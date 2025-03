15 najbardziej niedocenianych seriali na Max. Już czas je poznać

Nie wszystkie seriale HBO i Max zyskują taką popularność, na jaką zasługują. Wśród hitów platformy takich, jak „Biały lotos”, „Sukcesja”, „Ród smoka” czy „The Last of Us”, łatwo przeoczyć mniej znane tytuły, które mimo że po czasie zyskały często wyższe oceny, niż wspomniane hity, to nie przebiły się w momencie premiery do mainstreamu. Niektóre z nich zniknęły w cieniu większych premier, inne nie otrzymały odpowiedniego wsparcia marketingowego.

Jeżeli jednak lubisz naprawdę dobre, wartościowe kino, warto sięgnąć po mniej oczywiste propozycje – wśród nich znajdziemy zarówno intrygujące thrillery, ambitne dramaty, jak i produkcje science fiction, które oferują niezwykle wciągające historie i świetną grę aktorską. Wiele z nich wciąż czeka na odkrycie przez nowych widzów.

Oto lista 15 seriali na Max, które zasługują naszym zdaniem na większą uwagę. Sprawdźcie zestawienie i przekonajcie się, czy coś szczególnie wpadnie wam w oko.

15 seriali na Max, które zasługują na więcej uwagi

15. „Długa noc”



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód - żółtą taksówkę - i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



14. „To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



13. „Miasto jest nasze”



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore - miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



12. „Mogę cię zniszczyć”



Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.



11. „Spisek przeciwko Ameryce”



Produkcja przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu.



10. „Ostre przedmioty”



Dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.



9. „Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



8. „Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



7. „Wielki powrót”



Valerie Cherish jest przebrzmiałą gwiazdą jednego sitcomu, która po latach stara się powrócić na szczyt.



6. „Terapia”



Dr Paul Weston jest terapeutą w średnim wieku. Problemy, wątpliwości i kryzysy pacjentów przeplatają się z jego własnymi.



5. „Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2 proc. populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



4. „W potrzebie”



The Guy – zwyczajny chłopak, który ma niezwyczajną pracę – jest dealerem marihuany. Uważa swoje zajęcie za misję. Jeździ po całym Brooklynie dostarczając trawy tym którzy jej najbardziej potrzebują. Na swojej drodze spotyka przedziwne osoby, które łączy neurotyczne podejście do życia i chęć, by – przynajmniej na chwilę – zapomnieć o całym świecie.



3. „Watchmen”



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa.



2. „Olive Kitteridge”



Miniserial, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



1. „Powiedz, że mnie kochasz”



Prowokujące i szczere spojrzenie na intymność trzech par w trudnych momentach ich związków. Z otwartością, która przekracza granice konwencjonalnego podejścia, serial przedstawia ważne i codzienne chwile, które kształtują istotę każdego związku. Czytaj też:

