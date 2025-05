Masz Netliksa? Te thrillery musisz obejrzeć! To ukryte perełki serwisu

Jeśli, jako miłośnik thrillerów, myślisz, że widziałeś już wszystko, co warte uwagi na Netfliksie — udowodnimy ci, że to nieprawda. W morzu popularnych tytułów łatwo przeoczyć prawdziwe perełki, które nie krzyczą z pierwszych stron serwisu, ale sprawiają, że masz ciarki na plecach i zadajesz sobie pytanie: jakim cudem wcześniej o tym nie słyszałem?

Przygotowaliśmy listę ponad 50 thrillerów dostępnych na Netfliksie, które nie zdobyły może rozgłosu na miarę „Zodiaka” czy „Siedem”, ale absolutnie zasługują na twoją uwagę. To filmy z nieoczywistą fabułą, dusznym klimatem i zaskakującymi zwrotami akcji — takie, które zostają w głowie długo po seansie. Często są to tytuły mniej znane, z różnych krajów i gatunkowych odcieni – od psychologicznych po kryminalne, od mrocznych dramatów po intensywne thrillery akcji.

Daj się wciągnąć – oto lista thrillerów na Netflix, których nie znasz, ale zdecydowanie powinieneś.

Najlepsze ukryte thrillery na Netflix. Ponad 50 tytułów

„Qala”



Utalentowana i obiecująca piosenkarka zmaga się z presją sukcesu, lekceważeniem ze strony matki, chwilami zwątpienia i demonami przeszłości, które wciąż ją prześladują.



„Dom szpiegów”



Kret zakonspirowany w jednostce wywiadu morduje tajną agentkę. Bezkompromisowa funkcjonariuszka wytrwale go ściga, żeby pomścić koleżankę.



„Zdradliwi jak woda”



Romans żonatego wydawcy z piękną poetką komplikuje się, gdy dziwne wydarzenia w jej mieszkaniu doprowadzają ją na skraj psychicznego załamania.



„Furie”



Trzy rozsierdzone mścicielki podejmują walkę ze zbrodniczym syndykatem kontrolującym krwawe ulice Sajgonu lat 90.



„Wioska”



Nad niegdyś malowniczą wioską góruje dzisiaj rozległe wysypisko śmieci. Młody mężczyzna pragnie wyrwać się z okowów losu więżących go z tym miejscem.



„Siostrzana rozgrywka”



Zaskakujące śledztwo prowadzi rzeczową policjantkę w mrok brutalnego konfliktu dwóch bliźniaczek zakochanych w tym samym wybuchowym mężczyźnie.



„Madras Cafe”



Vikram Singh podróżuje na Sri Lankę, by walczyć z rebeliantami. Na miejscu poznaje brytyjskiego dziennikarza, który chce ujawnić prawdę o wojnie domowej.



„Ittefaq”



Policjant Dev bada sprawę podwójnego morderstwa, w której jest tylko dwóch świadków – ceniony pisarz Vikram i młoda gospodyni domowa Maya, którzy są również głównymi podejrzanymi w tej sprawie.



„Znaleźne”



Po znalezieniu portfela z kuponem wartym miliony młody artysta musi zdecydować, czy postąpi właściwie, zasiadając z jego właścicielem do cotygodniowej partyjki pokera.



„Kontratak”



Misja odbicia zakładników przysparza nowego wroga kapitanowi Guerrero i jego elitarnemu oddziałowi, i stawia ich na celowniku grupy przestępczej.



„Drishyam – pozory mylą”



Pewien niepozorny mężczyzna staje się głównym podejrzanym o zabójstwo, kiedy ginie syn wysoko postawionego funkcjonariusza policji, który nękał jego córkę.



„Śmieć”



Człowiek zwany Molem po 10 latach wychodzi z więzienia i trafia do dziwnej komunistycznej krainy, w którą w międzyczasie przeistoczyła się stolica Bułgarii.



„Zbrodnie rodzinne”



Zdesperowana, zdezorientowana Alicia jest gotowa na wszystko, aby ochronić przed więzieniem swojego syna oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej żony.



„iHostage”



Kiedy uzbrojony mężczyzna wchodzi do sklepu Apple'a w centrum Amsterdamu, policja staje przed delikatnym wyzwaniem. Film zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami.



„Gniew Boży”



Przekonana, że za tragiczną śmierć jej bliskich odpowiada znany pisarz, dla którego kiedyś pracowała, Luciana zwraca się do dziennikarza o pomoc w ujawnieniu prawdy.



„Raees”



Zaradny chłopak o imieniu Raees zostaje królem nielegalnego handlu, ale próbuje łączyć życie poza prawem z pomaganiem ludziom.



„Poza jurysdykcją”



Sara - była żołnierka oddziałów specjalnych, której syn znika w konsulacie USA - robi wszystko, co w jej mocy, żeby go odnaleźć i odkrywa mroczny spisek.



„Północny bastion”



BAC Nord to jednostka policji, która pracuje w północnej części Marsylii, gdzie przestępczość jest wyższa niż w całej Francji.



„Wierne przyjaciółki”



Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.



