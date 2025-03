20 najlepszych thrillerów teraz na Netflix. To ulubieńcy widzów

Wszyscy szukamy seriali, które zostaną z nimi na długo. Pragniemy ucieczki od rzeczywistości i chcemy, żeby emocje towarzyszące seansowi sprawiały, że będzie warto mu poświęcić kilka godzin naszego życia. W ostatnich latach Netflix zaserwował swoim subskrybentom setki nowych serialowych tytułów, wśród których było mnóstwo thrillerów. Nie ukrywajmy jednak, że nie wszystkie z nich warto oglądać.

Stworzyliśmy listę 20 tytułów serialowych z gatunku „thriller”, które najbardziej w ostatnich dwóch latach przypadły do gustu widzom Netfliksa, co skutkowało wysokimi ocenami i przychylnymi recenzjami. W zestawieniu znajdziecie bardzo znane tytuły, ale też wiele takich, które być może nie stały się od razu ogromnymi hitami, jednak wraz z upływem czasu zostały docenione przez szerokie grono odbiorców.

Jeżeli wciąż masz wrażenie, że nadrabiasz na Netfliksie serialowe zaległości – te 20 tytułów musisz dodać do swojej listy "do obejrzenia", szczególnie jeżeli jesteś ogromnym fanem thrillerów. Sprawdź, które z tych tytułów najbardziej cię zainteresują i ciesz się kapitalnymi serialami, które zapewniły już świetną rozrywkę niejednemu widzowi.

20 najlepszych thrillerów teraz na Netflix

„Black Doves”



Główna bohaterka, Helen Webb (Keira Knightley), jest bystrą i rzeczową kobietą, która spełnia się jako żona i matka — a do tego zajmuje się szpiegostwem. Od 10 lat przekazuje polityczne sekrety swojego męża tajemniczej organizacji znanej jako Black Doves, dla której pracuje. Kiedy jej kochanek Jason (Andrew Koji) zostaje zamordowany, jej tajemnicza przełożona Reed (Sarah Lancashire) wzywa dawnego przyjaciela Helen, aby ją chronił. Sam (Ben Whishaw) i Helen usiłują dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił Jasona, odkrywając przy tym skomplikowany i sięgający wielu sfer spisek łączący londyński półświatek z nadciągającym kryzysem geopolitycznym.



„Cassandra”



Najstarszy niemiecki inteligentny dom świecił pustkami przez ponad 50 lat od czasu zagadkowej śmierci poprzednich właścicieli. Dziś, gdy wprowadza się do niego Samira wraz z rodziną, wirtualna asystentka Cassandra wybudza się z wieloletniego uśpienia. Cassandra, stworzona w latach 70., aby opiekować się rodziną, oraz wyłączona po śmierci poprzednich mieszkańców, dostrzega swoją drugą szansę. Jednak widzi ona w sobie coś więcej niż tylko dobrą wróżkę, która dba o wszystkie sprawy. Postrzega siebie jako równoprawnego członka rodziny oraz robi, co tylko w jej mocy, aby nie pozostała znów sama — przy użyciu wszystkich dostępnych środków.



„Dzień zero”



Serial stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy: Jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? A może w epoce wszechobecnych forteli i teorii spiskowych to nasze własne czyny — albo i wyobrażenia — napędzają te niszczycielskie siły?



„Morderstwa w Åre”



Zawieszona w pracy i porzucona przez partnera sztokholmska policjantka Hanna Ahlander przeprowadza się do wakacyjnego domu swojej siostry w Åre. Kiedy w mroźną noc świętej Łucji znika młoda kobieta, Hanna postanawia wszcząć śledztwo w tej sprawie. Lokalny policjant Daniel Lindskog, zmagający się z problemami rodzinnymi i niedoborem personelu, niechętnie zgadza się na pomoc Hanny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy mogą sobie nawzajem zaufać?



„Ripley”



Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60. XX wieku, zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekkoducha do powrotu z Włoch. Tom decyduje się udać do Italii, co rozpocznie w jego życiu skomplikowaną ścieżkę oszustw, szalbierstw i morderstw. Miniserial dramatyczny na podstawie bestsellerów o Tomie Ripleyu autorstwa Patricii Highsmith.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”



Po rozwiązaniu sprawy Andie Bell w życiu Pip zaszły znaczące zmiany – niekoniecznie na lepsze. Dziewczyna zabiera się za uporządkowanie spraw i postanawia trzymać się z daleka od kolejnych śledztw. Gdy jednak tuż przed rozpoczęciem procesu Maxa Hastingsa kluczowy świadek Jamie Reynolds znika bez śladu, Pip musi jak najszybciej go odnaleźć. Podążając nowym, niespodziewanym tropem, Pip zaczyna wątpić w ideę sprawiedliwości i coraz mniej przypomina „grzeczną dziewczynkę”, którą kiedyś była.



„Żelazna ręka”



Do portu w Barcelonie trafia codziennie prawie 6000 kontenerów. Znajdują się w nich towary z całego świata, wśród których, w ciągu zaledwie jednego roku, można ukryć ponad 30 000 kilogramów kokainy, co czyni z tego miasta portowego jeden z największych w Europie celów dostaw dla dochodowego biznesu przemytników narkotyków. Joaquin Manchado wie o tym najlepiej, bo jest właścicielem głównego terminala w tym porcie. Ktoś, kto chce wwieźć przez niego nielegalny towar, musi liczyć na współpracę z Joaquinem, a także z całym wianuszkiem kryminalistów, którzy go otaczają. Jednak nieoczekiwany wypadek i zaginięcie ważnego transportu kokainy wywoła bezlitosną wojnę pełną morderstw i zemsty.



„Już mnie nie oszukasz”



Detektyw sierżant Sami Kierce (Adeel Akhtar) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Joego, zmagając się jednocześnie z własnymi sekretami. Siostrzenica i siostrzeniec Mayi — Abby i Daniel — próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane? „Fool Me Once” śledzi losy tych bohaterów i ich ekscytujące poszukiwania, które ujawnią szokujące tajemnice i zmienią ich życie na zawsze. W roli Judith Burkett, opiekuńczej matki Joe, Joanna Lumley.



„Idź przodem, bracie”



Po przejściu ataku paniki podczas ważnej akcji policyjnej, członek elitarnej jednostki taktycznej musi opuścić służbę. Co gorsza, mężczyzna dowiaduje się, że jego ojciec popełnił samobójstwo, pozostawiając ogromne hazardowe długi. Aby utrzymać się na powierzchni, zostaje ochroniarzem w odzieżowym kompleksie handlowym, gdzie dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych.



„Śnieżna dziewczyna”



„CHCESZ SIĘ POBAWIĆ?” To pytanie na kopercie zawierającej zrobione polaroidem zdjęcie przedstawiające zakneblowaną młodą kobietę jest początkiem makabrycznej gry, w której dziennikarka Miren Rojo (Milena Smit) postawi na szali swoje życie i zdrowie psychiczne. Po wydarzeniach z pierwszego sezonu „Śnieżnej dziewczyny” Miren tym razem angażuje się w sprawę dotyczącą elitarnej szkoły, która skrywa odpowiedzi na temat zaginięcia i morderstwa dwóch nastolatek. Pomaga jej Jaime (Miki Esparbé), dziennikarz śledczy, który trafia do gazety Sur, uciekając przed przeszłością i próbując odzyskać utraconą reputację. Tajemnice, sekrety, kłamstwa i postacie równie poranione jak główna bohaterka.



„Bloodhounds”



Młodzi ludzie pogrążeni w bezlitosnym biznesie pożyczkowym ryzykują życiem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza.



„Nocny agent”



Thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.



„Squid Game”



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka - przerażająco wysoka.



„Informacja zwrotna”



Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.



„Triada”



Nieznana kobieta na dachu eleganckiego budynku w Polanco trzyma na celowniku zakładniczkę — znaną psychiatrę. Policyjny snajper oddaje strzał z sąsiedniego budynku, kończąc życie napastniczki. Dochodzenie prowadzi Rebecca Fuentes, czyli Becca, młoda ekspertka kryminalistyki, która podczas oględzin ciała zauważa, że leżąca przed nią ofiara wygląda dokładnie tak samo, jak ona. Becca rozpoczyna prywatne śledztwo, w którym czeka ją jeszcze bardziej zaskakujące odkrycie — jest jeszcze trzecia taka kobieta. Dwie identyczne siostry, które przeżyły, zanurzają się w przeszłości całej trójki, odkrywając kolejne sekrety i historię swojego pochodzenia. Serial „Triada”, w którym główną rolę gra Maite Perroni („Mroczne pożądanie”), sprawi, że użytkownicy Netflix nie będą mogli oderwać się od ekranu.



„Ukochane dziecko”



Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.



„Naśladowca”



Kiedy fala makabrycznych morderstw pogrąża miasto w chaosie, nieustępliwy prokurator musi przygotować się na grę w kotka i myszkę z niebezpiecznym manipulatorem.



„Za mgłą”



Gdy pan młody zostaje znaleziony martwy na kilka dni przed ślubem, dwóch policjantów musi rozwiązać sprawę tej zbrodni, a przy okazji stawić czoła własnym problemom.



„Rodzinne więzy”



Dziennikarka Fara ma niepowtarzalną szansę na fantastyczną karierę. Jednak zrządzeniem losu musi odnowić kontakt z siostrami i swoim kłopotliwym bratem. W rezultacie cała rodzina zostaje wplątana w jego narkotykowy biznes, co uruchamia spiralę groźnych wydarzeń. Czy siostrom uda się zachować pozory normalności?



„Kowbojka z Kopenhagi”



Trzymający w napięciu serial z gatunku noir opowiadający skąpaną w świetle neonów historię tajemniczej bohaterki o imieniu Miu. Mając dość służenia innym, przemierza złowieszczy krajobraz świata przestępczego Kopenhagi w poszukiwaniu nowego początku. Pragnąc sprawiedliwości i zemsty, spotyka swoją nemesis, Rakel, i wraz z nią wyrusza w odyseję po świecie naturalnym i nadprzyrodzonym. Przeszłość ostatecznie przekształca i definiuje ich przyszłość, gdy obie te kobiety odkrywają, że nie są same, lecz jest ich wiele.Czytaj też:

Netflix serwuje 5 perełek. Co nowego warto w tym tygodniu obejrzeć?Czytaj też:

30+ najlepszych seriali HBO w historii. Wszystkie z listy są na Max