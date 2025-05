Najgłośniejszy horror z 2024 roku jest już w sieci! Obejrzysz go na popularnej platformie

Ta wiadomość z pewnością ucieszy fanów klasycznego horroru i miłośników kina artystycznego. Film „Nosferatu” można już obejrzeć online. Ten długo wyczekiwany tytuł to remake niemego arcydzieła „Nosferatu – symfonia grozy” z 1922 roku, wyreżyserowanego przez Friedricha Wilhelma Murnaua. Nowa wersja, w reżyserii Roberta Eggersa („Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”, „Wiking”, „Lighthouse”), jednego z najbardziej intrygujących współczesnych twórców filmowych, wnosi do tej legendarnej opowieści świeże spojrzenie, jednocześnie pozostając wierną gotyckiej atmosferze oryginału.

O czym jest „Nosferatu”? Propozycja idealna na wieczorny, mocny seans

Nowy „Nosferatu” to mroczna, hipnotyzująca historia o obsesji, śmierci i nadprzyrodzonym złu. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznej Europie i skupia się na postaci Thomasa Huttera, który zostaje wysłany do Transylwanii, aby podpisać kontrakt z tajemniczym hrabią Orlokiem. Wkrótce okazuje się, że jego klient nie jest zwykłym arystokratą, a wampirem żerującym na ludzkim życiu. Gdy Orlok przenosi się do Niemiec, zaczyna siać śmierć i zniszczenie, a Hutter wraz z ukochaną Ellen stają przed próbą powstrzymania pradawnego zła.

W głównych rolach występuje hollywoodzka śmietanka. W postać hrabiego Orloka wciela się Bill Skarsgård, znany z roli Pennywise’a w ekranizacji „To” Stephena Kinga. Rolę Ellen zagrała Lily-Rose Depp, znana z serialu Max „Idol” córka Johnny'ego Deppa. W filmie pojawiają się również Nicholas Hoult, Willem Dafoe oraz Aaron Taylor-Johnson.

„Nosferatu” to idealna propozycja na wieczór z dreszczykiem – zarówno dla fanów horrorów, jak i tych, którzy szukają filmowych perełek o niebanalnym klimacie. Jeżeli macie ochotę na taki seans, film jest już dostępny do obejrzenia w sieci. W czwartek 8 maja pojawił się na platformie Rakuten TV.

Czytaj też:

Najlepsze filmy Netfliksa z 2025 roku, według ocen widzówCzytaj też:

Miliony wyświetleń. Nowy serial Netfliksa wyszedł na prowadzenie i pobił wieloletni hit