„Domysł”



Młoda policjantka i detektyw badają sprawę zabójstwa dziewiętnastolatki. Główną podejrzaną jest najlepsza przyjaciółka ofiary.



„Jestem wszystkimi dziewczynami”



Nieustraszona detektyw znajduje wspólny język z zabójczynią, która bezlitośnie poluje na przestępców prowadzących handel dziećmi.



„Ad vitam”



Gdy jego żona zostaje porwana, załamany mężczyzna szuka odpowiedzi i odkrywa potężny skandal związany ze swoją burzliwą przeszłością. Rozpoczyna się śmiertelna obława.



„Ciemności”



Peter Neal, amerykański pisarz brutalnych horrorów, jest we Włoszech, gdzie promuje swoje najnowsze dzieło. Tymczasem po Rzymie grasuje seryjny morderca, który wzoruje się na jego książkach.



„Alias”



Zatwardziały agent wywiadu przechodzi trudny test moralności, gdy przenika do grupy przestępczej i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa.



„Ratownik”



Przykuty do wózka w wybiku wypadku Àngel postanawia rozprawić się z tymi, którzy go zdradzili, a zwłaszcza z kobietą, która go porzuciła, gdy jej potrzebował.



„Missing”



Po zaginięciu swojej matki nastolatka stara się odnaleźć ją na własną rękę, używając do tego narzędzi dostępnych w Internecie.



„Klatka”



Kiedy pewna para znajduje doświadczone przez los dziecko, kobieta stara się zrozumieć dziwne zachowania dziewczynki, by odkryć jej tożsamość i mroczną przeszłość.



„Poniżej zera”



Gdy furgonetka do transportu więźniów zostaje zaatakowana na odludziu, kierowca musi stawić czoło skazańcom i ich wybawcom.



„Porwana pamięć”



Kiedy jego porwany brat powraca jako odmieniony człowiek niepamiętający ostatnich 19 dni, Jin-seok postanawia za wszelką cenę odkryć, co naprawdę się wydarzyło.



„Perfekcja”



Wirtuozka wiolonczeli po długiej przerwie w karierze odszukuje dawnych mentorów i odkrywa, że mają nową utalentowaną uczennicę.



„Przypadkowy przechodzień”



Młody graficiarz włamuje się do domu sędziego i odkrywa przerażającą tajemnicę, skrywaną przez niego w piwnicy.



„The Call”



Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.



„Fair Play”



Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary, a może przynieść jeszcze groźniejsze konsekwencje.



„Cisza nocna”



Lucjan zostaje oddany przez syna do domu opieki na czas remontu. Po śmierci kilku pensjonariuszy zaczynają go męczyć makabryczne wizje.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Na złej drodze”



Obarczona długami Emily wikła się w oszustwo związane z kartami kredytowymi, które wciąga ją w kryminalny półświatek Los Angeles.



„Paradise”



Mężczyzna, którego żona musiała oddać 40 lat ze swojego życia, aby spłacić dług ubezpieczeniowy, za wszelką cenę próbuje je odzyskać.



„Polowanie”



Mieszkaniec prowincjonalnego miasteczka, motywowany zaniedbaniami rządzących, staje do walki o urząd burmistrza.



„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Nigdzie”



Ciężarna kobieta samotnie dryfująca na morzu w kontenerze próbuje przetrwać po ucieczce ze zdewastowanego kraju rządzonego przez dyktaturę.



„Kaliber”



Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



„Tlen”



Liz budzi się w komorze kriogenicznej. Aby przeżyć, musi zebrać wszystkie siły i ustalić, kim naprawdę jest, zanim skończy jej się tlen.



„Były lokator”



Gdy bezrobotny specjalista odkrywa, że wciąż ma klucze do mieszkania, które musiał sprzedać, popada w obsesję na punkcie odzyskania życia, które kiedyś było jego.



„W cieniu księżyca”



Filadelfijski policjant podąża tropem nieuchwytnego seryjnego zabójcy, którego zbrodnie są powiązane z fazami Księżyca.



„Upadek Grace”



Gdy kobieta o czystej kartotece zostaje oskarżona o zamordowanie męża, jej prawniczka po krótkim czasie wpada na trop spisku.



„Rebel Ridge”



Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.



„Niewidzialny strażnik”



Wyszkolona przez FBI policjantka wraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii, aby wytropić mordercę nastolatek, ale musi się też zmierzyć z demonami z własnej przeszłości.



„Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



„Zaginione dziewczyny”



Matka podczas poszukiwań zaginionej córki odkrywa zwłoki czterech dziewcząt porzuconych w lesie.



„Dobry opiekun”



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.



„Watcher”



Młoda kobieta przeprowadza się do miasta, w którym grasuje seryjny morderca. Zaczyna podejrzewać, że ktoś ją notorycznie obserwuje z budynku naprzeciwko.



„Power”



Nowy Orlean. Były żołnierz, nastolatka i policjant wspólnie poszukują źródła pochodzenia niebezpiecznej nowej pigułki, która daje zażywającym ją krótkotrwałe supermoce.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta. Czytaj też:

