencja, dojścia oraz wielkie marzenia mogą pomóc małym graczom podważyć status quo i zmienić nasze przyzwyczajenia związane ze słuchaniem muzyki.



„Rozterki Fleishmana”



Właśnie rozwiedziony 41-letni Toby Fleishman nurkuje w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości. Wtedy znika jego była żona, zostawiając go z dwojgiem małych dzieci i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić.



„Patrick Melrose”



Uzależniony od narkotyków mężczyzna udaje się za ocean po trumnę zmarłego ojca. W Nowym Jorku odżywają traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa w południowej Francji.



„Małe wielkie historie”



Oparty na bestsellerowej kolekcji autorstwa Cheryl Strayed serial „Małe wielkie historie” opowiada o kobiecie, Clare (Kathryn Hahn), która staje się wielbioną felietonistką piszącą rubrykę z poradami, gdy jej własne życie się rozpada. Kiedy poznajemy Clare, jej małżeństwo z mężem Dannym ledwo zipie, jej córka Rae prawie z nią nie rozmawia, a jej niegdyś obiecująca kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc dawna przyjaciółka z branży pisarskiej proponuje jej przejęcie roli felietonistki poradniczej, kobieta uważa, że jest ostatnią osobą, która mogłaby przyjąć to stanowisko. Lecz po tym, jak niechętnie się zgadza, uświadamia sobie, że może jednak ma zupełnie odpowiednie kwalifikacje. W miarę jak kolejne listy od czytelników zmuszają Clare do przypomnienia sobie najbardziej przełomowych momentów w życiu – śmierci matki, konfliktu z bratem, a nawet okropnego seksu na zapleczu domu pogrzebowego – wydobywa piękno, zmagania i humor z własnego życia, by pokazać nam, że nie jesteśmy nie do uratowania, że to nasze historie mogą nas ostatecznie uratować… a może nawet wyprowadzić nas na prostą.



„Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Towarzysze podróży”



W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.



„Godless”



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„The Looming Tower”



Spojrzenie na to, jak rywalizacja między CIA i FBI nieumyślnie stworzyła scenę dla tragedii 11 września i wojny w Afganistanie.



„Vigil”



Po tajemniczym zniknięciu trawlera rybackiego na pokładzie atomowego okrętu podwodnego umiera członek załogi. Szkocka detektyw inspektor rozpoczyna śledztwo, które doprowadza do konfliktu z marynarką wojenną.



„Anioły w Ameryce”



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Devs”



Lily Chan (Sonoya Mizuno) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.



„River”



John River (Stellan Skarsgard) jest Szwedem pracującym w brytyjskiej policji, ma także inną nietypową przypadłość – widzi „manifesty” zmarłych osób. Problem osiąga punkt krytyczny po zabójstwie wieloletniej partnerki, detektyw Jackie „Stevie” Stevenson (Nicola Walker). River stara się odnaleźć sprawcę zbrodni, czego nie ułatwia fakt, iż był świadkiem tragicznego zdarzenia, a zamordowana ciągle żyje w jego głowie. Śledztwo i cała sytuacja sprawiają, że jest mu coraz trudniej ukrywać swój stan przed otoczeniem.



„Mały topór”



Osobiste historie przedstawicieli karaibskiej społeczności, której życie w Londynie zostało ukształtowane przez własną siłę woli, pomimo szerzącego się rasizmu i dyskryminacji.



„Jestem Panną”



Dzieło reżysera wizjonera Bootsa Rileya („Przepraszam, że przeszkadzam”). To film o dorastaniu. Głównym bohaterem jest Cootie, czterometrowy czarny nastolatek z Oakland w Kalifornii. Chłopak dorastał w ukryciu. Wkrótce po raz pierwszy doświadcza piękna i zawiłości świata. Nawiązuje przyjaźnie, znajduje miłość, radzi sobie w dziwnych sytuacjach i spotyka swojego idola - Bohatera.



„The Good Mothers”



Oparta na faktach historia opowiada o życiu trzech kobiet, które odważyły się przeciwstawić mafii 'Ndrangheta: Denise – córka Lei Garofalo, Maria Concetta Cacciola i Giuseppina Pesce. Pomaga im prokurator Anna Colace, która zaraz po przybyciu do Kalabrii pokierowała się intuicją: aby pokonać klany 'Ndrangheta, musi skupić się na kobietach. To ryzykowna strategia, ponieważ 'Ndrangheta ma złą sławę i budzi postrach ze względu na swoją żelazną pięść i niezliczone podstępy. W serialu „The Good Mothers” podążamy za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się od oprawców i współpracy z władzami.



„Ogrodnicy”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.



„Veneno”



Biograficzna opowieść o La Veneno, transpłciowej ikonie i osobowości telewizyjnej oraz tych, którzy ją otaczali.



„Rok za rokiem”



Burzliwe przemiany społeczne, technologiczne, polityczne i ekonomiczne, zachodzące w Wielkiej Brytanii na przestrzeni 15 lat, zostają przedstawione z perspektywy angielskiej rodziny Lyonsów.



„Wayne”



Wayne, 16-letni Brudny Harry ze złotym sercem, wyrusza wzdłuż Ameryki, by odzyskać skradziony samochód swego ojca.



„Stacja Jedenasta”



Postapokaliptyczna opowieść o grupie ludzi, która przeżyła pandemię grypy i próbuje odbudować świat.



„Mrs. America”



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„Rój”



Serial opowiada historię rodziny, która zamieszkuje na odizolowanej wyspie, gdzie uczy się sztuki przetrwania, dążąc do wolności i niezależności. Główna bohaterka, Dre, ma obsesję na punkcie fikcyjnej gwiazdy muzyki pop, co prowadzi do wnikliwego spojrzenia na świat toksycznych fandomów.



„Fosse/Verdon”



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



„Gaslit”



W 1972 roku John Mitchell jest szefem kampanii wyborczej Richarda Nixona. Ma u swego boku żonę Marthę – popularną i niezależną kobietę, która po wybuchu afery Watergate nie zamierza milczeć, mimo że wszyscy wokoło chcą ją uciszyć. Oparty na faktach serial o wielkiej polityce i małżeńskich dramatach, z Julią Roberts w głównej roli.



„A Friend of the Family”



Córka Brombergów - Jan zostaje uprowadzona przez "przyjaciela rodziny". Sytuacja powtarza się kilkukrotnie na przestrzeni lat.



„Sprostowanie”



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Nocna msza”



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Lśniące dziewczyny”



Kirby Mazrachi odkrywa, że niedawne morderstwo jest powiązane z brutalnym atakiem sprzed lat, który wpłynął na jej postrzeganie rzeczywistości. Łączy siły z doświadczonym reporterem Danem Velazquezem, by lepiej zrozumieć wciąż zmieniającą się teraźniejszość i skonfrontować się z przeszłością.



„Pacjent”



Alan Strauss jest terapeutą uwięzionym przez pacjenta, który okazuje się seryjnym mordercą. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku. Czytaj też:

