24 najpiękniejsze Polki. Wśród nich modelki, policjantka i dentystka

O bursztynową koronę zawalczy aż 24 wyjątkowych kobiet, a całe wydarzenie będzie można obserwować na żywo w telewizji.

Finał Miss Polonia 2025. Nie tylko piękno

W tym roku o tytuł najpiękniejszej Polki ubiegają się nie tylko modelki, ale też kobiety z pasją i charakterem. Na scenie zobaczymy m.in. policjantkę, farmaceutkę, stomatolożkę, dziennikarkę i studentki kierunków takich jak prawo, ekonomia czy psychologia. To pokazuje, że Miss Polonia to nie tylko konkurs urody – to także święto kobiecej siły, odwagi i ambicji. Wśród finalistek znalazły się: Oliwia Matecka, Dominika Żak, Martyna Eich, Amelia Mączka, Sylwia Berus, Adrianna Pala, Veronica Dziecina, Barbara Rogaczewska, Natalia Podgajecka, Wiktoria Kurek, Oliwia Nowosielska, Weronika Sienkiewicz, Gabriela Rogala, Klaudia Połuboczek, Dominika Dyrdał, Patrycja Rzepka, Nikola Próchniak, Maja Todd, Julia Lachowska, Aleksandra Jocz, Izabela Cieśla, Justyna Roguska, Ewelina Maciejewska i Julia Łuczak.

Konkurs przepustką do światowej kariery

Dla zwyciężczyni niedzielnego wieczoru to dopiero początek wielkiej przygody. Miss Polonia 2025 będzie reprezentować Polskę na prestiżowym konkursie Miss World, na którym spotykają się najpiękniejsze kobiety z całego globu. To szansa na międzynarodową karierę w modelingu, ale również na wejście do świata mediów. Gala finałowa odbędzie się o godz. 20:00 w ATM Studio w Warszawie. Poprowadzą ją Ewa Jakubiec i Błażej Stencel. Bursztynową koronę zdobywczyni tytułu Miss Polonia 2025 wręczy Maja Klajda, Miss Polonia 2024 i zdobywczyni tytułu II Wicemiss Świata.

Transmisja z finałowej gali w niedzielę, 22 czerwca, o godz. 20:00 na antenie TVP2. Wydarzenie będzie można również śledzić online w TVP VOD.

