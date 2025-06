QUIZ: Kultowe seriale PRL – zgadniesz je po jednym kadrze?

Pamiętasz czasy, gdy na ekranach królowały seriale takie jak „Czterej pancerni i pies”, „Stawka większa niż życie” czy „Alternatywy 4”? Telewizja w czasach PRL-u miała swoją niepowtarzalną atmosferę, a seriale tamtej epoki do dziś mają rzesze wiernych fanów. Kadry z tych produkcji zapadły w pamięć całym pokoleniom – wystarczy jedno ujęcie, by powróciły wspomnienia z dzieciństwa lub młodości. Nasz quiz to idealna okazja, by sprawdzić swoją wiedzę i przypomnieć sobie te kultowe tytuły, które przez lata bawiły, wzruszały i uczyły życia w zupełnie innych realiach niż dzisiaj.

W naszym quizie znajdziesz zarówno klasyki, które zna każdy, jak i mniej oczywiste perełki z dawnych lat. To świetna zabawa dla miłośników historii, popkultury i telewizji, ale też dobra lekcja dla młodszych pokoleń, które nie miały okazji oglądać tych seriali na żywo.

Wróć z nami do tamtych lat, przypomnij sobie ulubionych bohaterów, charakterystyczne dialogi i kultowe scenografie. Sprawdź, ile pamiętasz, i podziel się wynikiem ze znajomymi – może oni też chcą sprawdzić, jak dobrze znają seriale PRL-u?

