Nowy duński thriller od dziś na Netflix! Tylko 6 odcinków!

Czwartkowa lista nowości na Netflix jest naprawdę imponująca. Widzowie doczekali się wielu kontynuacji swoich ulubionych serii, ale też kilku świeżynek. W tym znajdziecie najnowszy thriller psychologiczny prosto z Kanady, opowiadający o prywatnej szkole, rządzonej przez hazardzistów. Inny tytuł, prosto z Libii, to dramat akcji, w którym ojciec musi się uciec do oszustwa, aby ratować chorą córkę. Najbardziej jednak widzów zainteresuje duński 6-odcinkowy miniserial – thriller, opowiadający o tajemniczym zaginięciu opiekunki na jednym z zamożnych osiedli Kopenhagi.

Powody do zadowolenia mają też dziś miłośnicy dobrych reality show – na Netflix debiutują kolejne sezony jednego z najchętniej oglądanych tego typu tytułów ostatnich lat. Nie zabraknie również czegoś dla fanów sportowych dokumentów – czyją historię poznamy tym razem?

Sprawdźcie rozpiskę nowości i cieszcie się kapitalnymi premierami, które na dziś przygotował Netflix.

8 nowości od dziś na Netflix. Ale to nowy miniserial rozbije bank

„Miłość, śmierć i roboty”, sezon 4.



Dinozaury gladiatorzy, mesjanistyczne koty, marionetkowe gwiazdy rocka — to może być tylko „Miłość, śmierć i roboty”. Za czwartą częścią antologii stoją Tim Miller („Deadpool”, „Terminator: Mroczne przeznaczenie”) i David Fincher („Mindhunter”, „Zabójca”), a w roli głównej reżyserki powraca Jennifer Yuh Nelson („Kung Fu Panda 2”, „Kill Team Kill”). Dziesięć krótkich odcinków zrealizowanych w nagradzanym, supernowoczesnym stylu animacji, który stał się już znakiem rozpoznawczym serii, to oszałamiający koktajl horroru, science fiction i humoru. Trzymajcie się mocno.



„Franklin”



Genialny fałszerz, który jest samotnym ojcem, musi podjąć współprace z byłą kochanką, aby przygotować idealnie podrobiony banknot studolarowy i uratować umierającą córkę.



„Dziękuję, następny”, sezon 2.



Leyla rozstaje się z Ömerem w dniu ślubu i usuwa go ze swojego życia. Rozpoczyna wszystko od nowa z bliskimi przyjaciółmi, nowymi sąsiadami, w nowym domu i okolicy. Inaczej też do wszystkiego podchodzi. Nie może już też zaprzeczyć swoim uczuciom wobec Cema Murathana, który wciąż nie daje jej spokoju i ostatecznie wiąże się z nim. Jej nowa relacja nie pozostaje bez wpływu na Ömera i innych, zaś sama Leyla zaczyna poznawać Cema i nieznane dotąd fakty z jego przeszłości.



„Rezerwat”



Kiedy Ruby, młoda filipińska au pair, znika na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi, jej sąsiadka, Cecilie, jest pewna, że coś się stało. Jej własna au pair, Angel, zaczyna analizować plotki krążące wśród okolicznych opiekunek, a do tego pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących na przestępstwo. Sprawa zaginionej cudzoziemki nie jest jednak na szczycie listy priorytetów policji, dlatego świeżo upieczona śledcza Aicha bardzo potrzebuje wsparcia. Na swoje szczęście może liczyć na pomoc Cecilie i Angel. Stopniowo odkrywają, jaką władzą i przywilejami cieszą się miejscowi bogacze. Cecilie, która próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia Ruby, zostaje wystawiona na wielką próbę, kiedy okazuje się, że tropy prowadzą do… jej własnej rodziny. Musi teraz mocno przyjrzeć się kwestiom, na które dotąd nie zwracała uwagi, oraz z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na swoją rodzinę i otoczenie, w którym wychowuje dzieci.



„Vanderpump Rules”, sezon 2. i 3.



Lisa Vanderpump, gwiazda programu „Żony Beverly Hills”, otwiera ekskluzywną restaurację, w której razem z pracownikami stawia czoło codziennym obowiązkom i problemom.



„Pernille”, sezon 5.



Zbliża się data ślubu Olego Johana i Stephena. Pomiędzy planowaniem wieczoru kawalerskiego i trzymaniem w ryzach humorzastego pana młodego Pørni zaczyna pracę na pół etatu w pogotowiu opiekuńczym. Jest podekscytowana planowaną rodzinną wycieczką do Liverpoolu, ale szokujące wydarzenie krzyżuje jej plany. Pørni odbudowuje przyjaźń z Bjørnarem – ale czy to jej wystarczy?



„Vini Jr.”



Vini Jr. ma wszystko: talent, wytrzymałość i odwagę. Zobacz jego inspirującą drogę do statusu piłkarskiej gwiazdy czarującej nieszablonowymi zagraniami.



„Kakegurui: Bet”



Serial o uczniach elitarnej szkoły, w której o hierarchii decydują tajne rozgrywki hazardowe. W ramach wymiany trafia tam tajemnicza Yumeko, która okazuje się mieć wielką smykałkę do wszelkiego rodzaju gier. To bardzo nie podoba się potężnej radzie studenckiej. Czyżby przeczuwali, że dziewczyna realizuje sekretną misję zemsty mogącą całkowicie wywrócić szkolny porządek?Czytaj też:

