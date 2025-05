Kapitalne, a nieco zapomniane polskie seriale na Max. Kochaliśmy te tytuły

Codziennie, na niemal każdej platformie streamingowej, pojawiają się nowe seriale. Trudno się zatem dziwić, że trudno nam nadążyć za świeżynkami, a co dopiero myśleć o nadrabianiu zaległości. Jednak w gąszczu nowych tytułów warto przegapić te, które naprawdę warto znać, zwłaszcza, jeżeli mowa o polskich produkcjach. Mamy się bowiem czym pochwalić – nawet starsze, rodzime tytuły, dzięki platformom streamingowym zdobywają po latach nowe życie i stają się ulubieńcami, nawet poza granicami naszego kraju.

Dla wszystkich, którzy szukają świetnych polskich seriali, przygotowaliśmy listę 17 najlepiej ocenianych, które znajdziecie na Max.. To mieszanka klasyki z nowoczesnością – od poruszających dramatów, przez brutalne thrillery policyjne, po intymne obyczajówki i świeże serialowe odkrycia ostatnich lat. Znajdziesz tu zarówno tytuły, które kiedyś biły rekordy popularności, a dziś rzadko się o nich mówi, jak i te, które pojawiły się niedawno i nieco zniknęły w natłoku premier produkcji z innych krajów.

Jeśli masz ochotę na wieczór z polską produkcją na najwyższym poziomie, sprawdź naszą listę.

Najlepsze polskie seriale na Max. 17 wyśmienitych tytułów

17. „Kontrola”



Historia przypadkowego spotkania dwóch dziewczyn po pewnym czasie od zakończenia swojego związku i próba budowania relacji – przyjacielskiej/miłosnej od nowa.



16. „Żywioły Saszy-Ogień”



Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie.



15. „Pati”



Historia Patrycji „Pati” Cichy zanim trafiła do więzienia.



14. „Odwróceni. Ojcowie i córki”



Sielankowe życie Sikory i „Blachy” zakłóca sprawa dotycząca brutalnych morderstw, którą prowadzi córka jednego z nich. Mężczyźni, bojąc się o swoje dzieci, ponownie łączą siły.



13. „Lady Love”



Młoda dziewczyna z małego miasteczka w komunistycznej Polsce, która miała zostać zakonnicą, ucieka do RFN, gdzie zostaje gwiazdą pornobiznesu.



12. „Porządny człowiek”



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



11. „Przesmyk”



Wschodnia flanka NATO, trwają rosyjskie manewry wojenne w punkcie zapalnym o znaczeniu strategicznym dla całego kontynentu.



10. „Behawiorysta”



Były prokurator Gerard Edling ściga brutalnego mordercę, który upublicznia swoje zbrodnie w sieci.



9. „Pułapka”



Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do...



8. „Odwilż”



W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną.



7. „Szadź”



Historia seryjnego mordercy oraz podążającej jego tropem komisarz policji.



6. „Bez tajemnic”



Psychoterapeuta Andrzej Wolski pomaga swoim pacjentom rozwiązywać problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić samodzielnie.



5. „Skazana”



Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.



4. „Chyłka”



Kiedy znika trzyletnie dziecko mecenas Chyłka postanawia rozwikłać tę sprawę.



3. „Odwróceni”



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii „Blacha” zostaje oskarżony o gwałt.



2. „Wataha”



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



1. „Ślepnąc od świateł”



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.Czytaj też:

