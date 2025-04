Nowy szwedzki thriller od dziś na Netflix. Ma tylko 6 odcinków!

Serial „Szklana kopuła” stworzyła autorka bestsellerowych szwedzkich kryminałów Camilla Läckberg. To jedna z najpopularniejszych szwedzkich autorek kryminałów, znana przede wszystkim z serii książek o Fjällbace – małym, malowniczym miasteczku na zachodnim wybrzeżu Szwecji, które staje się tłem dla mrocznych zbrodni (w miasteczku tym na świat przyszła sama autorka – red.). Bohaterami serii są Erica Falck i jej mąż Patrik Hedström – dziennikarka i pisarka oraz policjant wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne.

Najpopularniejszymi książkami Camilli Läckberg w Polsce są m.in. „Księżniczka z lodu”, „Marzenia z brązu”, „Miraż” czy „Kukułcze jajo”. Jej powieści charakteryzują się napięciem, wielowarstwową fabułą i wnikliwym portretem psychologicznym postaci. Często porusza tematy przemocy domowej, tajemnic rodzinnych, relacji międzyludzkich i traum z przeszłości.

Nowy miniserial na Netflix. O czym jest thriller „Szklana kopuła”?

Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?

Wszystkie sześć odcinków serialu „Szklana kopuła” jest już do obejrzenia na Netflix.

