Najlepsze seriale – thrillery do obejrzenia na Playerze

Thrillery to jeden z najchętniej wybieranych gatunków serialowych – pełne napięcia fabuły, mroczna atmosfera i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. To właśnie te produkcje trzymają widzów w napięciu do ostatniej minuty, oferując nie tylko wciągającą intrygę, ale także doskonałe kreacje aktorskie i mistrzowską reżyserię. Jeśli więc szukasz serialu, który dostarczy ci solidnej dawki emocji, Player ma w swojej bibliotece szeroki wybór tytułów, które spełnią twoje oczekiwania.

W naszej selekcji znajdziesz zarówno mroczne kryminały, w których detektywi tropią nieuchwytnych przestępców, jak i psychologiczne dreszczowce, eksplorujące najgłębsze zakamarki ludzkiego umysłu. Nie zabraknie też produkcji pełnych politycznych intryg, tajemnic sprzed lat i napięcia budowanego z każdym kolejnym odcinkiem.

Nasze zestawienie obejmuje ponad 20 najlepszych thrillerów dostępnych na Playerze – wybraliśmy tylko te seriale zdobyły uznanie widzów i krytyków, mają wysokie oceny, a ich popularność nie słabnie. Sprawdź, które z nich warto dodać do swojej listy i przygotuj się na maraton pełen adrenaliny.

20+ najlepszych serialowych thrillerów do obejrzenia na Playerze

„Szabla”



Jest rok 2003. Po zamachu na premiera Serbii kraj pogrąża się w chaosie. Zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Młoda reporterka Danica próbuje odkryć prawdę i szybko odkrywa mroczny świat skorumpowanego aparatu państwowego.



„Dzieci zła”



Zamaskowany zabójca rytualnie morduje polityka, zostawiając złotą monetę. Nikola niechętnie bierze sprawę i staje się częścią niebezpiecznej gry.



„Doppelgänger. Sobowtór”



Historia agenta służb specjalnych, który kradnie tożsamość innemu mężczyźnie. Udając kogoś, kim nie jest robi karierę szpiegowską.



„Vigil”



Niemal jednoczesne zniknięcie szkockiego statku rybackiego oraz tajemnicza śmierć na pokładzie atomowego okrętu podwodnego Trident HMS Vigil stają się przyczynkiem do burzliwego śledztwa. W tle - konflikt pomiędzy Królewską Marynarką Wojenną, brytyjskimi służbami bezpieczeństwa i policją.



„Z Ziemi na Księżyc”



Każdy odcinek rozpoczyna się od wprowadzenia, którego autorem jest reżyser i koproducent serialu Tom Hanks. Aktor, znany między innymi z filmu „Apollo 13”, opowiada o kolejnych kamieniach milowych amerykańskiego programu kosmicznego.



„Sanktuarium zła”



Akcja ośmioodcinkowego serialu rozgrywa się w Alpach. Główne bohaterki to pochodzące ze Szwecji, rozdzielone w przeszłości, identyczne bliźniaczki Siri i Helena. Ich relacje od zawsze były skomplikowane. Gdy Helena dostaje zaproszenie od Siri, by odwiedziła ją w sanatorium, w którym mieszka, kobieta w pierwszej chwili jest niechętna. Jednak wizja wakacji w Alpach ostatecznie ją przekonuje. Po kilku dniach Siri informuje Helenę, że ma do załatwienia ważną sprawę. Prosi siostrę o zastępstwo, lecz ta, mimo zauroczenia pensjonatem, odmawia. Wkrótce Siri znika. Pozostawiona sama sobie Helena zaczyna rozumieć, że jej siostra szybko nie wróci. Odkrywa także, że w sanktuarium, w którym przebywa, prowadzone są mrożące krew w żyłach eksperymenty na pacjentach chorych psychicznie. Uwięziona Helena zauważa, że nikt nie jest tu tym, za kogo się podaje. Na domiar złego wszyscy biorą ją za Siri. Otoczona grupą niebezpiecznych manipulatorów kobieta uświadamia sobie, że będzie musiała posunąć się do najgorszych czynów, aby przetrwać.



