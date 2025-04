Tych 6 filmów już jutro nie obejrzysz. Netflix daje nam ostatnią szansę!

Wtorek 15 kwietnia jest ostatnim dniem, w którym możemy obejrzeć część tytułów, które już niedługo znikną z platformy Netflix. Do końca miesiąca z oferty wycofanych zostanie aż 14 filmów. Dla widzów oznacza to ostatnią szansę, by nadrobić zaległości lub pożegnać się z ulubionymi produkcjami, zanim na dobre znikną z biblioteki serwisu.

Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że katalog filmowy w serwisach streamingowych nie jest stały. Produkcje trafiają tam na określony czas, a ich obecność zależy od licencji, umów dystrybucyjnych czy strategii programowej platformy. Kiedy wygasa termin udostępnienia danego tytułu — bez względu na jego popularność — musi on zostać usunięty. To naturalny element rotacji zawartości, który pozwala platformom wprowadzać nowości i utrzymywać atrakcyjną ofertę dla różnych grup odbiorców.

Nie zmienia to jednak faktu, że zniknięcie niektórych filmów bywa sporym rozczarowaniem. Zwłaszcza jeśli chodzi o produkcje nagradzane, kultowe czy po prostu długo odkładane na „odpowiedni moment”. To ostatni dzwonek, by nadrobić kilka wyjątkowych pozycji, które z końcem miesiąca będą już niedostępne.

Zajrzyjcie więc na listę filmów do usunięcia, zanim znikną z ekranu – może właśnie tam znajdziecie się coś, co od dawna czekało na waszej liście do obejrzenia.

„Matrix”



Thomas Anderson wiedzie podwójne życie - na co dzień pracuje w koncernie Meta Cortechs jako programista, prywatnie jest genialnym hackerem, działającym pod nickiem Neo. Pewnego dnia nawiązuje z nim kontakt tajemniczy Morfeusz - człowiek, który obiecuje mu odkryć prawdę o rzeczywistości, w jakiej żyją. Prawdę o Matriksie. Prawdę o dwóch światach: prawdziwym i wygenerowanym, który ma tylko "udawać" rzeczywistość. Neo początkowo wbrew sobie przystaje do grupy kierowanej przez Morfeusza, stopniowo jednak sam zaczyna dostrzegać, że ze światem, w którym żył dotychczas, jest coś nie tak. Że jego życiem cały czas ktoś kierował. Kolejne stopnie wtajemniczenia stawiają przed Neo nowe pytania. Który ze światów jest prawdziwy? Czym jest Matrix i komu służy? I jaką rolę w planie Morfeusza ma do spełnienia on sam?

Do 15 kwietnia.



„Curve”



Mallory decydując się podrzucić autostopowicza, nie wie, że wkrótce zmieni on jej życie w koszmar. Uwięziona w przewróconym aucie, po wypadku wywołanym przez mężczyznę, walczy o przetrwanie.

Do 15 kwietnia.



„Czas mroku”



Europa upada, płonąc w pożodze wojny. Państwa sprzymierzone wciąż przegrywają potyczkę z wojskami nazistowskimi. Armia brytyjska zdana jest na własne siły we Francji. 300 tysięcy brytyjskich żołnierzy stacjonuje na plażach Dunkierki. W tych okolicznościach rząd Chamberlaina podaje się do dymisji. Nowym premierem Wielkiej Brytanii zostaje Winston Churchill. Jest 10 maja 1940 roku. Przed Churchillem być może najtrudniejsza decyzja w życiu – negocjować z nazistami pakt pokojowy, który ocali brytyjski naród przed koszmarem wojny, czy ponieść niemożliwe do przewidzenia koszty i stanąć naprzeciw wroga?

Do 15 kwietnia.



