6 świetnych nowości od dziś na Netflix! W tym serial od twórczyni „Dziewczyn” i wciągający thriller

Wśród premier znajdziemy produkcję od jednej z najbardziej bezkompromisowych i charakterystycznych głosów współczesnej telewizji. Lena Dunham, twórczyni kultowych „Dziewczyn”, powraca z serialem, który ponownie zagląda w intymne zakamarki duszy trzydziestolatki z Nowego Jorku. Tym razem bohaterka pakuje walizki i rusza do Londynu, gdzie próbuje zacząć od nowa. Na jej drodze staje brytyjski ekscentryk z bagażem emocjonalnym równie ciężkim jak jej własny. To inteligentna, błyskotliwa, ale też wzruszająca opowieść o tym, że czasem najtrudniej jest po prostu pozwolić sobie na bliskość. Poza tym fabuła oparta jest na historii samej Dunham w momencie, gdy poznała swojego męża.

Zupełnie inny klimat czeka na fanów dreszczowców. W jednym z nowych seriali mieszkańcy zwykłego bloku zostają odcięci od świata przez tajemniczy mur, który wyrasta wokół nich dosłownie z dnia na dzień. Zmuszeni do współpracy z sąsiadami, którym nigdy nie ufali, próbują odkryć, co dzieje się na zewnątrz – i czy w ogóle da się jeszcze wrócić do normalności. W napięciu trzyma nie tylko zagadka, ale i narastająca atmosfera klaustrofobii.

Dla młodszych widzów pojawiła się animacja, która w przewrotny sposób bierze na warsztat znane bajki. Zamiast krasnoludków czy rycerzy mamy grupkę figlarnych niedźwiadków, które doskonale wiedzą, jak zamieszać w klasycznych opowieściach. Są też propozycje dla tych, którzy tęsknią za wielkimi przygodami i nie boją się wyruszyć w nieznane. W jednej z premier znani aktorzy wyruszają w podróż przez Azję Środkową, testując swoją wytrzymałość, przyjaźń i gotowość na nieoczekiwane zwroty akcji. Na deser coś dla fanów klasyki oraz wielbicieli widowiskowych opowieści osadzonych w alternatywnej rzeczywistości. A może wolisz bohatera, który po założeniu tajemniczego artefaktu zmienia się w... no właśnie, sprawdź sam.

Sześć nowości, sześć zupełnie różnych światów. Który z nich wybierzesz dziś wieczorem? Sprawdź listę poniżej.

„Off-road”



Aktorzy Lior Raz i Rotem Sela zgłębiają kulturę i piękno Azji Środkowej, po drodze wystawiając swoją przyjaźń na próbę.



„Na całego”



Jessica (Megan Stalter) jest nowojorską pracoholiczką po trzydziestce, która nie może się pozbierać po zerwaniu z — jak sądziła — partnerem „na całe życie”. Stopniowo izoluje wszystkich bliskich. Każda ulica w Nowym Jorku przywołuje przykre wspomnienia, postanawia więc przeprowadzić się do Londynu, gdzie planuje żyć w samotności jak jedna z sióstr Bronte. Jednak gdy spotyka Feliksa (Will Sharpe) — chodzącą listę ostrzeżeń — odkrywa, że tego, co ich łączy, nie da się zignorować, nawet jeśli stwarza to całe mnóstwo problemów. Teraz muszą zadać sobie pytanie — czy Amerykanie i Brytyjczycy rzeczywiście mówią tym samym językiem?



„Za murem”



Wokół bloku mieszkalnego w ciągu nocy wyrósł tajemniczy mur. Aby ujść z życiem, Tim i Olivia muszą współpracować ze swoimi nieufnymi sąsiadami.



„7 misiów”



Zapomnij o siedmiu krasnoludkach, bo nadchodzi 7 misiów! A więc Kopciuszku, Czerwony Kapturku i Królewno Śnieżko — miejcie się na baczności! Ta urocza paczka futrzaków przerobi znane i lubiane bajki na swoją własną modłę. Serial animowany „7 misiów” na podstawie popularnych komiksów autorstwa Emile’a Bravo został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzane studio animacji Folivari.



„Lewiatan”



Osadzony w rozdartej wojną alternatywnej wersji roku 1914 serial „Lewiatan” opowiada historię Alka — księcia zbiegłego z imperium Austro-Węgier — oraz Deryn Sharp, odważnej dziewczyny udającej chłopca, aby móc służyć w Brytyjskich Siłach Powietrznych. Los łączy ich na pokładzie HMS Lewiatan — ogromnego żywego sterowca stworzonego z genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Razem wyruszają w podróż, która zmienia bieg historii i każe im zacząć wątpić we wszystko, co wiedzą o wojnie, lojalności i tożsamości. Ten pełen spektakularnych scen akcji i podniebnych bitew serial z poruszającą fabułą to opowieść o dwojgu nieoczywistych bohaterów, którzy mogą odmienić losy świata stojącego na krawędzi upadku.



„Maska”



Stanley Ipkiss, nudny urzędnik bankowy, znajduje w rzece maskę. Gdy ją zakłada, staje się niezniszczalny, uwodzicielski i pewny siebie.Czytaj też:

