4 mocne nowości od dziś na Netflix. To perełki tego tygodnia

Jeśli szukacie czegoś nowego na wieczór, nie musicie dalej szperać – te cztery nowości to najmocniejsze propozycje tygodnia. W zalewie cotygodniowych premier łatwo przeoczyć tytuły, które naprawdę zasługują na uwagę, dlatego zebraliśmy dla was najciekawsze produkcje, które właśnie zadebiutowały na platformie. To zróżnicowany zestaw – od pełnokrwistych dramatów, przez trzymające w napięciu produkcje true-crime, po seriale z hollywoodzką obsadą. Każda z tych pozycji ma w sobie coś, co wyróżnia ją na tle innych. Oto cztery premiery, które dziś warto mieć na radarze.

Piątkowe nowości na Netflix. Wpadły 4 perełki

„Zły wpływ”

Milioner daje byłemu skazańcowi szansę na nowy początek, zatrudniając go jako ochroniarza córki nękanej przez stalkera. Między dwójką niespodziewanie rodzi się uczucie.

„Mężobójstwo po amerykańsku”

Przerażający telefon na numer alarmowy, makabryczna scena zbrodni… Dlaczego Jason Corbett został brutalnie zamordowany? W tym dokumencie jego żona i dzieci rzucają więcej światła na prawdę kryjącą się za ich pozornie bajkowym życiem.

„Babcie”

Po stracie matki pewien mężczyzna stawia wszystko na jedną kartę, aby spełnić jej marzenie, i otwiera włoską restaurację, w której szefowymi kuchni są… lokalne babcie. W obsadzie komedii takie gwiazdy jak Vince Vaughn, Susan Sarandon, Linda Cardellini czy Joe Manganiello.

„Arystokraci”

Gdy Aviraaj Singh, bon vivant i następca królewskiego tronu Morpuru, któremu dnie upływają na grze w polo i szalonych imprezach, poznaje wiecznie spiętą, zabieganą i ambitną prezeskę Sophię Kanmani Shekhar, w powietrzu iskrzy od uczuć i… epitetów. Tych dwoje niechętnie zbliża się bowiem do siebie, aby ocalić jego dysfunkcjonalną rodzinę przed finansową ruiną oraz ochronić jej czołowy indyjski startup z branży hotelarskiej przed zakusami zachłannych bankierów inwestycyjnych. Dwa światy — zwijającej się arystokracji i pazernego kapitalizmu — zderzają się ze sobą w wirze sprzecznych aspiracji, zmysłowych doznań oraz stylowych momentów, które tylko czekają, aby uwiecznić je na Instagramie. „Arystokraci” to lekka komedia romantyczna osadzona w luksusowych realiach pałacowego życia skąpanego w promieniach gorącego słońca.

