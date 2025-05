20 perełek od Netflix w tym tygodniu. Sprawdziliśmy premiery

W tym tygodniu na Netflix pojawi się coś dla fanów dokumentów, true crime i programów. Miłośnicy historycznych produkcji zgłębią historię o Blitz – serii nalotów niemieckich na Wielką Brytanię podczas II wojny światowej. Jeżeli chodzi o prawdziwe zbrodnie, w tym tygodniu Netflix serwuje nam opowieść prosto ze Stanów Zjednoczonych o głośnym, brutalnym zabójstwie Jasona Corbetta w 2015 roku. Zadebiutują nowe sezony wielu popularnych tytułów, w tym programu, w którym 14 geniuszy przez tydzień rywalizuje w strategicznych grach. Obejrzycie także finałową część popularnej na świecie trylogii Netfliksa, której początki sięgają 2020 roku.

Wśród nowości serialowych znajdzie się coś dla fanów hiszpańskich produkcji, a także książkowych adaptacji (tym razem Netflix serwuje widzom historię z przełomowej powieści "Forever" Judy Blume z 1975 roku). W tym tygodniu nie zabraknie też w serwisie dobrych thrillerów i uwielbianego kina akcji.

Na końcu naszej listy znajdziecie także tytuły na licencji, które w tym tygodniu zadebiutują na Netflix – część z nich dostępna jest już od dziś.

Świetne nowości na Netflix w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?

„Potworne pojazdy”, 2. sezon



Pełen akcji serial przygodowo-komediowy nawiązujący do serii horrorów „Universal Monsters”. Jest to nowa odsłona klasycznych postaci, tym razem w połowie potworów, a w połowie ciężarówek, które łączą siły i używają specjalnych mocy, aby służyć i chronić miasto Motorvania przed chuliganami takimi jak Lodowa Zjawa czy niewidzialna ciężarówka.

Premiera: Poniedziałek 5 maja



„Brytania i Blitz”



Ten wciągający dokument ożywia historię poprzez odrestaurowane materiały filmowe i opowieści świadków nalotów na Wielką Brytanię podczas II wojny światowej.

Premiera: Poniedziałek 5 maja



„Diabelski plan”, 2. sezon



Czternastka geniuszy przez tydzień rywalizuje w intensywnych strategicznych grach. Kto z tej elity spryciarzy zdoła przechytrzyć innych i sięgnąć po główną nagrodę wynoszącą aż 500 milionów wonów?

Premiera: Wtorek 6 maja



„Sportowe opowieści: Strzelcy z Wizards”



W 2009 roku dawni koledzy z drużyny Washington Wizards, Gilbert Arenas i Javaris Crittenton, wywołali prawdziwy szok w świecie koszykówki, gdy wyszło na jaw, że grozili sobie bronią. Co tak naprawdę wydarzyło się w szatni NBA? W szczerych słowach Arenas i Crittenton analizują wydarzenia, które odmieniły ich losy, a Crittentona sprowadziły ostatecznie na mroczną i tragiczną ścieżkę. Ten odkrywczy dokument to pierwsza pełna opowieść o głośnym incydencie z udziałem tych dwóch zawodników.

Premiera: Wtorek 6 maja



„NASCAR: Pełna prędkość”, 2. sezon



Opowieści o triumfie i wytrwałości są paliwem tego wysokooktanowego sportowego serialu dokumentalnego o kierowcach NASCAR Cup Series na torze i poza nim podczas play-offów.

Premiera: Środa 7 maja



„Zagubiona kula 3”



W finałowej części trylogii „Zagubiona kula” Lino, który właśnie wyszedł z więzienia, chce za wszelką cenę pomścić Charasa. Razem z Julią ściga więc Areskiego, który po powrocie do Francji stał się też celem komendanta Resza i jego ludzi. Rozpoczyna się szalone polowanie, w trakcie którego dochodzi do intensywnych starć między członkami nowych, nietrwałych sojuszy. W ostatnim rozdziale historii starzy wrogowie jednoczą się przeciwko wspólnemu przeciwnikowi, aby zachować życie i poznać prawdę.

Premiera: Środa 7 maja



„Na zawsze”



Mara Brock Akil opowiada na nowo historię z przełomowej powieści „Forever” Judy Blume z 1975 r. To epicka opowieść o dwojgu czarnych nastolatków, którzy poszukują swojej tożsamości oraz niepewnie stawiają pierwsze kroki w świecie miłości. Akcja serialu toczy się w 2018 roku w Los Angeles.

