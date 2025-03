Dziś gorące premiery na Max i Netflix. Sprawdź 8 najlepszych nowości!

Tydzień kończy się świetnymi premierami na dwóch najbardziej popularnych w Polsce platformach streamingowych. Miłośników hiszpańskich klimatów ucieszy nowy kostiumowy serial Netfliksa, a innych pochłonie romans, debiutujący dziś w serwisie. Z kolei na Max pojawił się właśnie jeden z najnowszych filmów Yorgosa Lanthimosa, twórcy genialnego „Lobstera” i „Zabicia świętego jelenia” Czarna komedia z 2023 roku zachwyciła zarówno widzów w kinach, jak i krytyków, co widać po ocenach produkcji choćby na polskim Filmwebie. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji obejrzeć filmu – zaserwuj sobie w weekend ten wyjątkowy seans – dobra zabawa gwarantowana. Sporo na Max pojawi się też filmów, o których nie było głośno i nie przebiły się do mainstreamu. Nie zabraknie również tytułów dla fanów kina akcji i produkcji Marvela.

Przejrzyjcie pełną listę serialowych i filmowych nowości na Netflix oraz Max i wybierzcie coś na wieczorny seans, aby dobrze zacząć weekend!

Co nowego na streamingach? Aż 8 perełek od dziś na Netflix i Max

„Przewodniczki młodych dam” (serial, dramat, komedia, kostiumowy) na Netflix



Madryt, 1880 rok. Elena Bianda jest najbardziej rozchwytywaną przyzwoitką w mieście. Pomimo młodego wieku pomogła już ponad 20 młodym kobietom w znalezieniu odpowiednich zalotników i narzeczonych. Sekretem jej sukcesu jest surowy kodeks moralny dla rodzin i umiejętność wsłuchania się w obawy młodych kobiet, których jest mentorką — delikatna równowaga, którą opanowała do perfekcji. Celem jej życia jest postawienie wszystkich podopiecznych przed ołtarzem. Wszystko się jednak zmienia, gdy Elena przybywa do domu rodziny Mencía i odkrywa, że ma być odpowiedzialna za trzy siostry.



„Lista marzeń” (film, dramat, komedia, romans) na Netflix



Gdy matka wysyła Alex w podróż, aby spełnić marzenia z zapisanej w dzieciństwie listy, kobieta odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i odkrywa siebie na nowo. Ten film rozbawi i wzruszy do łez.



„Biedne istoty” (film, czarna komedia) na Max



Nowy film w reżyserii Yorgosa Lanthimosa to opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.



„Bez serca” (film, coming of age, dramat) na Max



Latem przed wyjazdem na studia Tamara spotyka tajemniczą dziewczynę z blizną na piersi. Czy to spotkanie na zawsze zmieni jej życie?



„Kid Snow” (film, dramat) na Max



Australia, lata 70. Irlandzki bokser wędruje z pokazami boksu w namiotach. Pewnego dnia dostaje niezwykłą szansę na rewanż.



„To jest ciało moje” (film, dramat, komedia) na Max



Cruz jest babcią, która przez wiele lat nie wiedziała, czym jest orgazm... aż do dnia, kiedy przeglądając Internet, obudziła swoje ukryte pragnienia.



„Venom” (film akcji) na Max



Tom Hardy gra mężczyznę, który za sprawą swojego symbiota otrzymuje nieprawdopodobną moc.



„Venom 3: Ostatni taniec” (film akcji) na Max



Tom Hardy powraca jako Venom w ostatnim filmie wchodzącym w skład trylogii Marvela.

A co wczoraj pojawiło się na Netflix i Max?

Dobre premiery pojawiły się na Max i Netflix już od czwartku. Na Max obejrzycie dwie świetnie zapowiadające się nowości, w tym serial na podstawie bestsellerowej autorki Liz Moore z Amandą Seyfried w głównej roli, który z pewnością przyciągnie na platformę największą widownię. Książka „Rzeka odchodzących dusz", której jest to serialowa adaptacja, będzie mieć premierę w Polsce już 7 maja. Netflix wczoraj dodał dla swoich widzów cztery nowe tytuły – coś dla fanów komedii, filmów akcji i dokumentów. Obejrzeć możemy też od dziś 2. sezon hitowego komediowego serialu z uwielbianą Michelle Buteau.

