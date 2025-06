Zmarł aktor z „Przyjaciół”, „Spider-Mana” i starych „Batmanów”. Zaczynał od westernów

Informacja o śmierci Jacka Bettsa pojawiła się w sobotę 21 czerwca. Aktora z pewnością kojarzyć będą fani westernów, ale znany był też szerszej publiczności. Grał mniejsze role w takich hitach jak „Upadek”, „Batman Forever”, a później jeszcze „Batman i Robin”.

Zmarł Jack Betts. Miał bogatą filmografię

W 2002 roku pojawił się w hicie „Spider-Man”, gdzie zagrał rolę Henry'ego Balkana z Oscorp Technologies. Występował też w serialu „Mentalista”, oraz takich tytułach jak „Bogowie i potwory” czy „Mam na imię Earl”. Jego ostatnim filmem było „Morderstwo w Halloweenowym Ekspresie” z 2018 roku, gdzie wcielił się w konduktora.

W serialu „Przyjaciele” pojawił się w odcinku „The One With Joey's New Brain”, wcielając się w Toma. Z kolei w serialu „Wszyscy kochają Raymond” zagrał Waltera w odcinku „Cruising With Marie”. Występował też na Broadwayu, a przed filmową karierą studiował teatr.

Jack Betts i Doris Roberts

Urodzony w Miami w 1929 roku Betts żegnany był przez wielu przyjaciół i współpracowników. Co ciekawe, nie był mężem Doris Roberts, jak wielu sądziło. Przed rokiem 2016 często jednak z nią mieszkał. Para przyjaźniła się i często razem pojawiała na uroczystych kolacjach.

