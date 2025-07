QUIZ z wieczorynek sprzed lat! Na 6 pytaniu polegniesz!

Czas cofnąć się do lat, gdy wieczory miały swój niepowtarzalny rytuał – kolacja, piżama i obowiązkowa wieczorynka. Te krótkie animacje z prostą kreską i ogromnym urokiem zapisały się w pamięci całych pokoleń. Dziś wracamy do tamtych chwil, by sprawdzić, co z tego świata zostało w twojej pamięci.

Przed tobą quiz pełen wspomnień, ciepła i zaskoczeń. Nie daj się jednak zwieść – pytanie numer 6 potrafi nieźle zamieszać!

Czytaj też:

TVP robi niespodziankę fanom filmów sprzed lat. Te tytuły będą za darmo w sieci!Czytaj też:

„Najpiękniejsza d**a PRL-u”. Nie, to nie seksbomba