8 perełek od Netflix. Przygotujcie się na mocne thrillery i miniseriale

W ubiegłym tygodniu najwięcej widzów na Netflix przyciągnęły dwa tytuły – miniserial „Dojrzewanie”, opowiadający o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-latek zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły oraz film przygodowy „The Electric State” o osieroconej nastolatce, która wyrusza na poszukiwania zaginionego brata z tajemniczym robotem u boku. Subskrybenci chętnie wybierali też nową odsłonę reality show „Miłość jest ślepa” – tym razem prosto ze Szwecji, czy dokument o obławie na Osama Bin Ladena.

W tym tygodniu szczególną uwagę na Netflix przyciągnie osiem tytułów. Widzowie będą mogli obejrzeć trzy nowe seriale, cztery filmy (w tym dokument) i jeden program rozrywkowy. Wśród świeżych propozycji już jutro wpadnie na platformę dramat z Christianem Balem, Bradem Pittem, Ryanem Goslingiem czy Stevem Carellem, laureat Oscara z 2016 roku. Kolejnego dnia zadebiutuje nowa odsłona wyczekiwanego kryminału, z kolei końcówka tygodnia będzie gratką dla miłośników thrillerów i miniseriali. Sprawdźcie wszystkie premiery i zapiszcie tytuły, które was zainteresowały na swojej liście „do obejrzenia”.

Osiem nowości na Netflix w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?

„Inside”, sezon 2. (program) – od poniedziałku 17 marca



Sideman, brytyjskie gwiazdy YouTube'a, prowadzą program reality, w którym twórcy cyfrowi podejmują szereg wyzwań w walce o pokaźną nagrodę pieniężną.



„Big Short” (film, dramat) – premiera we wtorek 18 marca



Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które stały się zarzewiem ogólnoświatowego kryzysu 2007-2010. Zadziwiające, jak zaledwie kilku mężczyzn - poprzez spekulacje, malwersacje, balansowanie na granicy prawa - doprowadziło do gigantycznej zapaści gospodarczo-ekonomicznej właściwie w każdym zakątku globu. Sensacyjne kulisy wydarzeń, które wpłynęły na każdego z nas.



„Mścicielka”, sezon 2. (serial, kryminał) – premiera w środę 19 marca



Przeszłość Blum w końcu ją dopada. Części ciała Edwina Schönborna, o którym sądzono, że zaginął i został zabity przez Blum, zostają znalezione w trumnie z ekshumowanym ciałem. Blum ponownie trafia na celownik policji, a gdy spędza noc w więzieniu, jej najgorszy koszmar staje się rzeczywistością. Jej córka Nela zostaje porwana! Aby odzyskać Nelę, Blum musi przekazać porywaczom nagranie, którego nawet nie ma. Uciekając przed policją i szukając nagrania, Blum jest gotowa zrobić wszystko, aby uratować życie swojej córki.



„Tornado: Miasto w pułapce” (film dokumentalny) – premiera w środę 19 marca



Jest 22 maja 2011 r. — dzień ukończenia szkoły w Joplin w stanie Missouri. Gdy licealiści z rocznika 2011 odbierają dyplomy, ich rodzinne miasto zostaje nawiedzone przez niespotykane tornado o sile EF-5. Grupa młodych ludzi, wierząc, że to może być koniec świata, trafia w samo oko cyklonu. Walcząc o przetrwanie w porywistych wiatrach o prędkości 320 km na godzinę odkrywają siłę swoich charakterów. Doświadczenia tego dnia zmieniają ich życie na zawsze. Film zawiera niepublikowane wcześniej materiały nakręcone przez mieszkańców Joplin.



„Zakład o życie” (serial, komedia, dramat) – premiera w czwartek 20 marca



Niezwykła, tragikomiczna podróż dwóch dusz. Jednej zagubionej w tym świecie, a drugiej — w zaświatach… Isa jest dziennikarzem sportowym, który dzięki odziedziczonemu po ojcu talentowi podbił świat zakładów i stał się legendą. Jednak ostatnio jego prognozy się nie sprawdzają, przez co traci pracę i zyskuje wrogów. Gdy już opuszcza go nadzieja, krzyżuje ścieżki ze znanym biznesmenem, Refikiem. Jest on jedyną osobą, która może uratować Isę. Jest tylko jeden mały problem… Refik nie żyje. Gdy jego duch oferuje mężczyźnie wyjście z dramatycznej sytuacji, Isa wyrusza na poszukiwanie mordercy, aby odkryć prawdę stojącą za śmiercią swojego wybawcy.



„Rezydencja” (miniserial, komedia kryminalna) – premiera w czwartek 20 marca



132 pokoje, 157 podejrzanych, jeden trup, jedna ekscentryczna detektyw i tragiczny w skutkach prezydencki bankiet. Akcja serialu „Rezydencja” toczy się w salach i zakamarkach Białego Domu, a jego bohaterami są członkowie zróżnicowanego personelu tej najsłynniejszej rezydencji świata.



„Mała Syberia” (film, thriller, komedia) – premiera w piątek 21 marca



Codzienne życie małej wioski Hurmevaara zostaje zakłócone, gdy pewnej nocy na jeden z samochodów spada meteoryt. Według burmistrza miasta meteoryt jest bardzo cenny dla przyszłości powoli wymierającej wioski. Joel, wiejski ksiądz i doświadczony żołnierz sił pokojowych, staje w dawnym muzeum na straży meteorytu, który ma zostać wysłany do Londynu do dokładniejszej analizy. Jednak cenna skała przyciąga wiele uwagi... Joel musi ją chronić zarówno przed amatorskimi, jak i zawodowymi przestępcami, przy okazji próbując rozwikłać jeszcze większą tajemnicę dotyczącą własnego życia. Żona Joela niedawno ogłosiła, że — ​​w końcu — jest w ciąży. To świetna wiadomość, ale niestety Joel nie może mieć dzieci z powodu obrażeń odniesionych na wojnie. Tylko że nigdy nie powiedział o tym żonie.



„Trzy objawienia” (film, thriller) – premiera w piątek 21 marca



Sprawa zaginionej osoby popycha do szukania prawdy pastora, który wierzy, że jego bożą misją jest wymierzenie kary sprawcy, oraz detektywa nawiedzanego przez niepokojące wizje swojej zmarłej siostry.



„Wizja na miłość”, 11. sezon (reality show) – premiera w piątek 21 marca



Pary mają 90 dni na zdecydowanie czy biorą ślub przed upływem ważności specjalnej karty visa, po którym to terminie kobiety będą zmuszone do powrotu do kraju.

Co Polacy najchętniej oglądają teraz na Netflix?

Wśród topki serialowej na Netflix obecnie na pierwszym miejscu przebija się wspomniany już wyżej thriller „Dojrzewanie”. Kolejne na podium są tytuły – polska adaptacja książki Harlana Cobena „Tylko jedno spojrzenie” oraz kolumbijski thriller „Medusa”. Wciąż widzowie chętnie oglądają najnowszy sezon „Love Never Lies”, niemiecką „Cassandrę” i „Dzień zero” – miniserial z Robertem De Niro. Oprócz „Electric State” na liście najpopularniejszych w Polsce filmów na Netflix jest „Apetyt” i polski „U Pana Boga w Królowym Moście”.

