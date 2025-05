Ranking MovieWeb: 8 najlepszych thrillerów detektywistycznych teraz na Netflix

Thrillery detektywistyczne od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, bo łączą w sobie napięcie, intrygę i satysfakcję z odkrywania kolejnych tropów. Netflix ma ich teraz naprawdę sporo, ale które z nich naprawdę warto obejrzeć?

Z pomocą przychodzi MovieWeb – popularny amerykański serwis filmowy, który od ponad dwóch dekad dostarcza fanom kina najnowszych newsów, recenzji i rankingów. Tym razem redaktorzy wzięli pod lupę thrillery detektywistyczne dostępne na Netflix i stworzyli listę ośmiu tytułów, które – według nich – najlepiej trzymają w napięciu i zadowolą zarówno miłośników klasycznego śledztwa, jak i tych, którzy szukają psychologicznej głębi czy zaskakujących zwrotów akcji.

W zestawieniu znajdziesz zarówno filmy, które mogły ci umknąć, jak i głośne produkcje, które warto obejrzeć choćby dla samych kreacji aktorskich. Sprawdź, czy widziałeś je wszystkie – a jeśli nie, masz gotową listę na najbliższe wieczory.

MovieWeb wybrał! 8 najlepszych thrillerów detektywistycznych na Netflix

8. „Winni”



Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.



7. „Trauma”



Ray Monroe (Sam Worthington), dobroduszny, ale zmęczony życiem mężczyzna wraca z żoną Joanne (Lily Rabe) i córką Peri (Lucy Capri) z weekendu u teściów, który nie do końca poszedł po jego myśli. Podczas postoju na parkingu dochodzi do wypadku, w którym Peri zostaje ranna. Wówczas rodzina udaje się na pobliski oddział ratunkowy, gdzie Peri i Joanne zostają odesłane przez personel na dalsze badania. Po upływie kilku godzin Ray odkrywa, że jego żona i córka zaginęły, a razem z nimi zniknęła dokumentacja medyczna. Czy zdesperowanemu mężczyźnie uda się odnaleźć rodzinę i odkryć prawdę o jej losie?



6. „Przypadkowy przechodzień ”



Zbuntowany młody graficiarz bierze na cel mury domów bogatej londyńskiej elity. Tak odkrywa mroczny sekret znanego sędziego, przez który on sam i jego najbliżsi znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.



5. „Bielmo”



West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora (Christian Bale), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich – ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji – młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).



4. „Glass Onion: Film z serii >>Na noże<<”



Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.



3. „Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



2. „Trzy objawienia”



Sprawa zaginionej osoby popycha do szukania prawdy pastora, który wierzy, że jego bożą misją jest wymierzenie kary sprawcy, oraz detektywa nawiedzanego przez niepokojące wizje swojej zmarłej siostry.



1. „Gad”



Zatwardziały detektyw usiłuje rozwikłać zagadkę brutalnego zabójstwa młodego agenta nieruchomości. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje, a sprawa prowadzi go do odkrycia ułudy własnego życia.Czytaj też:

