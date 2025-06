Tak dziś uczczą Zbigniewa Wodeckiego. O której emisja w TV?

Zbigniew Wodecki był jednym z najbardziej lubianych artystów polskiej sceny – człowiekiem o niezwykłym talencie, klasie i charyzmie.

Hit na sobotę: „Wodecki Twist – Nikt nie opowiada tak jak Ty”

Piosenkarz, multiinstrumentalista, kompozytor uwielbiany za „Chałupy”, wzruszający duet ze Zdzisławą Sośnicką czy ikoniczne „Zacznij od Bacha”, zostawił po sobie nie tylko przebojowe utwory, ale i wyjątkową muzyczną wrażliwość. To właśnie ona stanie się głównym bohaterem nadchodzącego wydarzenia – gali, podczas której zabrzmią kompozycje Wodeckiego oraz te piosenki, które kształtowały jego artystyczną drogę. Na scenie pojawi się big band oraz plejada artystów reprezentujących różne pokolenia i gatunki. Wśród wykonawców usłyszymy Kayah, Matta Duska, Alicję Majewską, Igora Herbuta, Annę Rusowicz, Andrzeja Lamperta, Dawida Tyszkowskiego i Wiktora Waligórę. Towarzyszyć im będzie Orkiestra pod batutą Krzysztofa Herdzina. W repertuarze nie zabraknie takich hitów jak „Lubię wracać tam, gdzie byłem”, „Z Tobą chcę oglądać świat”, a także „Unforgettable” Nat King Cole’a czy „Raindrops Keep Fallin' on My Head” Burta Bacharacha.

Muzyczna podróż. Światowe i polskie evergreeny

Ten wieczór będzie nie tylko hołdem dla twórczości Zbigniewa Wodeckiego, ale i muzyczną podróżą przez utwory, które inspirowały go przez całe życie. W programie znajdą się kompozycje ikon światowej sceny – od romantycznego soulu Nat King Cole’a po filmowe brzmienia Burta Bacharacha. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że koncert przeniesie widzów do czasów, w których muzyka była wolnością, autentycznością i czystym aktem twórczym. Podczas gali po raz kolejny wręczona zostanie Nagroda „W” – prestiżowe wyróżnienie za wszechstronność, wybitność i artystyczną wytrwałość. Do grona dotychczasowych laureatów należą m.in. Wojciech Trzciński, Irena Santor, Alicja Majewska, Wojciech Mann i Ewa Bem. W tym roku statuetkę odbierze rysownik Andrzej Mleczko. Galę poprowadzi Magdalena Miśka-Jackowska.

„Wodecki Twist – Nikt nie opowiada tak, jak Ty” już w sobotę, 21 czerwca o godz. 20:00 na antenie TVP 2.

