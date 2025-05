To 7 nowych hitów Netfliksa. Miniseriale górą!

Jeśli masz ochotę na coś nowego, wciągającego i idealnego do obejrzenia w kilka godzin – mamy coś dla ciebie. Netflix nie zwalnia tempa, a ostatnio zaserwowane przez serwis premiery, przyciągają teraz na platformę tłumy widzów. Tym razem wśród polskiej widowni królują miniseriale – krótkie, ale intensywne historie, które nie wymagają wielodniowego maratonu, a potrafią wywołać dreszcze, wzruszenie lub porządny śmiech. To produkcje, które udowadniają, że nie trzeba wielu sezonów, by opowiedzieć coś naprawdę mocnego.

W tym zestawieniu znajdziesz 7 tytułów, które zyskały już popularność na całym świecie lub właśnie zaczynają podbijać ranking najchętniej oglądanych. Kryminały, dramaty, thrillery psychologiczne – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Przygotuj popcorn, zarezerwuj wieczór i sprawdź, co nowego warto dodać do swojej listy.

Topka serialowa teraz na Netflix w Polsce. Tytuły, które warto obejrzeć

7. „Księga czarownic”



Diana Bishop (Teresa Palmer) jest niezwykle bystrą i błyskotliwą wykładowczynią historii na Oxfordzie. Kobieta jest również czarownicą, ale robi co może, aby zapomnieć o swoim pochodzeniu. Wszystko zmienia się jednak w dniu, w którym wchodzi w posiadanie tajemniczego manuskryptu. Aby rozwikłać związaną z nim zagadkę, historyczka podejmuje współpracę z enigmatycznym genetykiem, Matthew Clairmontem (Matthew Goode). Szybko okazuje się, że i on skrywa mroczną rodzinną tajemnicę - jest wampirem. Ich wspólne poszukiwania sprawiają, że kruchy pokój, który od wieków panuje między czarownicami, wampirami, demonami oraz ludźmi jest zagrożony.



6. „Archiwista”



Emerytowany pracownik policyjnego archiwum, Henryk Mikos za punkt honoru postawił sobie rozwiązywanie umorzonych przed laty spraw i oddanie winnych w ręce sprawiedliwości. Henryk przez lata analizował akta i... cierpliwie czekał. Zbieg okoliczności sprawił, że do archiwum, które Henryk uważa za swoje królestwo, trafia młoda, ambitna policjantka Zuza Wasiluk. Początkowo uważa starszego pana za dziwaka, szybko dochodzi jednak do wniosku, że warto z nim współpracować. Henryk czyni z Zuzy swoją tajną wspólniczkę w kryminalnych śledztwach, a kiedy trzeba – zbrojne ramię. Henryk i Zuza wciągają też do współpracy policjanta, który się w niej podkochuje – Tomasza Stachurę.



5. „Ogrodnik”



Historia Elmera i jego surowej matki, La Chiny Jurado, prowadzących centrum ogrodnicze, pod którego przykrywką funkcjonuje inny dobrze prosperujący biznes: morderstwa na zlecenie. Zabijanie nie przysparza Elmerowi problemów, ponieważ w następstwie wypadku nie odczuwa żadnych emocji. Jednak planując morderstwo uroczej przedszkolanki Violet, niespodziewanie się w niej zakochuje. Gdy Elmer uczy się kochać, jego matka robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć życie Violet.



4. „Szklana kopuła”



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?



3. „Zły dzieciak”



W tym zainspirowanym prawdziwymi wydarzeniami dramacie o dorastaniu komik opowiada, jak humor pomógł mu przetrwać w brutalnym ośrodku dla nieletnich.



2. „Eternauta”



Pewnej letniej nocy w Buenos Aires tajemniczy opad śniegu zabija większość populacji i pozostawia tysiące ludzi uwięzionych na lodzie. Juan Salvo i jego przyjaciele rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie. Wszystko się zmienia, gdy odkrywają, że toksyczna śnieżyca to dopiero pierwszy atak obcej armii, która za cel obrała sobie Ziemię. Jedynym sposobem na utrzymanie się przy życiu jest zjednoczenie sił. Nikt nie przetrwa samotnie. Serial jest pierwszą ekranizacją kultowej argentyńskiej powieści graficznej science fiction Héctora G. Oesterhelda „The Eternaut” zilustrowanej przez Francisco Solano Lopeza, która ukazała się po raz pierwszy w 1957 roku.



1. „Cztery pory roku”



Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe. Serial „Cztery pory roku”, którego twórcami są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, to zabawny i wzruszający list miłosny do wieloletnich małżeństw i starych przyjaźni. Produkcja oparta jest na filmie z 1981 r. pod tym samym tytułem.Czytaj też:

