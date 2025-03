10 najpopularniejszych teraz seriali Netfliksa na świecie

Na podstawie najnowszych danych oglądalności wiemy, które seriale cieszą się obecnie największą popularnością na Netflixie na całym świecie. W zestawieniu dominują zarówno nowe produkcje, które szybko zdobyły szerokie grono fanów, jak i kontynuacje znanych hitów. Widzowie najchętniej sięgają po różnorodne gatunki – od thrillerów i dramatów po komedie i fantastykę. Poniżej przedstawiamy dziesięć najchętniej oglądanych seriali na Netflixie w ostatnim czasie.

Co najchętniej oglądają widzowie Netfliksa na świecie? Top 10 seriali

10. „Z miłością, Meghan”

Ten inspirujący serial wyprodukowany przez Meghan, księżną Sussexu, to nowatorski program lifestylowy, który przeplata praktyczne porady z rozmowami z dawnymi i nowymi znajomymi. Meghan dzieli się w nim swoimi pomysłami i wskazówkami, zawsze stawiając przyjemność tworzenia ponad perfekcją, oraz pokazuje, jak łatwo jest wydobywać piękno nawet z rzeczy nieoczywistych. Razem ze swoimi gośćmi zabiera się do pracy w kuchni, domu i ogrodzie oraz zachęca widzów, żeby zrobili to samo.

9. „Formuła 1: Jazda o życie”

Fani po raz kolejny zajrzą za kulisy, aby zobaczyć, jak kierowcy i ich zespoły przygotowują się do walki o zwycięstwo w sezonie 2023 Formula 1. W nowych odcinkach znajdą się niepublikowane wcześniej nagrania i wywiady z największymi gwiazdami sportu. Producentami wykonawczymi serialu są laureat Oscara James Gay-Rees („Amy”, „Senna”) i Paul Martin („Diego”) z firmy Box to Box Films.

8. „Andrew Schulz: Life”

Spłodzenie dziecka nie jest takie proste. W tym występie o bardzo osobistym zabarwieniu Andrew Schulz opowiada o komicznych, lecz zarazem uczących pokory próbach założenia rodziny. Na swój sposób rozkłada proces zapłodnienia in vitro na części pierwsze: od oddawania próbek po lawirowanie wśród emocjonalnych pułapek. Ta szczera do bólu i dosadna relacja sprawi, że będziesz wdzięczny za swoje (prawdopodobnie) sprawne plemniki.

7. „Raw: 2025”

Netflix ma wyłączność na emisję flagowego programu wrestlingowego WWE w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Ameryce Łacińskiej. Z czasem zostaną dodane nowe kraje i regiony. (WWE jest częścią TKO Group Holdings, Inc.).

6. „Beauty in Black”

Serial opowiada o dwóch kobietach wiodących zupełnie różne życie. Wyrzucona z domu przez matkę Kimmie z trudem zarabia na utrzymanie. Mallory prowadzi świetnie prosperującą firmę. Nieoczekiwanie ich losy zaczynają się splatać ze sobą.

5. „Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito”

W sierpniu 2021 roku 22-letnia Gabby Petito została zamordowana przez swojego narzeczonego Briana Laundrie. Młoda para odbywała czteromiesięczną podróż po Stanach Zjednoczonych, dokumentując swoje „życie w drodze” w mediach społecznościowych. Dwa miesiące później znaleziono ciało Laundriego, który zmarł w wyniku samobójczej rany postrzałowej. Na jego rodziców padły podejrzenia o pomoc w tuszowaniu morderstwa. Będący kroniką ostatnich wspólnych dni Gabby i Briana serial ujawnia tragiczną rzeczywistość stojącą za ich idealnym życiem na Instagramie i bolesne momenty, w których ich historia mogła potoczyć się inaczej.

4. „Halo”

Serial opowiada historię superżołnierza, który próbuje obronić ludzkość przed pozaziemskim imperium wojskowym zwanym Przymierzem. Akcja rozgrywa się w XXVI wieku.

3. „Toksyczne miasto”

Serial opowiada o jednym z największych skandali środowiskowych w Wielkiej Brytanii z perspektywy mieszkańców miasta Corby. Serial śledzi historię matek, które przez lata toczyły nierówną walkę o sprawiedliwość, gdy na jaw wyszła straszliwa prawda.

2. „Dzień zero”

Serial stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy: Jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? A może w epoce wszechobecnych forteli i teorii spiskowych to nasze własne czyny — albo i wyobrażenia — napędzają te niszczycielskie siły?

1. „Rozgrywająca”

Kiedy z powodu skandalu brat Isli Gordon (Kate Hudson) musi zrezygnować, to ona zostaje prezeską Los Angeles Waves, jednej z najbardziej znanych profesjonalnych drużyn koszykówki i jej rodzinnej firmy. Ambitna i często ignorowana Isla będzie musiała udowodnić swoim sceptycznie nastawionym braciom, zarządowi i kręgom sportowym, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu. „Rozgrywająca” to nietuzinkowa komedia o przegranej bohaterce, której twórcami są Mindy Kaling, Ike Barinholtz i David Stassen — błyskotliwe trio z pokaźną listą hitów na koncie. W tym 10-odcinkowym serialu występują również Brenda Song, Drew Tarver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks, Jay Ellis, Max Greenfield i Justin Theroux.

