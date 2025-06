Co oglądać po „Sukcesji”? Te 11 seriali trafia w podobny ton

Kiedy HBO wypuściło „Sukcesję”, nikt nie spodziewał się, że będzie aż takim fenomenem. Serial stworzony przez Jessego Armstronga był chłodnym portretem bezwzględnej rodziny miliarderów walczących o kontrolę nad medialnym imperium, ale szybko stał się czymś więcej: ostrą satyrą na klasę wyższą, moralnym dramatem o chciwości i lojalności, a przede wszystkim wybitnym studium toksycznych relacji rodzinnych.

„Sukcesja” to połączenie Shakespeare’a i Wall Street, w którym każda rozmowa może być ciosem, a każda decyzja – wypowiedzeniem wojny. Świetne dialogi, brutalna ironia, rewelacyjne aktorstwo (Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin) i absolutny brak sentymentów – wszystko to sprawia, że widzowie nie mogą oderwać się od tej bezlitosnej rozgrywki. „Sukcesja” jest też najlepiej ocenianym serialem od lat – na polskim Filmwebie od widzów ma notę 8,3/10, a od krytyków 9,1/10. „NIeprzyzwoicie dobry i aktualny, te dialogi to prawdziwe złoto”; „Bardzo udany serial, zasługujący na wszystkie nagrody, jakie dotychczas dostał”; „Najlepszy serial ostatniej dekady”; „Jest gęsto, szekspirowsko i przewrotnie”; „Szekspir płakał, jak oglądał”; „Wspaniały do samego końca” – rozpisywali się krytycy. Serial zdobył 9 Złotych Globów, 64 inne nagrody i 149 nominacji. Nic więc dziwnego, że fani wciąż tęsknią za tym klimatem.

Jeśli więc już dawno temu skończyłeś oglądanie „Sukcesji” i czujesz pustkę – oto 11 seriali, które trafią w podobne nuty i też mogą ci się spodobać.

11 seriali, które warto obejrzeć po „Sukcesji”. Ten sam klimat

„Yellowstone”



Fabuła skupia się na rodzinie Duttonów, która sprawuje kontrolę nad rozległym ranczem graniczącym z rezerwatem Indian, terenami deweloperów i parkiem narodowym Yellowstone. Każda za stron jest zainteresowana ziemią, której właścicielem jest John Dutton (Kevin Costner). Ten jednak zamierza za wszelką cenę bronić swojego dziedzictwa, wraz z pomocą swojej bezwzględnej córki Beth (Kelly Reilly) oraz trzech synów, Jamiego (Wes Bentley), Kayce’ego (Luke Grimes) i Lee (Dave Annable).



„Mad Men”



Akcja serialu toczy się w latach 60. XX wieku i skupia się na życiu Donalda Drapera, utalentowanego, charyzmatycznego dyrektora kreatywnego agencji reklamowej Sterling Cooper w Nowym Jorku. Don z pozoru ma wszystko – idealną rodzinę, prestiżową pracę i szacunek w branży. Ale pod elegancką fasadą kryje się człowiek pogubiony, nękany przez wewnętrzne demony i tajemnice z przeszłości.



„Billions”



Serial opowiada o bezwzględnej walce pomiędzy dwoma potężnymi mężczyznami: Chuckiem Rhoadesem, ambitnym prokuratorem federalnym, oraz Bobbym Axelrodem, charyzmatycznym miliarderem i genialnym zarządcą funduszu hedgingowego Axe Capital. Serial przedstawia ich konflikt jako pojedynek umysłów i moralności, w którym prawo, pieniądze, polityka i osobiste ambicje mieszają się w grze bez zasad. W miarę rozwoju fabuły do akcji wchodzą nowe siły – świat wielkiej polityki, nowi gracze finansowi, a także kwestie etyki, lojalności i władzy.



„Sprawa idealna”



Wzięta prawniczka traci oszczędności całego życia i pracę w prestiżowej kancelarii. Kobieta musi zacząć wszystko od nowa. Diane Lockhart (Christine Baranski) jest wziętą prawniczką, która pracuje w prestiżowej kancelarii Lockhart & Lee. Kobieta bierze w pracy pod swoje skrzydła chrześnicę Maię Rindell (Rose Leslie). Kiedy firma inwestycyjna ojca dziewczyny bankrutuje i wiele wpływowych osób – w tym Diane, traci oszczędności swojego życia – wybucha wielki skandal. W konsekwencji obydwie kobiety zostają zmuszone do odejścia z kancelarii. Maia i jej mentorka znajdują miejsce dla siebie w firmie prowadzonej przez afroamerykańskich prawników.



