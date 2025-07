To już ostatni sezon pierwszego tak wielkiego hitu Netfliksa. Zapowiedź łamie serca fanom

Netflix opublikował teaser piątego sezonu „Stranger Things” – finałowej odsłony kultowej serii, która od dziewięciu lat (zadebiutowała 15 lipca 2016 roku) elektryzuje widzów na całym świecie. To nie tylko zapowiedź – to przedsmak końca. W materiale widzimy znajome twarze, niepokojące obrazy z Hawkins i atmosferę napięcia, która jasno sygnalizuje: to już ostatnia bitwa.

Co w 5. sezonie „Stranger Things”? Kiedy premiera na Netflix?

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

W teaserze powraca główna obsada: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp i inni. Bracia Duffer zapowiadają, że finałowy sezon, który składa się z ośmiu odcinków będzie połączeniem klimatu pierwszego z rozmachem czwartego.

Pierwsza część finałowego sezonu będzie miała premierę 27 listopada (odcinki 1-4). Druga – 26 grudnia (odcinki 5-7). Finałowy odcinek serialu pojawi się w Netflixie 1 stycznia 2026 roku (odcinek 8).

Czytaj też:

Wraca uwielbiany kryminał. W obsadzie duże nazwiska!Czytaj też:

Seriale z największą liczbą nominacji do Emmy 2025 – co obejrzeć i gdzie?