„Jurassic World: Upadłe królestwo”



Minęły cztery lata od kiedy park rozrywki Jurassic World został zniszczony. Isla Nublar jest teraz opuszczona przez ludzi, ponieważ w dżungli na wolności grasują dinozaury. Kiedy uśpiony wulkan zaczyna się przebudzać, Owen i Claire organizują kampanię, mającą na celu uratowanie dinozaurów przed wymarciem. Owen za wszelką cenę chce odnaleźć Blue, swojego głównego raptora, który zagubił się w dziczy, zaś Claire zyskała duży szacunek dla tych stworzeń i poświęca im swoją misję. Gdy pojawiają się na niestabilnej wyspie, która zaczyna spływać lawą, natrafiają na trop wielkiego spisku, mogącego przywrócić naszą planetę do niebezpiecznego porządku, jakiego nie widziano od czasów prehistorycznych.

Do 15 kwietnia.



„Jurassic World”



Każdego roku do Parku Jurajskiego na Isla Nublar przybywają miliony turystów, by z bliska podziwiać odtworzone genetycznie dinozaury. Tymczasem w laboratoriach trwają prace nad kolejnymi mutacjami genetycznymi, w wyniku których naukowcy powołują do życia dinozaura o cechach tyranozaura, karnotaura i welociraptora. Monstrum jest większe, groźniejsze, inteligentniejsze i… wymyka się spod kontroli.

Do 15 kwietnia.



„Królewna Śnieżka i Łowca”



Dawno, dawno temu, w odległej krainie żyła zła królowa, która poleciła swemu myśliwemu zgładzić jedyną niewiastę piękniejszą od niej samej. Nie spodziewała się jednak, że podwładny sprzeciwi się jej rozkazom i zamiast zabić Królewnę Śnieżkę… nauczy ją sztuki wojny. Niezwykłe nowe wcielenie legendarnej baśni autorstwa Joe Rotha.

Do 15 kwietnia.



„The Cursed”



Pod koniec XIX wieku brutalny magnat ziemski morduje klan Romów, rzucając klątwę na swoją rodzinę i wioskę. W następnych dniach mieszkańców nękają koszmary, syn barona znika, a zamordowany zostaje chłopiec. Miejscowi podejrzewają dzikie zwierzę, ale odwiedzający ich patolog ostrzega przed bardziej złowrogą istotą czającą się w lesie.

Do 17 kwietnia.



„Carlos Monzón: Nokautujący cios”



Fragment życiorysu argentyńskiego boksera Carlosa Monzóna dotyczącego jego kariery i pobytu w więzieniu.

Do 17 kwietnia.



„Krzyk”



Małym miasteczkiem Woodsboro wstrząsa seria brutalnych morderstw. Tajemniczy zabójca dzwoni do ofiar i prowadzi z nimi nierówną grę o życie.

Do 17 kwietnia.



„Krzyk 2”



Po dwóch latach od wydarzeń w Woodsboro naśladowca wzoruje się na poprzednich zabójstwach i próbuje odnaleźć Sidney.

Do 17 kwietnia.



„Krzyk 3”



Groteskowy zabójca rozpoczyna serię krwawych morderstw na planie filmowej adaptacji morderstw, które zdarzyły się w Woodsboro. Policja odkrywa, że zbrodnie mają związek z Sidney Prescott.

Do 17 kwietnia.



„Pamiętnik rybaka”



Ekha 12-letnia dziewczynka inspiruje się historią najmłodszej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Malali Yusufzai. Postanawia rozpocząć naukę w szkole. Mieszka w rybackiej wiosce, gdzie edukacja dziewcząt jest uważana za tabu. Jej pragnienie stoi wbrew tradycji i stopniowo przeradza się w poważny konflikt z ojcem.

Do 19 kwietnia.



„S.W.A.T. Jednostka Specjalna”



Serial opowiada o pracy policjantów S.W.A.T. którzy ratują ludzkie życie i dbają o bezpieczeństwo a także o pracy sierżanta Daniela „Hondo” Harrelsona, który został dowodzącym świetnie wyszkolonej jednostki taktyczniej. Jej zadaniem jest walka z przestępczością w Los Angeles, w mieście w którym się wychował.

Do 30 kwietnia.



„Świry”



Mężczyzna o niezwykłej spostrzegawczości i pamięci, pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

Do 30 kwietnia. Czytaj też:

