To najlepsze dotychczasowe seriale 2025 roku – lista BBC już dostępna!

Początek 2025 roku przyniósł prawdziwy wysyp serialowych perełek, które z miejsca podbiły serca widzów i krytyków na całym świecie. Platformy streamingowe nie zwalniają tempa, a twórcy prześcigają się w pomysłach, by przyciągnąć nas przed ekrany – i nie pozwolić odejść choćby na moment. W świecie pełnym kontynuacji, rebootów i oryginalnych historii trudno czasem wyłapać to, co naprawdę warte uwagi. Na szczęście z pomocą przychodzi redakcja BBC, która tradycyjnie już stworzyła zestawienie najlepszych seriali minionych pierwszych miesięcy roku.

Poniżej znajdziesz listę tytułów, które – zdaniem BBC – zdefiniowały serialowy krajobraz 2025 roku. Jeśli szukasz czegoś nowego do oglądania, to właśnie tutaj znajdziesz inspirację.

Najlepsze dotychczasowe seriale 2025 roku według BBC

„The Studio”



Seth Rogen wciela się w rolę Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy filmy zmagają się z utrzymaniem popularności, Matt i jego kluczowy zespół pełen walczących ze sobą kierowników mierzą się ze swoimi kompleksami, próbując zapanować nad narcystycznymi artystami i bezwzględnymi korporacyjnymi zwierzchnikami w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich garnitury maskują wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja castingowa, spotkanie marketingowe i gala wręczenia nagród to szansa na olśniewający sukces lub katastrofę kończącą karierę. Dla Matta, który żyje kinem, to wymarzona praca, która jednak może go zniszczyć. W "Studio" pojawi się gwiazdorska obsada, w tym laureatka Emmy, SAG i Złotego Globu Catherine O'Hara, nominowana do Emmy Kathryn Hahn, Ike Barinholtz i Chase Sui Wonders. W serialu wystąpi gościnnie także nominowany do Oscara i zdobywca Emmy Bryan Cranston.



„Biały Lotos”



Akcja nowych odcinków satyry społecznej rozgrywa się w ekskluzywnym tajskim kurorcie i przedstawia wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni jednego tygodnia.



„Dojrzewanie”



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



„Rozdzielenie”



Mark Scout (Scott) przewodzi zespołowi w Lumon Industries, gdzie pracownicy przeszli procedurę oddzielenia, która chirurgicznie dzieli ich wspomnienia na te związane z pracą i życiem osobistym. To odważne podejście do "równowagi między życiem zawodowym a prywatnym" zostaje poddane w wątpliwość, gdy Mark trafia w centrum rozwijającej się zagadki, która zmusi go do zmierzenia się z prawdziwą naturą swojej pracy... i samego siebie. W drugim sezonie Mark i jego przyjaciele odkrywają poważne konsekwencje igrania z barierą oddzielenia, prowadząc ich jeszcze głębiej w wir nieszczęść.



„The Pitt”



Serial pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania.



„Paradise”



Akcja serialu rozgrywa się w spokojnej społeczności zamieszkałej przez jedne z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jednak ten spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa, po którym rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo.



„Wolf Hall: The Mirror and the Light”



Życie Cromwella w ostatnich czterech latach, ukazuje jego przemianę z człowieka, który sam osiągnął sukces, w najbardziej wpływową i budzącą lęk postać swojej epoki.



„Ścieżki na daleką północ”



Rok 1943. Przebywający w ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik Dorrigo Evans (Jacob Elordi) nieustannie wraca myślami do romansu sprzed dwóch lat z Amy Mulvaney (Odessa Young), żoną swojego wuja. To wspomnienie podtrzymuje go w walce o życie w świecie opanowanym przez śmierć. Jeńcy wykorzystywani są jako niewolnicza siła robocza do budowy kolei birmańskiej. Młody Dorrigo Evans, który posiada wykształcenie medyczne robi wszystko, żeby w tych skrajnie trudnych warunkach pomóc swoim współtowarzyszom. Codziennie musi walczyć o los podlegających mu żołnierzy zmagającymi się z głodem, chorobami i przemocą. Pewnego dnia otrzymuje list, który zmieni jego życie na zawsze.



„Znajomi i sąsiedzi”



Po hańbiącym zwolnieniu Andrew "Coop" Cooper (Hamm), menedżer funduszu hedgingowego, który przeżywa niedawny rozwód, zaczyna okradać domy swoich sąsiadów w niezwykle zamożnej dzielnicy Westmont Village. Szybko odkrywa, że sekrety i skandale ukryte za fasadami bogatych posiadłości mogą być o wiele bardziej niebezpieczne, niż mógłby sobie wyobrazić.



„Big Boys”



Wchodzenie w dorosłość nigdy nie jest szczególnie łatwe, ale czasem staje się złośliwie skomplikowane. Na przykład wtedy, gdy ukochana kuzynka Jamiego zabiera na wakacyjny wyjazd swojego chłopaka, Dana. Czternastolatek nie jest zachwycony, ale wkrótce okazuje się, że starszy o dwanaście lat Dan imponuje mu swoimi umiejętnościami, a między tą dwójką zawiązuje się szczególna męska więź, znacząca dla nastolatka więcej, niż jest gotowy przyznać sam przed sobą. Wychowany w przekonaniu, że homofobiczna męskość oparta na fizycznej sile jest słuszna i zapewnia przetrwanie, Jamie leczy kompleksy powielając toksyczne schematy. W głębi duszy jednak zaczyna dostrzegać, kim jest naprawdę, a ważną rolę w odkrywaniu tożsamości ma dojrzała postawa Dana. Czytaj też:

