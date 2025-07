25 lat później najgorsza historia z „Seksu w wielkim mieście” powraca. Tragiczny zwrot akcji

Uwaga! Tekst zawiera spoilery – zachęcamy do przeczytania go już po seansie najnowszych epizodów 3. sezonu serialu „I tak po prostu.”...

Pomimo wielkich obietnic pod koniec 2. sezonu serialu, w kolejnej odsłonie „I tak po prostu.”... Carrie Bradshaw po raz kolejny wskrzesza swój romans z Aidanem Shawem. Ona jeździ do Wirginii, a on do Nowego Jorku. Mimo to w końcu dochodzi do załamania – Aidan zrobił w końcu Carrie to, co ona zrobiła jemu... 25 lat wcześniej.

Aidan powtarza „błąd” Carrie. 25 lat później robi jej to samo

W szóstym odcinku 3. sezonu serialu wizyta Aidana u Carrie szybko staje się nieprzyjemna, gdy rozbija oryginalne szkło w ich francuskich drzwiach. Jego słodka próba powtórzenia kultowego momentu z „Seksu w wielkim mieście” (gdy rzucał kamykiem w jej okno), natychmiast kończy się fiaskiem. Niestety, sytuacja pogarsza się, gdy Aidan próbuje naprawić szkody. W końcu mężczyzna się dystansuje i wyjeżdża do Pensylwanii. Po powrocie przyznaje się z kolei Carrie do tego, że przespał się ze swoją byłą żoną Kathy.

Wraz z jego przyznaniem się do zdrady, mamy powrótkę z rozrywki z „Seksu w wielkim mieście”, kiedy to w 3. sezonie kultowego serialu, podczas ślubu Charlotte i Treya, Carrie przyznaje się Aidanowi do tego, że ma romans z Mr. Bigiem. Ten jest załamany tym wyznaniem i zrywa związek. Kiedyś to Carrie była niepewna i niedostępna emocjonalnie. Teraz twórcy postanowili zmienić dynamikę pary i zrobić dokładnie taką osobę z Aidana. I chociaż ostatecznie Carrie wybacza mu zdradę, nic nie wskazuje na to, aby mógł to być koniec ich zmagań. Czy istnieje ryzyko, że Aidan zejdzie się na nowo ze swoją byłą żoną, a Carrie znajdzie pocieszenie u boku Duncana Reevesa? Przekonamy się w kolejnych odcinkach.

