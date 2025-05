Masz subskrypcję Max? To musisz obejrzeć!

Platforma ma w swojej ofercie imponującą kolekcję naprawdę świetnych miniseriali – zamkniętych, dopracowanych historii, które można pochłonąć w kilka wieczorów (albo nawet jeden, jeśli lubisz bige-watching). To właśnie ten format staje się coraz popularniejszy – bez długich sezonów i sztucznego przeciągania fabuły, za to z mocnym scenariuszem, świetnym aktorstwem i często zaskakującym finałem. Wybraliśmy 26 miniseriali dostępnych na Max, które naszym zdaniem warto zobaczyć – od głośnych tytułów, przez niedoceniane perełki, po produkcje, które na długo zostają w pamięci. Jeżeli nie masz pomysłu na seans – skorzystaj z naszych podpowiedzi.

„Powiedz, że mnie kochasz”



Prowokujące i szczere spojrzenie na intymność trzech par w trudnych momentach ich związków. Z otwartością, która przekracza granice konwencjonalnego podejścia, serial przedstawia ważne i codzienne chwile, które kształtują istotę każdego związku. Para dwudziestokilkulatków, Jamie i Hugo (Michelle Borth i Luke Kirby), czerpie radość z seksu, ale uświadamia sobie, że chwile spędzane w łóżku są dla nich ucieczką przed wiernością i zaangażowaniem się w stały związek. Katie i Dave (Ally Walker i Tim DeKay) to para czterdziestokilkulatków, która ma już dzieci, ale - mimo wzajemnej miłości i poświęcenia - od roku nie uprawia seksu. Trzydziestokilkuletni Carolyn i Palek (Sonya Walger i Adam Scott) bardzo pragną mieć potomstwo. Nieudane próby zajścia w ciążę sprawiają jednak, że zaczynają się od siebie oddalać. Terapeutka May Foster (Jane Alexander) pracuje ze wszystkimi parami, pomagając im w uzdrowieniu ich związków. Pomimo tego, że jej małżeństwo też nie jest bezproblemowe, May i jej mąż, Arthur, trwają w partnerskiej relacji, w której nie brakuje uczucia oraz erotycznego spełnienia.



„Olive Kitteridge”



Czteroczęściowy miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem - przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.



„Irma Vep”



Amerykańska gwiazda filmowa przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego "Les Vampires". Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką.



„Ostre przedmioty”



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Mira jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek. Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana - ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.



„Długa noc”



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód - żółtą taksówkę - i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Pacyfik”



Bohaterami tego dziesięcioodcinkowego serialu są trzej żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej: Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joseph Mazzello) i John Basilone (Jon Seda), którzy w kolejnych odcinkach walczą na wyspie Guadalcanal, w tropikalnych lasach przylądka Gloucester, twierdzach Peleliu i na piaszczystych wybrzeżach Iwo Jimy i Okinawy. Serial kończy się triumfalnym, jednak krwawo okupionym powrotem do domu po Dniu Zwycięstwa. Scenariusz filmu powstał w oparciu o pamiętniki uczestników tamtych wydarzeń. Producentami wykonawczymi są Tom Hanks, Steven Spielberg i Gary Goetzman, którzy zrealizowali dla HBO miniserial „Kompania braci”, uhonorowany w 2001 roku nagrodami Emmy i Złotymi Globami. W rolach głównych występują między innymi: James Badge Dale (serial „24 godziny”, „Infiltracja”), Joseph Mazzello („Park Jurajski”, „Wyprawa po życie”) i Jon Seda (serial „Brygada ratunkowa”, „Selena”).



„Czarnobyl”



26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej. Miniserial śledzi losy kilku postaci. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora. Składający z pięciu odcinków miniserial opowiadający o największej w historii awarii reaktora atomowego, która miała miejsce 1986 roku na terenie należącej wówczas do Związku Radzieckiego Ukrainie.



„Detektyw”



W 1995 roku Marty Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (zdobywca Oscara Matthew McConaughey), detektywi i partnerzy Wydziału Śledczego w Luizjanie, zostają przypisani do prowadzenia śledztwa w sprawie makabrycznego morderstwa. Sprawa jest wielowątkowa, dotyczy lokalnych kościołów, polityki, zahacza o inne zbrodnie... Na wszystko cieniem kładą się konflikty i poplątane losy obu policjantów, których życie prywatne jest równie skomplikowane i tragiczne jak praca. W 2012 roku podobny przypadek doprowadza dwóch nowych detektywów do zabójstwa z 1995 roku. Marty i Rust opowiadają ze swojej perspektywy historię prowadzonego przez nich dochodzenia, ich życia i tego, jaki wpływ mieli na siebie nawzajem jako detektywi, przyjaciele i mężczyźni.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Mare z Easttown”



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„Kompania braci”



Zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a serial TV "Kompania braci" opowiada historię Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Fabuła została oparta na wywiadach z ocalałymi żołnierzami Kompanii E, a także ich dziennikach i listach, Kompania braci relacjonuje losy ludzi, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i pokonali wielki strach. Służyli w elitarnej kompanii strzelców. Wraz z aliantami wylądowali w Normandii, walczyli w bitwie o Ardeny i zdobyli Orle Gniazdo Hitlera w Berchtesgaden. Ich oddział poniósł ciężkie straty, a oni sami stali się legendą.



„Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Bo to grzech”



Rok 1981, początek nowej dekady. Ritchie, Roscoe oraz Colin zaczynają życie od nowa w Londynie. Z początku obcy sobie młodzi geje i ich przyjaciółka Jill szybko stają się sobie bliscy i wspólnie przeżywają liczne wzloty i upadki. Rośnie jednak liczba zakażeń nowym wirusem i wkrótce ich życie zostaje wystawione na próbę, jakiej się nigdy nie spodziewali. W miarę upływu lat, bohaterowie dorastają w cieniu AIDS. Są też zdeterminowani, by żyć i kochać intensywniej niż kiedykolwiek.



„Mildred Pierce”



Miasteczko Glendale w Kalifornii, rok 1931. Mildred Pierce, matka dwóch córek, po rozstaniu z mężem jest zmuszona sama utrzymywać rodzinę. Gdy nie udaje jej się znaleźć pracy w charakterze gospodyni domowej, pełna niespożytej energii i obdarzona talentem do gotowania kobieta zatrudnia się w niewielkiej restauracji. Szybko zaczyna nią zarządzać i mimo szalejącego kryzysu - rozwijać interes. Za sukcesami zawodowymi nie idzie jednak szczęście w życiu prywatnym. Mildred szuka prawdziwej miłości, której nie dał jej mąż, i jednocześnie próbuje być dobrą matką. Nie potrafi porozumieć się z Ved, swoją utalentowaną, lecz samolubną córką.



„Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa.



„Dochodzenie”



Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.



„Rzeka odchodzących dusz”



Policjantka Mickey patroluje filadelfijską dzielnicę dotkniętą kryzysem opioidowym. Gdy w okolicy zaczynają mieć miejsce morderstwa, odkrywa, że jej przeszłość może być powiązana z tą sprawą.



„Szpieg wśród przyjaciół”



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Spisek przeciwko Ameryce”



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Miasto jest nasze”



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore - miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



„Angielka”



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Anioły w Ameryce”



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Od nowa”



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Generation kill – Czas wojny”



