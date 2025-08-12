Znany muzyk nie żyje. Jego hity śpiewała cała Polska

W poniedziałek 11 sierpnia zmarł Tadeusz Głuchowski, legendarny muzyk grupy Niebiesko-Czarni. Te doniesienia potwierdziła rodzina perkusisty. Artysta miał 83 lata. Przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. W nekrologu opublikowanym przez rodzinę przekazano, że pozostawił w żałobie żonę, córkę, wnuczkę oraz bliskich.

Uroczystości pogrzebowe Tadeusza Głuchowskiego odbędą się w czwartek 21 sierpnia. Nabożeństwo zostanie odprawione w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Następnie urna z prochami zostanie odprowadzona na cmentarz miejscowy.

Tadeusz Głuchowski – kim był?

Niebiesko-Czarni to jedna z najważniejszych grup w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Założona w latach 60. grupa nagrała osiem płyt długogrających oraz 24 single o łącznym nakładzie 3,5 mln sztuk. Muzycy zagrali ponad trzy tysiące koncertów. Do ich najbardziej rozpoznawalnych utworów należą „Niedziela będzie dla nas”, „Czy mnie jeszcze pamiętasz”, „Lot na Wenus” oraz „Wiem, że nie wrócisz”.

W lipcu 1965 roku w szeregach grupy Niebiesko-Czarni doszło do sporych zmian. Z zespołem pożegnali się gitarzysta basowy Zbigniew Bernolak, pianista Andrzej Nebeski oraz saksofonista i flecista Włodzimierz Wander. Ich miejsce zajęli nowi instrumentaliści, którzy wywodzili się ze stołecznej formacji Tony. Do Niebiesko-Czarnych dołączyli perkusista Tadeusz Głuchowski oraz gitarzysta Krzysztof Wiśniarowski.

Od tej pory perkusista stał się jednym z filarów zespołu. To właśnie on był odpowiedzialny za charakterystyczne brzmienie utworów Niebiesko-Czarnych. W tym czasie wokalistami grupy byli m.in. Czesław Niemen oraz Wojciech Korda. Na przestrzeni lat z zespołem byli związani m.in. Helena Majdaniec, Krzysztof Klenczon oraz Ada Rusowicz.

