8 wybitnych nowości w tym tygodniu na Netflix! Sprawdzamy premiery

Tydzień nowości zaczynamy od serialowego thrillera, który stworzyła autorka bestsellerowych szwedzkich kryminałów Camilla Läckberg. Z kolei już kolejnego dnia zobaczymy polski serial – dramat Kaspera Bajona („Rojst”, „Wielka woda”), luźno oparty na faktach, w którego obsadzie znaleźli się między innymi Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska, Mateusz Kościukiewicz czy Julia Kijowska.

Widzów zainteresuje z pewnością także nowość prosto z Wielkiej Brytanii, której producentem jest sam Guy Ritchie, twórca „Dżentelmenów”, „Sherlocka Holmesa”, „Przekrętu” czy „Porachunków”.

W tym tygodniu debiutuje też serial dla fanów romantycznych westernów z Joshem Duhamelem, Minką Kelly czy Jamesem Brolinem w obsadzie. Showrunnerką nadchodzącego hitu jest April Blair, znana z „All American”, „Wednesday”, „Plotkary” czy „Ty”.

Ciekawą propozycją od platformy jest też thriller prosto z Holandii. Film inspirowany jest szokującym zdarzeniem, do którego doszło w Amsterdamie w roku 2022. Z kolei fanów dokumentów ucieszy film o najtragiczniejszym akcje terroryzmu wewnętrznego w historii Stanów Zjednoczonych.

Kapitalne nowe seriale i filmy na Netflix! Ten tydzień to gratka dla fanów dobrego kina

„Szklana kopuła”



Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?

Premiera: Wtorek 15 kwietnia



„Projekt UFO”



Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn – upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich – wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.

Premiera: Środa 16 kwietnia



„Diamentowy skok”



Trzyczęściowy serial dokumentalny o wielkim przekręcie. Producentem wykonawczym jest Guy Ritchie, a za produkcję odpowiada nagrodzona Emmy wytwórnia Lightbox. Lato 2000 roku. Grupa przestępców z południowo-zachodniego Londynu szykuje być może najzuchwalszy skok wszech czasów. Ich plan: wjechać buldożerem w Millennium Dome w biały dzień, ukraść drugi pod względem wielkości i o najwyższej klasie czystości na świecie diament, dzięki czemu zdobędą 350 milionów funtów, a następnie uciec Tamizą. Jest tylko jeden maleńki problem: ktoś ma na nich oko. Premiera: Środa 16 kwietnia



„Ransom Canyon”



Witajcie w Ransom Canyon, gdzie miłość, dramaty i lojalność mieszają się ze sobą w cieniu szkarłatnych gór Texas Hill Country. Trzy ranczerskie rodziny splecione są tutaj w konflikcie o ziemię, a ich życiu i dziedzictwu zagrażają zewnętrzne siły gotowe zniszczyć ich zasady i przekonania. Głównym bohaterem historii jest stoicki Staten Kirkland (Josh Duhamel), który dochodzi do siebie po bolesnej stracie i żyje misją zemsty. Jedyną jasną rzeczą w jego życiu jest blask w oczach bliskiej mu Quinn O’Grady (Minka Kelly), wieloletniej przyjaciółki rodziny i właścicielki miejscowej sali tanecznej. W trakcie toczącej się walki o Ransom do miasteczka przybywa tajemniczy kowboj i zaczyna wygrzebywać dawno zakopane tajemnice. Choć Staten czuje, że pętla na jego szyi zaczyna się zacieśniać, podejmuje walkę o miejsce, które nazywa domem, oraz miłość, która jako jedyna może odpędzić nawiedzające go demony.



„Przystanek Stambuł”



Studentka wprowadza się do dawno niewidzianej przyjaciółki swojej rodziny. Wyjazd z rodzinnego miasteczka do metropolii jest testem dla jej tożsamości i przekonań.

Premiera: Czwartek 17 kwietnia



„iHostage”



Trzymający w napięciu thriller inspirowany szokującym zdarzeniem, do którego doszło w Amsterdamie w roku 2022. Pewien mężczyzna napadł wtedy na sklep Apple w Amsterdamie i wziął zakładników. Film wyreżyserował Bobby Boermans („Het Gouden Uur”, „Mocro Maffia”) według scenariusza Simona de Waala („Het Gouden Uur”, „Sleepers”). Głównym bohaterem uczyniono Bułgara, któremu przyszło zajrzeć śmierci w oczy, kiedy uzbrojony napastnik uwięził osoby przebywające w budynku. Całość historii oglądamy jednak w „iHostage” także oczami napastnika, innych zakładników i służb, co czyni z filmu emocjonującą opowieść o odwadze, walce o życie i długotrwałych konsekwencjach przemocy.

Premiera: Piątek 18 kwietnia



„Zamach w Oklahoma City: Amerykański terror”



Trzymający w napięciu dokument o szokującym zamachu bombowym na budynek federalny w Oklahoma City w 1995 r. — najtragiczniejszym akcie terroryzmu wewnętrznego w historii USA.

Premiera: Piątek 18 kwietnia



„Miłość w niebie”



Rozdzielona przez śmierć zakochana para wreszcie łączy się na nowo w niebie – tylko że on ma teraz trzydzieści lat, a ona osiemdziesiąt.

Premiera: Sobota 19 kwietniaCzytaj też:

