Polacy włączą dziś masowo TV! Nicole Kidman złamała żebra dla tej roli

Wystawna rewia, gorący romans do wtóru cudownych dźwięków – to wszystko czeka na widzów już dziś, w niedzielę. Na ekrany powraca „Moulin Rouge”, zjawiskowy musical w reżyserii Baza Luhrmanna, który w 2001 roku podbił serca kinomanów i odmienił oblicze gatunku.

Nicole Kidman w roli życia. Wielu chciało zagrać u jej boku

Film przenosi nas do tętniącego życiem Montmartre’u z przełomu wieków. W samym sercu paryskiej bohemy młody poeta Christian (Ewan McGregor) zakochuje się w gwieździe kabaretu, zjawiskowej Satine (Nicole Kidman). Problem? Jej serce – a właściwie kontrakt – próbuje zdobyć również wpływowy książę, gotów spełnić jej aktorskie marzenia w zamian za... coś więcej niż tylko wdzięczność. Rola Satine była dla Nicole Kidman przełomowa – i dosłownie bolesna. Podczas kręcenia scen aktorka złamała dwa żebra i nadwyrężyła kolano, co nie przeszkodziło jej stworzyć jednej z najważniejszych kreacji w karierze. Ewan McGregor, znany dotychczas przede wszystkim z roli Obi-Wana Kenobiego z filmu „Gwiezdne wojny: Część I Mroczne widmo”, zaskoczył nie tylko emocjonalnym aktorstwem, ale i wokalem – wszystkie partie śpiewał sam. Chemia między aktorami eksplodowała na ekranie, a romantyczne wykonanie „Your Song” Eltona Johna przeszło do historii kina. Ciekawostką jest, że o rolę Christiana ubiegali się również Leonardo DiCaprio, Heath Ledger i Jake Gyllenhaal, ale to McGregor rozkochał widzów na dobre.

Galeria:

„Moulin Rouge”

„Moulin Rouge” to nie tylko musical, to zjawisko

Luhrmann, znany wcześniej z odważnej adaptacji „Romea i Julii”, stworzył musicalowy rollercoaster – pełen koloru, rytmu i emocji. Do klasycznej historii miłosnej dorzucił nowoczesne przeboje – od Nirvany po Madonnę – i spektakularny montaż, który dosłownie zapiera dech. To film, którego się nie da zapomnieć. „Moulin Rouge” zdobył aż osiem nominacji do Oscara i dwie statuetki – za scenografię i kostiumy. Krytycy i widzowie byli zgodni: to nie tylko musical, to zjawisko. Jeśli jeszcze go nie widzieliście – czas nadrobić. A jeśli widzieliście? Tym bardziej warto wrócić do tego barwnego świata.

„Moulin Rouge” już dziś, w niedzielę 22 czerwca o godz. 20:00 na antenie Kino TV.

Czytaj też:

Zaskakujący powrót! Marek Kondrat znów zagra w filmie. I to jaką postać!Czytaj też:

Setki komentarzy o nowym thrillerze Netfliksa. „Płakałam jak bóbr”