„Biały lotos”



Akcja każdego sezonu rozgrywa się w luksusowym hotelu należącym do fikcyjnej sieci „The White Lotus”, gdzie zamożni goście spędzają wakacje. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda jak raj – egzotyczna lokalizacja, piękne widoki, perfekcyjna obsługa. Jednak za fasadą luksusu stopniowo wychodzą na jaw napięcia klasowe, emocjonalne pęknięcia, hipokryzja i mroczne sekrety. Każdy sezon zaczyna się od tajemniczej śmierci, a potem cofa się w czasie, by pokazać, jak do niej doszło.



„Imperium”



Lucious Lyon (nominowany do Oscara Terrence Howard, „Pod prąd”, „Miasto gniewu”) to niezwykle utalentowany artysta, król hip hopu oraz prezes muzycznego giganta – Empire Entertainment. Życie mężczyzny wydaje się być bajką, do czasu aż dowiaduje się, iż cierpi na nieuleczalną przypadłość. Chorobę, która w ciągu trzech lat uczyni go kaleką i ubezwłasnowolni. Zegar tyka, a Lyon musi wybrać jednego z trzech synów, by przygotować go do przejęcia muzycznego imperium, nie narażając przy tym interesów i tak skłóconej już rodziny. Ale to nie jedyne zmartwienia, z którymi boryka się Lyon. Niespodziewanie, u progu jego drzwi, po prawie dwóch dekadach odsiadki, pojawia się była żona – Cookie (nominowana do Oscara Taraji P. Henson). Nikt nie wie w jaki sposób Cookie udało się opuścić zakład o siedem lat wcześniej, ale każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż przybycie byłej miłości dodatkowo namiesza w życiu Lyona. Zuchwała i odważna Cookie, nie zamierza z boku przyglądać się triumfom byłego męża i wspólnika. Pełna poczucia, iż to dzięki jej poświęceniu Lyon osiągnął sukces również pragnie znaleźć się wśród ludzi, którzy rządzą imperium.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i "rodziny" mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy...



„House of Cards”



Bezwzględny i przebiegły kongresman Francis Underwood (Kevin Spacey) służy społeczeństwu, jeśli ono służy jemu. Ten kongresman doprowadza rzeczy do końca. On i jego żona Claire (Robin Wright) nie cofną się przed niczym, aby zdobyć wszystko. Ten znakomity dramat polityczny ukazuje mroczny świat chciwości, seksu i korupcji we współczesnym Waszyngtonie.



„Prezydencki poker”



Serial przedstawiający losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



„Bloodline”



Akcja toczy się na słonecznym, dusznym wybrzeżu Florida Keys i skupia się na rodzinie Rayburnów – szanowanych właścicieli hotelu, uchodzących za filar lokalnej społeczności. Jednak spokój i reputacja rodziny zostają wystawione na próbę, gdy do domu powraca najstarszy syn, czarna owca – Danny Rayburn. Jego powrót uruchamia serię wydarzeń, które odsłaniają głęboko skrywane tajemnice, kłamstwa i tragiczne wspomnienia z przeszłości. W miarę jak napięcie rośnie, członkowie rodziny muszą podejmować coraz bardziej desperackie decyzje, by chronić siebie i swój wizerunek.



„Prawi Gemstonowie”



Serial opowiada o rodzinie Gemstone’ów – wpływowych i bajecznie bogatych teleewangelistach, którzy prowadzą imperium kościoła megachurch. Na czele stoi patriarcha rodziny, Eli Gemstone, wdowiec i były kaznodzieja, który próbuje utrzymać kontrolę nad kościołem oraz swoimi dorosłymi, ekscentrycznymi dziećmi: Jesse’em, Judy i Kelvinem.

Choć Gemstone'owie publicznie prezentują się jako wzór chrześcijańskich cnót, prywatnie wikłają się w skandale, chciwość, rywalizacje i coraz bardziej absurdalne intrygi. Serial łączy ostrą satyrę religijną z rodzinnym dramatem i czarnym humorem.

