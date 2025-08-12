Ta polska komedia rozbiła bank! Teraz wraca z nową odsłoną i plejadą gwiazd

Za reżyserię filmu ponownie odpowiada Kuba Michalczuk – twórca pierwszej części „Teściów", a autorem scenariusza, jak we wszystkich częściach, jest Marek Modzelewski. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd: Izabelę Kunę, Adama Woronowicza, Maję Ostaszewską, Marcina Dorocińskiego, Magdalenę Popławską, Wojciecha Mecwaldowskiego i Joachima Lamżę.

Tym razem bohaterowie spotkają się na uroczystości chrztu. Ale gdy w jednym pomieszczeniu znajdą się: milczący pradziadek, para młodych rodziców, terapeutka, babcia-lewaczka i Andrzej – wiadomo, że będzie się działo.

Nadchodzi kontynuacja jednej z najlepszych polskich komedii ostatnich lat. O czym opowie?

Dwa wesela, jeden nóż w plecach i kilka butelek wódki później – Tadeusz wraca, żeby przypomnieć, jak zaczęła się najbardziej burzliwa rodzinna saga w polskim kinie. Nowe wideo z narracją bohatera granego przez Adama Woronowicza to pełne ironii i emocji podsumowanie wydarzeń z dwóch pierwszych części „Teściów". Zanim nadejdzie ostatni akt rodzinnego chaosu – przypomnij sobie, kto zaczął, kto zamilkł, a kto znowu się odzywa. „Teściowie 3" – w kinach już 12 września.

Tadeusz (bohater grany przez Adama Woronowicza) – z właściwą sobie prostolinijnością prowadzi widzów przez najgłośniejsze wydarzenia z życia rodziny, która na przestrzeni dwóch filmów przeszła od nieudanego ślubu po jeszcze mniej udany drugi ślub i huczne rozstanie.

– Po tym pierwszym nieodbytym ślubie Łukaszka i Weronki, to oni się rozeszli. A potem się znowu zeszli. I na tym drugim ślubie – nieodbytym – Łukaszka i Weronki, się pojawiło dziecko. I teraz temu dziecku Wandzia chce wyprawić chrzciny. I tu się już tak porobiło... O, Boże... – mówi Tadeusz w materiale.

Czy Tadeusz jeszcze kiedyś zgodzi się na organizację rodzinnej uroczystości? Czy da się przeżyć chrzciny bez wizyty patrolu? I czy Andrzej naprawdę się zmienił? Odpowiedzi poznacie we wrześniu.

Premiera kinowa filmu już 12 września 2025 roku.