„Sympatyk”



Historia komunistycznego szpiega o francusko-wietnamskich korzeniach znanego jako Kapitan. Mężczyzna widzi upadek Sajgonu i zaczyna od nowa w Los Angeles ze swoimi rodakami, uchodźcami. Musi zrównoważyć obowiązki wobec szefa armii południowowietnamskiej i pracownika CIA, jednocześnie kontynuując tajne operacje dla partii komunistycznej w Wietnamie. Thriller szpiegowski i zarazem międzykulturowa satyra, która zgłębia się w następstwa i dziedzictwo wojny w Wietnamie. Serial bada, jak jeden człowiek, uwięziony między kilkoma światami, odnajduje się jako podwójny agent.



„Pajęczyna”



Historia Kornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, której dzieciństwo zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry. Matka Kornelii, Teresa Titko była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo.



„Millenium”



W połowie lat 60. ubiegłego wieku w niejasnych okolicznościach znika bez śladu 16-letnia Harriet Vanger, członkini bogatej i wpływowej rodziny przedsiębiorców. 40 lat później Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist), dziennikarz specjalizujący się demaskowaniu finansowych przekrętów wielkich korporacji, otrzymuje zlecenie wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy. Zgłębiając historię rodziny Vangerów Mikael stopniowo odkrywa coraz bardziej szokujące fakty. Kiedy wydaje się, że sprawa go przerasta, dziennikarz otrzymuje pomoc ze strony zamkniętej w sobie, ekstrawaganckiej i fascynującej genialnej hakerki Lisbeth Salander (Noomi Rapace). Kolejne elementy łączą się w całość i przybliżają do rozwiązania przerażającej układanki. To, co odkryją, przekroczy ich najśmielsze oczekiwania.



„Wallander”



Dramat opowiada o inspektorze Kurcie Wallanderze – przeciętnym człowieku w średnim wieku – który zmaga się z rosnącą falą przemocy w pozornie sennych zakątkach Ystad w Skanii, w południowej Szwecji. Na podstawie międzynarodowych bestsellerów Henninga Mankella.



„Odpowiednik”



Howard Silk (J.K. Simmons) jest pracownikiem niższego szczebla jednej z agencji ONZ mieszczącej się w Berlinie. Wiedzie spokojną egzystencję. Pewnego dnia wszystko jednak się zmienia. Silk odkrywa, że jego jednostka skrywa tajemnicę dotyczącą przejścia do innego wymiaru. Zagubiony nie wie, co robić. Szybko uświadamia sobie, że stał się częścią groźnej intrygi.



„Już mnie nie oszukasz”



Detektyw sierżant Sami Kierce (Adeel Akhtar) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Joego, zmagając się jednocześnie z własnymi sekretami. Siostrzenica i siostrzeniec Mayi - Abby i Daniel - próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane?



„Tabula Rasa”



Cierpiąca na amnezję młoda kobieta staje się kluczową postacią w sprawie zaginięcia. Aby oczyścić się z zarzutów i rozwiązać zagadkę, musi odtworzyć wspomnienia.



„Klangor”



W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka, córka psychologa więziennego. Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.



„Od nowa”



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Kruk”



Na Podlasiu dochodzi do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk, inspektor łódzkiego wydziału kryminalnego zostaje w tym samym czasie oddelegowany do Białegostoku. Po latach wraca do miasta, w którym dorastał, gdzie będzie musiał się zmierzyć nie tylko ze sprawą porwanego chłopca, ale także z mroczną stroną swojej przeszłości.



„Most nad Sundem”



Szwedzka policjantka i duński inspektor prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa, którego ofiarę znaleziono na moście łączącym brzegi dwóch państw.



„Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„Ostre przedmioty”



Ośmioodcinkowy miniserial HBO opowiadający historię dziennikarki Camille Preaker (Amy Adams), która wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o morderstwie dwóch dziewczynek. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami.



„Hannibal”



Konsultant FBI zmaga się z umiejętnością analizy umysłów seryjnych morderców. Trafia pod opiekę dr. Hannibala Lectera, który pomaga mu poradzić sobie z przekleństwem, a także doradza w niektórych śledztwach.



„Ślepnąc od świateł”



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.Czytaj też:

