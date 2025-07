Najlepsze hiszpańskie thrillery na Netflix i HBO Max. Tylko seriale!

Hiszpania od lat dostarcza widzom seriale, które potrafią zjeżyć włos na głowie i trzymać w napięciu do ostatniej minuty. Od psychologicznych dramatów po kryminały z mrocznymi intrygami – tamtejsi twórcy doskonale łączą emocje, zwroty akcji i wyjątkowy klimat. Jeśli szukasz czegoś, co pochłonie cię bez reszty, przygotowaliśmy listę ponad 20 najlepszych hiszpańskich thrillerów dostępnych na Netfliksie i HBO Max. Znajdziesz tu zarówno głośne tytuły, które zdobyły międzynarodową popularność, jak i mniej znane perełki, które zdecydowanie zasługują na uwagę.

To zestawienie idealne na wolne wieczory lub weekendy dla największych miłośników hiszpańskich produkcji, którzy cenią intensywną fabułę, świetne aktorstwo i niepowtarzalny, południowy styl. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem zagadek kryminalnych, mrocznych tajemnic czy psychologicznych napięć – znajdziesz tu coś dla siebie.

20+ najlepszych serialowych thrillerów z Hiszpanii. Wszystkie są na Netflix i HBO Max

„Feria: Najciemniejsze światło” (Netflix)



Dwie siostry muszą się zmierzyć z nową rzeczywistością – i siłami nadprzyrodzonymi – gdy na jaw wychodzi udział ich rodziców w obrzędzie, którego końcem była śmierć.



„Santo” (Netflix)



Dwaj policjanci muszą połączyć siły, by schwytać poszukiwanego dilera narkotyków, którego twarzy nikt nigdy nie widział.



„1992” (Netflix)



Kobieta, której mąż zginął w wybuchu, i dręczony przez różne problemy były policjant prowadzą śledztwo w sprawie serii morderstw związanych z targami Expo '92 w Sewilli.



„Nowy Eden” (Netflix)



Kilka osób aktywnych w mediach społecznościowych otrzymuje zaproszenie do promocji nowej marki napoju, zorganizowanej na tajemniczej, sielskiej wyspie. Wkrótce stopniowo zaczynają zdawać sobie sprawę, że raj nie jest tym, czym się wydaje.



„Ogrodnik” (Netflix)



Matka niezdolnego do uczuć Elmera robi z niego mordercę. Zakochuje się on jednak w jednej z ofiar, co zagraża ich wizerunkowi spokojnych ogrodników z sąsiedztwa.



„Niema cisza” (Netflix)



Sergio nie mówi od dnia, kiedy zamordował rodziców. Po sześciu latach pewna nastolatka może jednak pomóc w ujawnieniu wszystkich szczegółów tej historii.



„Bardzo długa noc” (Netflix)



Uzbrojeni ludzie otaczają więzienny zakład psychiatryczny, żeby porwać osadzonego tam seryjnego mordercę - nie są jednak przygotowani na walkę, która ich czeka.



„Wszyscy kłamią” (HBO Max)



Spokojne codzienność nadmorskiego Belmonte zostaje zakłócona, gdy seks-taśma nauczycielki z miejscowego liceum i ucznia wypływa i wznieca pożar w mieście.



„Oblężenie banku” (Netflix)



Hiszpania, 1981 rok. Uzbrojeni mężczyźni napadają na bank i biorą setki zakładników. Odważna dziennikarka próbuje prześcignąć władze i odkryć prawdziwy motyw sprawców.



„Na szczyt: Serial” (Netflix)



Po śmierci męża Sole dochodzi do wniosku, że najlepiej zadba o syna, jeżeli stanie na czele gangu – nawet jeśli jej ojciec zostanie przez to jej wrogiem.



„Kłamstwa i oszustwa” (Netflix)



Nauczycielka literatury podejrzewa szanowanego chirurga o odurzenie jej i wytacza mu proces.



„Słudzy Króla Midasa” (Netflix)



Akcja tego serialu, inspirowanego opowiadaniem Jacka Londona pod tym samym tytułem, rozgrywa się we współczesnym Madrycie. Ktoś szantażuje wpływowego biznesmena, Victora Genovésa (Luis Tosar). Jeśli nie zgodzi się on zapłacić dużej sumy pieniędzy, samozwańczy Słudzy Króla Midasa zabiją w wyznaczonym miejscu i czasie przypadkową osobę i będą nadal zabijać, aż osiągną swój cel. Ilu ludzi musi zginąć, aby Victor się ugiął?



„Gangi Galicji” (Netflix)



Kiedy jej ojciec zostaje zamordowany, a na jaw wychodzi jego podwójne życie, prawniczka szuka zemsty, infiltrując kartel narkotykowy i zbliżając się do jego przywódcy.



„Żelazna ręka” (Netflix)



Joaquín Manchado żelazną ręką kieruje swoim narkotykowym imperium z portu w Barcelonie. Jednak nowa dostawa sprowadza jego biznes i rodzinę na grząski teren.



„Pełne morze” (Netflix)



Zgony na luksusowym statku płynącym z Hiszpanii do Rio de Janeiro doprowadzają do ujawnienia tajemnic dwóch podróżujących razem sióstr.



„Bałagan, jaki zostawisz” (Netflix)



Nauczycielkę zaczynającą pracę w szkole średniej prześladuje sprawa podejrzanej śmierci sprzed kilku tygodni. Kobieta zaczyna się obawiać o swoje życie.



„Toy Boy” (Netflix)



Tancerz erotyczny zostaje oskarżony o zabicie męża swojej kochanki. Mężczyzna z pomocą młodej prawniczki próbuje ustalić, kto chce go wrobić w morderstwo.



„Śnieżna dziewczyna” (Netflix)



Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.



„H” (Netflix)



Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Mieszkająca w Barcelonie w latach 60. Helena nieoczekiwanie zostaje zamieszana w biznes narkotykowy.



„Smak stokrotek” (Netflix)



Funkcjonariuszka Straży Obywatelskiej prowadzi dochodzenie w sprawie zaginięcia nastolatki z hermetycznego galicyjskiego miasteczka i odkrywa tajemnice z własnego życia.



„Ostatnia noc w Tremor” (Netflix)



Po porażeniu piorunem udręczony pianista zaczyna mieć niepokojące wizje własnej przyszłości i śmiertelnych zagrożeń czyhających na jego bliskich.



„Szkoła dla elity” (Netflix)



Kiedy do ekskluzywnej hiszpańskiej szkoły trafia trójka pochodzących z klasy robotniczej uczniów, dochodzi do tragedii.



„Porwana” (Netflix)



Chcąc trafić do więzienia i odnaleźć porywacza swojej córki, Antonio daje się przyłapać na przemycie kokainy.



„Dom z papieru” (Netflix)



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją. Czytaj też:

