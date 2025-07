Wraca uwielbiany kryminał. W obsadzie duże nazwiska!

Już od jutra, czyli od czwartku 17 lipca, będzie dostępny drugi sezon uznanego przez krytyków serialu oryginalnego SkyShowtime „Poker Face”. Rian Johnson (seria „Na noże”) oraz gwiazda serialu Natasha Lyonne („Orange is the New Black”, „Russian Doll”) ponownie łączą siły.

Wraca hit SkyShowtime. Co wiemy o 2. sezonie kryminału?

Serial „Poker Face” opowiada o obdarzonej nadprzyrodzoną zdolnością wykrywania kłamstw Charlie (Natasha Lyonne), która ponownie rusza w drogę swoją Barracudą i mimowolnie wikła się w rozwiązywanie nowych kryminalnych zagadek. W każdym odcinku dziwnym zbiegiem okoliczności natrafia na kolejny śmiertelny wypadek, który niekoniecznie był losowy...

W drugim sezonie gościnnie wystąpią m.in. Alia Shawkat, Awkwafina, Cynthia Erivo, Geraldine Viswanathan, John Mulaney, Jason Ritter, John Cho, Justin Theroux, Katie Holmes, Kumail Nanjiani, Melanie Lynskey, Rhea Perlman, Simon Helberg, Simon Rex oraz Taylor Schilling.

Showrunnerem serialu jest Tony Tost, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Pozostali producenci wykonawczy to Rian Johnson (który jest równolegle twórcą, scenarzystą i reżyserem jednego z odcinków serialu), Natasha Lyonne, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Adam Arkin, Nora Zuckerman, Lila Zuckerman. Za produkcję serialu odpowiadają MRC i T Street. Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

Pierwsze trzy odcinki produkcji „Poker Face” będą dostępne w dniu premiery wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne będą dodawane do serwisu co tydzień. Serial liczy 12 odcinków.