Premiera: Czwartek 8 maja



„Karol G: Jutro było pięknie”



Mówiono jej, że jej marzenie jest zbyt wielkie, że ma nieodpowiednią płeć i pochodzi z niewłaściwego miejsca, aby kiedykolwiek zostać światową gwiazdą. Ale tylko głupcy stawiają przeciwko Bichocie. Dokument wyprodukowany przez This Machine w reżyserii Cristiny Costantini śledzi drogę KAROL od skromnych początków w Medellín w Kolumbii do światowej sławy. Artystka udowadnia krytykom, jak bardzo się mylili, wyruszając w historyczną, bijącą rekordy trasę koncertową. To wyjątkowe spojrzenie na determinację, talent i nieustępliwą etykę pracy, które wyniosły KAROL G na szczyt i utorowały drogę kolejnym pokoleniom Latynosek.

Premiera: Czwartek 8 maja



„Blood of Zeus”, 3. sezon



W tej mitologicznej opowieści utrzymanej w konwencji anime bogowie, śmiertelnicy i demony toczą ze sobą okrutną wojnę.

Premiera: Czwartek 8 maja



„Arystokraci”



Gdy Aviraaj Singh, bon vivant i następca królewskiego tronu Morpuru, któremu dnie upływają na grze w polo i szalonych imprezach, poznaje wiecznie spiętą, zabieganą i ambitną prezeskę Sophię Kanmani Shekhar, w powietrzu iskrzy od uczuć i… epitetów. Tych dwoje niechętnie zbliża się bowiem do siebie, aby ocalić jego dysfunkcjonalną rodzinę przed finansową ruiną oraz ochronić jej czołowy indyjski startup z branży hotelarskiej przed zakusami zachłannych bankierów inwestycyjnych. Dwa światy — zwijającej się arystokracji i pazernego kapitalizmu — zderzają się ze sobą w wirze sprzecznych aspiracji, zmysłowych doznań oraz stylowych momentów, które tylko czekają, aby uwiecznić je na Instagramie. „Arystokraci” to lekka komedia romantyczna osadzona w luksusowych realiach pałacowego życia skąpanego w promieniach gorącego słońca.

Premiera: Piątek 9 maja



„Babcie”



Po stracie matki pewien mężczyzna stawia wszystko na jedną kartę, aby spełnić jej marzenie, i otwiera włoską restaurację, w której szefowymi kuchni są… lokalne babcie.

Premiera: Piątek 9 maja



„Zły wpływ”



Milioner daje byłemu skazańcowi szansę na nowy początek, zatrudniając go jako ochroniarza córki nękanej przez stalkera. Między dwójką niespodziewanie rodzi się uczucie.

Premiera: Piątek 9 maja



„Mężobójstwo po amerykańsku”



Przerażający telefon na numer alarmowy, makabryczna scena zbrodni… Dlaczego Jason Corbett został brutalnie zamordowany? W tym dokumencie jego żona i dzieci rzucają więcej światła na prawdę kryjącą się za ich pozornie bajkowym życiem.

Premiera: Piątek 9 maja



„Inside Man: Most Wanted”



Negocjator z nowojorskiej policji i agent federalny biorą udział w akcji uwolnienia porwanych turystów.

Premiera: Poniedziałek 5 maja



„Rodzina od zaraz”



Małżeństwo decyduje się na powiększenie rodziny poprzez adopcję trojga dzieci.

Premiera: Poniedziałek 5 maja



„Człowiek ze stali”

Historia Clarka Kenta, który broni mieszkańców Metropolis przed złem jako człowiek ze stali – Superman.



Premiera: Wtorek 6 maja



„Droga do El Dorado”



Dwóch drobnych oszustów wygrywa w nieuczciwy sposób mapę prowadzącą do legendarnego miasta El Dorado, pełnego niezwykłych bogactw.

Premiera: Wtorek 6 maja



„Liga Sprawiedliwości”



Jedni z największych superbohaterów na świecie tworzą Ligę Sprawiedliwości. Jej celem jest zwalczanie zagrożeń, które wykraczają poza ludzkie możliwości.

Premiera: Sobota 10 maja



„Batman v Superman: Świt Sprawiedliwości”



W obliczu wielkiego zagrożenia Batman niechętnie łączy siły z Supermanem. Poza herosami do walki staje także wojownicza Wonder Woman.

Premiera: Sobota 10 maja



„Dracula: Historia nieznana”



W obliczu zagrożenia królestwa i rodziny Wład Tepeš zawiera umowę z siłami ciemności.

Premiera: Niedziela 11 maja Czytaj też:

